Варшава надеется на помощь Лондона в получении «украинских» 70 миллиардов
Президент Польши Анджей Дуда 16–17 февраля посетил Лондон. Он провел переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Но зачем Дуде потребовалось встречаться с Сунаком в Лондоне, когда он мог переговорить с ним на полях стартовавшей 18 февраля Мюнхенской конференции по безопасности?
Тем более что в Мюнхене польский президент вполне нормально пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, не став организовывать с ними отдельные рандеву в Париже и Берлине.
Обращает на себя внимание и то, что Дуда провел «сепаратную» встречу с Сунаком накануне визита в Варшаву президента США Джо Байдена. Это наводит на мысль о каких-то совместных действиях Польши и Великобритании в отношении Вашингтона.
Сами британцы перед визитом Дуды активно психологически обрабатывали поляков. Ряд британских изданий опубликовал комплиментарные статьи, в которых превозносили «величие» Польши в эти дни.
«Центр тяжести Европы смещается в сторону Польши», — заявляет британский журнал The Spectator, по мнению которого проамериканская и пронатовская политика Варшавы «контрастирует с непрекращающимися и бесплодными мечтаниями Франции о единой европейской внешней политике и политике безопасности, а также желании создать европейскую армию», а «решительная поддержка Польшей Киева контрастирует с двойственностью Макрона и уклончивостью Шольца».
По мнению газеты The Telegraph, «польское лидерство» показало, что Варшава уже не нуждается во франко-германской оси, а претендует «стать самостоятельной» и «имеет полное право добиваться этого».
Однако свой «новый статус» Польша не заработала самостоятельно, а взяла взаймы, и этот кредит ей придется отдавать. Она играет на статусе «прифронтового государства», но, когда украинский конфликт закончится, центр тяжести Европы вновь сместится в стороны Берлина и Парижа. Отчего британское издание The Times рекомендует полякам «наладить сотрудничество с Германией в борьбе с Путиным».
Что в таком случае Дуда хотел от Сунака в Лондоне?
Выступая по итогам встречи с премьер-министром Великобритании, президент Польши заявил следующее:
«Мы также обсудили с господином премьером перспективы восстановления Украины. Я сказал, что мы надеемся на поддержку Великобритании в том, чтобы стать частью коалиции стран, которые будут участвовать в экономическом восстановлении Украины. Мы являемся ключевой транзитной страной в этом отношении в плане коммуникаций с Запада на Украину. Поэтому наше участие в этом процессе — это то, что я воспринимаю как должное».
То есть речь идет о крупных деньгах, на которые претендует Польша, для которой украинский конфликт постепенно трансформируется в обычный бизнес-проект.
Польские аппетиты раскрыл министр развития и технологий Вальдемар Буда. По его словам, 1750 польских компаний, представляющих строительную, пищевую и фармацевтическую промышленность, хотят участвовать в восстановлении Украины. Ссылаясь на данные киевского режима, Буда оценил стоимость инвестиций в 750 миллиардов долларов, из которых Варшава претендует на 70 миллиардов. А заплатить должны «правительства и международные организации».
Но здесь польским бизнесменам придется вступить в жесткую конкуренцию.
Как пишет The New York Times, «тысячи предприятий по всему миру готовятся к возможной многомиллиардной золотой лихорадке: восстановлению Украины после окончания войны».
Тем не менее далеко не факт, что «всё золото в долгожданной золотой лихорадке материализуется», поскольку долгосрочная помощь будет зависеть «не только от исхода войны, но и от того, сколько денег вложат ЕС, США и другие союзники».
Очевидно и то, что правительства, решившие предоставить средства, будут настаивать на том, чтобы пропорционально размеру вкладу контракты на восстановление получили фирмы этих стран.
Польский экономический институт сообщает, что объем инвестиций Варшавы на Украине может увеличиться примерно до 30 миллиардов долларов, а это значительно больше 70 миллиардов, на которые претендуют польские компании. Будет ли заинтересована Великобритания и сможет ли она пролоббировать такую сумму для Польши, большой вопрос. Для этого Варшаву и Лондон должны связывать «особые отношения».
Вряд ли Великобритания будет платить правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) услугами за враждебность к франко-немецкой оси, поскольку PiS атакует Берлин и Париж по своей воле, то есть «бесплатно». В вопросах национальной безопасности Варшава делает ставку на Вашингтон, а не Лондон, что благоприятно отражается на доходах американского военно-промышленного комплекса, а не британского.
Наконец, свою роль играет и фактор предстоящих парламентских выборов: в Польше они пройдут в 2023 году, в Великобритании — в 2024 году.
Даже если «Право и Справедливость» победит в третий раз — это половина дела. Проигрыш британских консерваторов и приход к власти лейбористов, по мнению профессора Сассекского университета Алекса Щербяка, создаст трудности для PiS, так как лейбористы «будут менее толерантны и более склонными поднимать вопросы, которые «Право и Справедливость» считает проблематичными».
Так что оптимизм некоторых польских и британских экспертов о переходе отношений между Варшавой и Лондоном на «новый уровень» выглядит несколько преувеличенным. Многое прояснится, когда завершится украинский конфликт, после чего нынешние ситуативные коалиции начнут распадаться.