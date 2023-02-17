Когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи в Брюсселе глав оборонных ведомств стран — членов альянса сообщил о визите в Турцию, это сообщение воспринималось в контексте общепринятого дипломатического протокола. Ведь Столтенберг заявил, что едет в страну, чтобы «выразить солидарность и поддержку в связи с последствиями разрушительных землетрясений».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Столтенберг

Страны — члены НАТО действительно откликнулись на бедствие, постигшее союзника, отправив в Турцию бригады спасателей, пожарных, медиков и другое. Были сообщения и о переброске модульных конструкций для размещения людей, сам Столтенберг говорил о продолжении координации помощи со стороны участников альянса.

Но большинство турецких средств массовой информации решили проигнорировать эту часть заявления генсека, акцентировав внимание на том, что он, как подметило турецкое издание Daily Sabah, «в сложной ситуации, в которой сейчас оказалась Турция, будет ставить вопрос ребром о недопустимости затягивания Анкарой приема в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции».

При этом газета припомнила заявление Столтенберга о том, что «эти две страны выполнили свои обязательства в отношении действующих на их территории курдских политических активистов, а протокол о присоединении Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали двадцать восемь союзников по НАТО, кроме Турции и Венгрии». Теперь, по словам генсека, «время уговоров подошло к концу», и Анкаре необходимо принимать решения, чтобы хотя бы к «осени нынешнего года состоялась акция одновременного приема Швеции и Финляндия в НАТО».

Известный турецкий эксперт Самир Денмез, комментируя ситуацию ИА REGNUM, говорит следующее:

«Не стоит увлекаться описаниями сюжетов и условий, которыми Анкара оговаривает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Это интрига второго уровня.

Смысл первого заключается в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, создавая кризисную ситуацию в Североатлантическом альянсе, пытается вывести диалог по проблеме курдов на уровень отношений не со Стокгольмом или с Хельсинки, а с Вашингтоном, чтобы убрать курдов из-под «американского зонтика».

Курды в Европе активны и шумливы, они влияют на общественное мнение, но не оказывают решающее влияние на ход событий. Всё значительно глубже.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Анкара уверена в том, что Запад готовится к появлению на политической карте Ближнего Востока государства Курдистана. Вспомните заявление глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который приводя в пример фактическую фрагментацию Украины, говорил, что «Анкара не будет сидеть сложа руки, ждать, когда такие события затронут и ее». Она также опасается того, что США и их западные партнеры в условиях украинского кризиса, в преддверии президентских и парламентских выборов в Турции, будут стремиться создать для нее новые очаг напряженности на курдском стыке, учитывая турецкое военное присутствие в Сирии.

Именно в таком контексте стоит воспринимать попытки Эрдогана разыгрывать карты то российских ракет С-400, то готовность вступить в мирный диалог с президентом Сирии Башаром Асадом — это чтобы испортить американцам курдскую игру. И в этой игре Столтенберг воспринимается Анкарой как ничего не решающий малозначительный политический статист. Итоги его визита в Турцию это еще раз показали».

На первый взгляд, в отношении Столтенберга в Анкаре были выполнены все протокольные формальности.

Он провел переговоры с Эрдоганом и министром обороны Хулуси Акаром. Но после встречи с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу на совместной пресс-конференции были расставлены все точки над «i».

Иван Шилов ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Прежде всего, глава МИД Турции выразил «признательность партнерам по НАТО за поддержку на фоне бедствия». Однако при этом специально подчеркнул, что «тема заявок Швеции и Финляндии в НАТО не является приоритетной для Анкары». В числе обсуждаемых вопросов были также обозначены (без комментариев) ситуация на Украине и зерновая сделка.

Реплика же Столтенберга о том, что «для Швеции и Финляндии настало время для утверждения их заявок в НАТО», повисла в воздухе.

Одним словом, «скандинавская партия» Эрдогана продолжается.

На тактическом уровне он пока владеет инициативой, хотя стратегически удержать Швецию и Финляндию за пределами НАТО ему вряд ли удастся. Даже если Стокгольм и Хельсинки пойдут на более серьезные уступки и станут выдавать Турции курдских активистов, это не станет серьезным ударом по курдскому движению.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Главная цель Анкары ­ — выйти на дискуссию с США по этой проблеме, пока не достигнута.

Так, Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации утверждает, что Вашингтон ничего не обещал Турции взамен на смену позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Как утверждает Al Jazeera, акцент Эрдогана на курдском вопросе сделан лишь для получения поддержки националистически настроенного электората внутри страны.

Так что пока ситуация подвешена на крючке. У Эрдогана еще сохраняется поле для маневра в сторону США при сохранении диалога с Россией и Ираном и с потенциальным выходом на переговоры с Сирией. Игра ведется по-крупному.