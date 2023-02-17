После того как Сенат Франции практически единогласно проголосовал за резолюцию о признании геноцида ассиро-халдеев в 1915–1918 годах в Османской империи, предложив правительству официально зафиксировать это и установить 24 апреля днем памяти жертв «истребления более 250 тысяч человек», возник вопрос о мотивации сенаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Геноцид ассиро-Халдеев

Дата не круглая, к тому же до сих пор во Франции, которая на законодательном уровне в 2001 году признала геноцид армян, ассиро-халдеев неофициально включали в общий список жертв.

Но теперь, как заявляет французский сенатор Пьер Узулиас, ассиро-халдеи заслужили признания «своего» персонального геноцида, на что в 2010 году пошла Швеция, в 2015 году — Нидерланды и Ватикан, в 2016 году — Германия.

Самому Парижу ничего не мешало это сделать в 2019 году, когда 24 апреля в стране впервые прошел Общенациональный день памяти жертв геноцида армян, в связи с чем в очередной раз было поднято досье ассиро-халдеев. Однако тогда комментаторы отмечали, что президент Франции Эммануэль Макрон выполнил предвыборное обещание, данное влиятельной французской армянской общине.

Что касается ассиро-халдеев, то как во времена Османской империи, так и сейчас они не имеют такого веса, как армяне.

В феврале 2019 года президент Союза ассиро-халдеев Франции (UACF) Немрут Ялап обратился к Макрону, ссылаясь на слова о том, что, «если Франция хочет посмотреть истории в лицо, она не должна никого забывать». Ялап попросил президента, чтобы и его общине «был посвящен день памяти, как это было решено в отношении армян». Но ничего такого сделано не было

Немрут Ялап. Цитата из видео

Иными словами, Париж и в отношении армян, и в отношении ассирийцев руководствовался скорее тем, насколько они важны для французской внутренней и внешней политики.

Поэтому можно предположить, что за сегодняшним решением Сената относительно признания геноцида ассиро-халдеев лежат внешнеполитические интересы в большей мере, чем вопросы восстановления исторической справедливости.

Преподаватель Французского института геополитики Раймон Кеворкян в этой связи указывает на интерес действующего главы государства к «политике исторической памяти», напоминая, что по инициативе Макрона в 2019 году была создана комиссия историков под руководством Винсента Дюклера, исследовавшая ответственность Франции за геноцид в Руанде.

Профессор Лионского католического университета Джозеф Якуб в интервью Assyrian International News Agency вписал в контекст обращения к истории ассиро-халдейской общины «нынешние драматические новости, связанные с восточным христианством в Ираке, Сирии и Турции».

Однако, на наш взгляд, больший интерес представляет объяснение одного из соавторов резолюции, сенатора Валери Буайе, апеллировавшей к XVI веку, когда французский король Франциск I заключил с османским султаном Сулейманом Великолепным альянс под предлогом «защиты христианских подданных Османской империи».

Иными словами, Париж реанимирует фактор «восточного христианства» для возвращения на Ближний Восток, что было обозначено им в 2019 году.

В июне того года Макрон поручил директору Института национального наследия Шарлю Персонназу подготовить доклад об усилении действий Франции по защите наследия Ближнего Востока. В нем говорилось, что «особое внимание поддержке христианских и других общин, находящихся в опасности», следует рассматривать не как «ностальгический долг», а как «часть инвестиции, целью которой является построение мира и процветания в регионе и которая глубоко выгодна Франции». Но реализации политики «усиления действий» помешала пандемия коронавируса.

Макрон вернулся к «восточному христианству» в сентябре 2021 года, когда принял участие в саммите «Багдадской платформы». Однако его усилия не нашли понимания у Халдейской католической церкви, чей предстоятель патриарх Луис Рафаэль Сако подверг критике некоторые «моменты» пребывания французского президента в Ираке.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Рафаэль Луис Сако

Сако назвал посещение Макроном страны «поспешным и плохо подготовленным». Во-первых, патриарх счел, что он прошел в духе визитов западных лидеров на Ближний Восток, когда те выставляли себя потенциальными «разрешителями» конфликтов. Сако напомнил в этой связи американскую миссию в Афганистане и «множество обещаний», которые были даны (в том числе Парижем — авт.) Ливану.

«Реальность такова, что западные страны ничего не могут сделать, особенно сейчас, когда все они заняты решением своих экономических проблем и сосредоточением на борьбе с пандемией», — констатировал глава Халдейской церкви.

Во-вторых, он указал на опасность мифа о Западе как защитнике христиан.

По мнению Сако, это «легенда, которая нанесла большой урон, и некоторые моменты визита Макрона в Мосул стали еще одним возрождением этой легенды». В городе президент посетил католическую церковь, в которой служат отцы-доминиканцы. Но собеседниками Макрона стали «в основном европейцы», а «присутствующие иракские епископы выглядели гостями».

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Можно ли ожидать, что с ассиро-халдеями, распределенными по нескольким крупным ближневосточным церквям, у Парижа выйдет лучше?

Комментируя принятие Сенатом Франции резолюции о геноциде ассиро-христиан, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила:

«То, как они вспоминают о Боге, лицемерно и богохульно. Притеснение христиан Востока в Сирии — это то, о чем мы говорили уже больше десяти лет. Еще мой предшественник Александр Лукашевич выражал озабоченности Москвы по поводу агрессии прозападной сирийской оппозиции в отношении христианского населения городка Маалюля и других регионов компактного проживания христиан. Париж даже бровью не повел».

Учитывая, мягко говоря, сложные отношения Парижа с Анкарой и Дамаском, сохранившимся ближневосточным ассиро-халдеям (в отличие от их диаспор, проживающих на Западе), такая «помощь» может выйти боком.

Впрочем, своего слова еще не сказали администрация Макрона и правительство Франции, которые могут проигнорировать инициативу Сената.