Некоторые интернет-ресурсы вчера поспешили «обрадовать» россиян новостью о том, что президент Сербии дал зеленый свет антироссийским санкциям. По словам «экспертов» с «инсайдами», рестрикции будут введены уже к лету этого года, а с марта граждан России и вовсе ждет визовый режим. Более того, сербские власти якобы формируют первый и второй пакеты санкций, а президент Сербии Александр Вучич дал ведомствам личное распоряжение минимизировать все контакты с Москвой.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Новость оказалась информационным вбросом: никаких «приготовленных санкционных пакетов» у Белграда, конечно же, нет, а введение визового режима обсуждалось пару месяцев назад совсем в ином контексте — в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, на пути которых в вожделенный Евросоюз оказалась Сербия.

Однако слухи о скором присоединении «сербских братушек» к европейским санкциям звучат все громче.

Каковы реальные перспективы, причины и последствия возможного введения Белградом ограничительных мер в отношении России?

C начала СВО Сербия остается единственной европейской страной, которая не присоединилась ни к одному пакету антироссийских санкций. И за твердую позицию по данному вопросу сербы уже заплатили сполна.

Весной прошлого года страну охватила волна телефонного терроризма. Самолеты национального перевозчика Air Serbia в российские города регулярно задерживались и даже совершали вынужденную посадку в связи с сообщениями о взрывных устройствах на борту. В самой Сербии «минировали» буквально всё: от торговых центров и административных зданий до детских садов и роддомов.

(сс) Steve Walsh Самолет авиакомпании Air Serbia

За нежелание «осудить российскую агрессию» сербов решили наказать и хакеры из международной группировки Anonymous: сначала были прямые угрозы в адрес президента страны, затем ряд государственных ресурсов, включая правительственные сайты, вывели из строя в ходе кибератак.

На власти Сербии росло и официальное давление со стороны стран Запада.

Но еще в начале января лидер балканского государства с усмешкой отвечал на вопросы назойливых журналистов о том, будут ли введены санкции против России: «Прошел уже почти год, а Вучич все еще не ввел санкции». А в интервью Bloomberg в середине месяца президент объяснял, что Сербия сама находилась под санкциями восемь лет, и он не верит, что их введение — верное решение.

Но что-то пошло не так, и риторика изменилась.

С начала этого года прозвучали уже несколько заявлений сербских властей о том, что ограничения возможно все же придется ввести. Причины руководство Сербии не скрывает: давление по данному вопросу со стороны Запада колоссально выросло.

Фактически Белград загоняют в цугцванг, а уговоры со стороны Брюсселя переросли в откровенный шантаж.

По словам премьера Аны Брнабич, Сербия сделала огромные шаги на пути к ЕС, но конкретных результатов не увидит. Новые кластеры переговоров о вступлении в Евросоюз не будут открыты до введения санкций против Российской Федерации. Подобное согласование внешнеполитического курса с Брюсселем теперь является основным условием для евроинтеграции.

Novreg.ru Анна Брнабич

И вот 11 февраля Вучич уже публично допустил возможность присоединения к ограничительным мерам против России.

«Дайте мне потянуть время столько, сколько возможно. Я буду знать, когда наступит подходящий момент, и я ничего не буду скрывать от людей, скрывать от народа, как я не скрывал свое отчаяние после последней встречи (с международными представителями). Этот момент давно приближается, и боюсь, что это будет уже скоро, счет идет даже не на месяцы» — так в реальности звучали слова президента, спровоцировавшие волну паники в кругах российских экспертов.

При этом Александр Вучич еще раз подчеркнул фактор усилившегося давления со стороны Европы. По его словам, Сербия находится в самой худшей геополитической ситуации за последние 15 лет.

Ситуации, в которой оказался Белград, и правда не позавидуешь. Партнерские отношения с Россией выстраивались веками, и оборвать исторические связи безболезненно для общества у власти попросту не получится. Подавляющее большинство граждан Сербии (около 85%) выступают категорически против присоединения к антироссийским санкциям. По данным свежего социологического исследования портала «Новая сербская политическая мысль» (НСПМ), их введение поддерживают всего 8,3% респондентов.

«Полученные данные о настроениях граждан при введении санкций против России не сильно отличаются от тех, что мы получили, когда впервые задали этот вопрос в мае–июне. В то время около 82% граждан были против антироссийских санкций.

Но интересно, что число тех, кто поддерживает санкции, не изменилось: и тогда, и сейчас они составляют всего 8%, несмотря на пропаганду введения санкций», — комментирует результаты опроса главный редактор портала, известный сербский социолог Джордже Вукадинович.

(сс) Medija centar Beograd. Джордже Вукадинович

Более того, большинство сербских граждан выступают против введения санкций, даже если поставить вопрос жестче: присоединяться ли к политике Брюсселя, если он начнет угрожать санкциями самой Сербии? Даже ценой введения «карательных» мер против них самих 59,6% сербов не поддержали бы санкции против России.

Аналогичные результаты показывают и соцопросы, проведенные в Сербии прозападными структурами.

Не так давно Запад «шокировало» исследование англо-американской организации Henry Jackson Society. Социологи пришли к выводу, что сербы не позволят властям ввести санкции и отказаться от традиционно хороших отношений с Россией. 78,7% граждан Сербии проголосовали против введения антироссийских мер и гармонизации внешней политики с ЕС.

При этом подавляющее число респондентов не одобрило введение санкций, даже если взамен Сербии будет предложено ускорение процесса вступления в ЕС.

Феномен любви сербского народа к России складывался веками и порой довольно иррационален. Но о чем говорят факты? Что потеряет Сербия в случае, если власти Белграда уступят давлению Запада?

За последние два десятилетия было окончательно завершено построение экономической модели, в рамках которой сербская экономика плотно впаяна в западную конъюнктуру, а также завязана на западные инвестиции. К сожалению, в силу географического фактора Россия в ней столь большой роли не играет. А в числе внешнеторговых партнеров балканской страны уже занимает четвертое место, уступив третье Китаю.

Однако в прошлом году экономические отношения двух стран впервые с 2008 года вышли на пик.

Объем товарооборота за 2022 год увеличился на 53% (и это самый высокий рост среди государств — партнеров Сербии), а показатели торговли достигли $4 млрд. Большая часть пришлась на закупку Сербией минеральных ресурсов: например, совокупный импорт газа за год вырос на 207%, а угля — на 120%.

Благодаря заключенным с Газпромом контрактам и подземным хранилищам, заполненным российским газом, Сербия сегодня может похвастаться относительной стабильностью в вопросах энергетической безопасности. Чего не скажешь о странах Восточной Европы, отказавшихся от российских поставок в угоду Брюсселю и вынужденных судорожно искать им замену.

Gazprom.ru Газпром

Однако если вопрос «зависимости» от российских энергоресурсов в перспективе можно решить с помощью строительства энергетической инфраструктуры и заключения контрактов с альтернативными поставщиками, проблема лишения политической поддержки на международной арене стоит перед Белградом гораздо острее.

В случае введения санкций против России Белград может потерять столь необходимую поддержку Москвы в «косовском вопросе», который Запад в последнее время также стремится поставить ребром.

Ведь вместе с «осуждением российской агрессии» от властей Сербии все громче требуют и заключения соглашения по «нормализации отношений» с Приштиной, которое де-факто будет означать признание самопровозглашенной республики.

На повестке дня и вопрос о членстве Косово в ООН, а Россия обладает правом вето в Совете Безопасности организации, которое она готова использовать по просьбе дружественной страны.

Поздравляя сербское руководство с Днем государственности, Джо Байден на днях попросил Александра Вучича как можно скорее «призвать Россию к ответу» за события на Украине. С усугублением конфликта будет расти и давление на Белград, который уже год подталкивают к принятию «санкционного решения».

Predsednik. rs Президент Сербии Александр Вучич

При этом Западу нужны не столько ограничения в отношении России со стороны Сербии (едва ли они нанесут серьезный экономический ущерб), сколько волевое решение сербских властей.

Нельзя исключать, что рано или поздно Белград будет вынужден его принять, исходя из сложившейся геополитической обстановки, затянувшихся боевых действий на Украине, а также вероятности масштабирования регионального конфликта.

Однако очевидно, что руководство Сербии, окруженной странами НАТО, не стремится принимать столь непопулярное для сербского народа решение и трезво оценивает его опасность как для развития отношений с Россией, так и для внутриполитической стабильности. Всеми силами и средствами оно будет до последнего откладывать этот момент в надежде на то, что гегемония западных игроков рано или поздно пошатнется.

Показательными станут ближайшие пара месяцев, а решение Белграда во многом будет зависеть от того, получится ли у России переломить ситуацию на фронте.