«Только вперед, хоть на 10 метров». Как байкеры воюют в Авдеевской промзоне
Одно из самых горячих направлений — Авдеевская промзона — давно не дает спать жителям Донецка. Большая часть снарядов по домам и городской инфраструктуре летит именно из Авдеевки и ее пригородов. Очистить этот пригород, превращенный за восемь лет войны в бетонную крепость, — одна из главных задач российской армии. Взятие данного города также сильно переломит и ход самой войны, и боевой дух украинской армии.
На ближайших позициях к передовой мы встречаем первых байкеров, которые вперемешку с мобилизованными следят за действиями врага. Расслабиться не получится — угроз ждут то с неба, то из ближайшей лесопосадки.
Закопченный старенький чайник на костре согревает часовым душу. Уже тут мы узнаем, что эту позицию охраняют бойцы из Татарстана, Башкирии и в целом — со всех концов России. Все не хотят, чтобы война пришла в их города, поэтому прибыли сюда бить врага.
Добровольцы из интернациональной бригады «Пятнашка» немного выделяются. Более дорогое снаряжение, максимальное количество всевозможных разгрузок и аптечек на все случаи жизни и что-то такое во взгляде, говорящее о взрослом решении, твердом характере. Это свойственно байкерам.
Бывалые говорят, что свой позывной нужно самому придумать, пока кто-то за тебя не придумал. Наверное, поэтому многие мотогонщики, а нынче армейцы «привозят» свой позывной с гражданки. К нам подходит поздороваться бородатый боец с позывным Голливуд:
— У нас тут всегда неспокойно. Сейчас, пока идет снег, коптеры не летают, поэтому почти тихо. А так продолжаются штурмовые действия, мы понемногу продвигаемся, поэтому долго не сидим на одних позициях. Конечно, мешает беспокоящая вражеская артиллерия, но наши ребята ее активно подавляют. Наш план — только вперед, где-то на десять метров, а где-то на сто. Мы отвоюем всю нашу землю, а потом сможем вернуться к байкам.
— Сильно тут чувствуется опасность? — интересуюсь я, по привычке пытаясь понять, откуда ждать атаки и куда прятаться в случае таковой.
Мы, радуясь все еще падающему снегу, быстрым шагом идем извилистой тропинкой по открытой местности среди редких деревьев и кустов. Наконец добираемся до окопов. В некоторых местах маскировочные сетки пробиты и видно небо — следы недавних обстрелов дали о себе знать. Вскоре мы попадаем в хорошо укрепленный подвал, ставший надежным убежищем для наших бойцов.
Сразу знакомимся с командиром отделения с позывным Тенери из Саратовской области. Сегодня он именинник. Свои 40 лет встречает на передовой — к вечеру бойцов ждут праздничные тортики.
— Фронтовые сто грамм в честь такого юбилея сегодня будут? — интересуемся у именинника.
— У нас все очень строго — не положено! — отвечает, как отрезает, командир. — С чайком потом побалуемся сладостями, надеюсь, всем хватит. У нас тут достаточно жарко, постоянно пытаются обложить нашу позицию минами. Но мы хорошо к этому приготовились, так что у врагов ничего не получится!
— Хотя бы поздравления были уже? — всё пытаюсь узнать хоть какие-то детали у сегодняшнего юбиляра.
— Ну, братья меня тут поздравили, было очень приятно, — расплылся в улыбке Тенери. — Когда вернусь в расположение, тогда меня будут поздравлять уже и родные.
— Что хотелось бы получить в подарок?
— Мне ничего не надо, а вот хотя бы один денек выспаться — вот это было б хорошо! Я не могу ребят бросить, у меня свои обязанности и ответственность за всех. Я должен за всем следить, отдавать приказы, чтобы ничего не упустить, ну и также беспокоиться за мое отделение, чтобы у бойцов всё было.
На одной из стен замечаем граффити — названия разных городов и местностей.
— Откуда эти надписи тут? — спрашиваю я.
— А это в разное время ребята со всех подразделений подписывали свой город, чтобы бойцы помнили, какие города здесь принимали участие в боевых действиях, — рассказывает еще один «байкер в миру», а сейчас боец с позывным Красавчик. — Долгопрудный, Харьков, Торжок, Истра, Кубань, Саратов… И это, наверное, не все еще отметились.
В этом я убеждаюсь, когда нам на глаза попадаются двое скромных бойцов, Ильнур из города Салавата и Рим из Казани. Они очень довольны своим соседством с братьями по оружию из «Пятнашки». Но «братья» не пускают их как пока малоопытных в самые горячие точки. Держат на второй линии обороны, понемногу приобщая к военному делу.
В этой теплой обстановке трудно было не заметить хвостатых. Но один кот очень выделялся — у него обрубленный хвост.
— Это фронтовая Мыша, — увидев мое недоумение, сказал подошедший в этот момент боец с позывным Барс из Московской области. — Во время обстрела ей осколком хвост оторвало, а сама кошка получила контузию, поэтому плохо слышит. Но она все равно с нами, хоть и любит иногда погулять.
— Вот недавно был случай — мы украсили Мышу георгиевской ленточкой. А через какое-то время она вернулась к нам с вражеских позиций уже с украинской лентой. Видать, ее изловили и денационализировали, — подшучивает Барс.
— Вот вы добровольцы, а были байкерами. Что все-таки вас сюда привело? — спрашиваю недавних мотогонщиков.
— Когда на большой скорости себя испытываешь, то получаешь некий прилив адреналина. А наша служба здесь — продолжение поиска горизонта своих возможностей, — откровенно отвечает один из них. — Мы здесь чувствуем себя на своем месте, нам не страшно. И поэтому хочется давить врага максимально быстрее. Да тут почти вся Россия собралась — от Калининграда до Владивостока! Вот ведь какая штука: бывало, что на гражданке мы по несколько лет не виделись. А тут все рядом — плечом к плечу. Вот сейчас тут много казанцев, сибиряков, москвичей — и все мы тут братья. К тому же нам помогают ребята из мотоклуба «Ночные волки» со всей страны. Так что у нас всё есть. Да, конечно, скучаем по родным, очень не хватает байка, хочется погонять. Но сначала надо добыть победу, а поездить еще успеем. Победа — главное!