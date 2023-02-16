«Присвоить 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетное наименование «Эдельвейс» и в дальнейшем именовать ее — 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» Сухопутных войск Вооружённых сил Украины», — гласил текст указа от 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдельвейс

В России этот шаг предсказуемо вызвал самую горячую реакцию.

Многие вспомнили о 1-й горнопехотной дивизии вермахта, воевавшей в том числе и в Советском Союзе. Цветок эдельвейса на петлице дивизии стал её нарицательным именем. Именно о бойцах этой дивизии пел Владимир Высоцкий в «Балладе об альпийских стрелках». 1-я горнопехотная дивизия вермахта отметилась и рядом военных преступлений в Греции: и в отношении греков, и в отношении своих бывших союзников — итальянцев.

Как «Эдельвейс» и «Боевая группа Эдельвейс» была известна и Абвергруппа-218 — немецкое антипартизанское подразделение, отметившееся карательными акциями в Словакии.

«Режим Зеленского продолжает демонстрировать кощунство и свою нацистскую суть. Украинская бригада «Эдельвейс» — это эхо фашизма. И получила она свое наименование, видимо, за усердие, проявленное в уничтожении мирных граждан и инфраструктуры мирных городов», — заявил, к примеру, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Конечно же, нашлись и те, кто не усмотрел в таком названии ничего крамольного. Мол и в России полно объектов с названием «Эдельвейс»: от пива, футбольного клуба и центра искусств до военно-спортивного патриотического центра и даже 17-го отряда спецназначения Росгвардии.

Что касается последнего, то официально это подразделение внутренних войск, расквартированное на северном Кавказе, не носило такого названия, а среди неофициальных фигурировали и другие — просто «Минводы» (по месту дислокации) и даже «Ермоловский отряд» (отсылающее к истории Кавказской войны XIX в.). В 2016 году появилось официальное название «Авангард». Вероятно его ввели, чтобы избежать тех самых неприятных ассоциаций. При том что даже на неофициальных логотипах подразделения никогда не было изображения того самого горного цветка.

Иван Шилов ИА REGNUM Нашивка с изображением эдельвейса

Попытка оправдать этим Зеленского в лучшем случае наивна: ВСУ и другие вооружённые формирования Украины не раз попадали в скандалы с использованием нацистской символики. Приведем только самый наглядный пример.

Весной прошлого года пресс-службе Зеленского пришлось зачищать фото с украинским бойцом с шевроном дивизии СС «Мёртвая голова». Этот снимок попал в подборку фотографий, которой Зеленский решил поздравить украинцев с 9 мая.

В сентябре Зеленский снова попал в скандал с шевроном этой же дивизии СС. Во время посещения Изюма он снялся с военнослужащими ВСУ. Один из них на бронежилете носил характерное изображение черепа и костей.

Последний такой случай произошел всего несколько дней назад. Снова подборка фронтовых кадров в официальном телеграм-канале президента Украины, и на первом же боец с тем же эсэсовским патчем на плече.

Как говорится, два раза совпадение, а три — уже статистика. Объясняется она довольно просто. Нацистская символика и эстетика действительно весьма популярна в украинских войсках.

Однако в случае 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Зеленский лишь закрепил на законодательном уровне то, что существовало несколько лет.

Это что за «Эдельвейс»?

История украинской бригады «Эдельвейс» начинается 1 сентября 2015 года, когда в Белой Церкви в соответствии с директивой минобороны и Генштаба ВСУ от 30 июля был создан 10-й отдельный горно-пехотный полк. Первоначально местом дислокации полка определили Черновцы, однако уже на следующий день после создания — 2 сентября — полк передислоцировали в Коломыю, что в Ивано-Франковской области. Где вскоре на его основе была развернута бригада.

В 2016 году — на День независимости Украины — бригада получила боевое знамя. К тому времени бойцы бригады успели повоевать в Донбассе. С 28 мая по октябрь того года они выполняли боевые задания в ДНР и ЛНР. В это время бригада понесла потери: погибли 22 человека.

А в феврале 2017 года бригада отправилась на ротацию в Авдеевку под Донецком. Благодаря фильму, снятому к пятилетию 10-й огшбр, мы можем разглядеть нашивки на рукавах бойцов ротно-тактической группы бригады. На них изображён в том числе и эдельвейс. Под ним — скрещённые булава и ледоруб, над — гербы Коломыи и Ивано-Франковска. Это нашивки старого образца, выполненные в стиле, который был популярен в ВСУ ещё до Майдана и до того, как в минобороны Украины задумались о масштабном «ребрендинге» вооружённых сил.

Цитата из видео «5 років як це було…» Нашивка с изображением эдельвейса

А вот в репортаже украинского «5 канала», снятом 5 февраля 2018 года, в Катериновке, что в ЛНР, на бойце бригады виден уже нарукавный знак, похожий на современный. На этой нашивке крупный эдельвейс на двух скрещённых гуцульских топориках-бартках.

Официально нарукавные знаки бригады и входящих в неё батальонов утвердили 2 ноября 2018 года. Символом бригады станет эмблема горной пехоты (отдельного рода войск Сухопутных войск Украины) — эдельвейс и скрещённые бартки — на щите с номером бригады римской цифрой Х в нижней части.

Примечательно, что эдельвейсы красуются и на нарукавных знаках более известной 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Но ещё до официального утверждения новой символики, 8 мая 2018 года, состоялась презентация клипа «Подай зброю» («Подай оружие») — гимна 10-й огшбр, написанного одним из её бойцов Глебом Бабичем и исполненного популярной украинской группой Kozak System. «Хлопці-Едельвейси йдуть; З ворога плату брати», — пел солист группы Иван Леньо.

Этот припев свидетельствует, что «эдельвейсы» было прозвищем бойцов бригады по меньшей мере за пять лет до того, как Зеленский подписал столь взбудораживший многих указ.

Состязаться за это имя с 10-й огшбр их побратимы из 128-й огшбр не стали: история у последней побогаче, подревнее (некоторые историки указывают 1918 год) и поярче — неслучайно на нарукавных нашивках бойцов бригады в своё время была надпись «Туркестанская».

А вот 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде с её скромной историей название пригодилось.

Остаётся лишь добавить, что существующий в бригаде с марта 2016 года оркестр носит название «Эдельвейс».

Но почему Зеленский именно сейчас узаконил то, что и так существовало по меньшей мере пять лет?

Попытка троллинга, невроз и медвежья услуга

Логику действий украинских властей особенно в том, что касается символики, очень часто можно описать словом троллинг.

За пять дней до указа Зеленского в Киеве снесли памятник советскому генералу Николаю Ватутину, погибшему в 1944 году от ранения, полученного в перестрелке с боевиками УПА* (запрещённая в РФ организация — Ред.). В тот же день отмечалась 80-я годовщина уничтожения украинскими националистами польского села Паросля Первая на Волыни. Перед этим в Киеве снесли памятник советскому лётчику Валерию Чкалову.

Присвоение 10-й огшбр названия «Эдельвейс» укладывается в эту логику. В эти дни, 80 лет назад, советские альпинисты сбросили с Эльбруса знамя Третьего рейха, установленное там теми самыми горными стрелками.

Чепига/РИА Новости Женщина возлагает цветы к памятнику советским воинам на перевале Донгузорун. В 1942–1943 г. г. здесь была остановлена дивизия «Эдельвейс»

«С детства помню песню Высоцкого о бое наших солдат из бывших альпинистов и немецких стрелков 1-й горнопехотной дивизии вермахта Эдельвейс. Наши победили. Теперь Зеленский пытается все переиграть», — написал в своём телеграм-канале экс-депутат Верховной рады, а ныне российский политик Олег Царёв.

Когда-то сам Зеленский, еще только собираясь в президенты, сообщил, что «очень хорошо знаком» с творчеством Высоцкого. «То, что мы родились в один день, для меня сыграло какую-то роль еще в юности. Я стал увлекаться его творчеством, думая, что людей, рожденных в один день, что-то связывает», — рассказал журналистам украинский шоумен. Так что не приходится сомневаться, что песня про «стрелков из Эдельвейс» Зеленскому хорошо знакома.

Видимо после шумного европейского турне, обещаний министра обороны США Ллойда Остина скорой поставки вооружения и сохранения на должности его украинского коллеги Алексея Резникова Зеленский решил лишний раз подразнить Россию.

То, что Зеленский назвал 10-ю огшбр «Эдельвейс» троллинга ради, подтверждает и его вчерашнее обращение к украинцам.

В нём он поблагодарил 54-ю омбр им. гетмана Ивана Мазепы, 10-ю огшбр «Эдельвейс», 25-ю Сичеславскую овдбр, 81-ю овдбр и 95-ю одбр. Последняя отметилась недавно тем, что её боец — Сергей Марченко — выложил видео с расстрелом безоружных российских военнопленных.

При этом в обращении Зеленский троллит, намекая на бои под Угледаром, говоря, что «во всей России скоро, наверное, сложно будет найти, например, морпеха». Последнее слово он произносит на русском языке.

Впрочем, судя по виду самого Зеленского, есть и другая версия, объясняющая его вызывающее поведение. Речь может идти о неврозе. Особенно на фоне предупреждений о возможном наступлении ВС РФ. Показательно, что это обращение Зеленский записывал в бункере, а не в своём обычном кабинете на Банковой.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Владимир Зеленский

В эти дни, когда ряд западных государств отметился призывом к собственным гражданам покинуть Россию, а некоторые западные аналитики пророчат очередное наступление ВС РФ в преддверие годовщины спецоперации, действия украинского президента напоминают то, что происходило год назад.

Тогда, 19 февраля, на выступлении в Мюнхене — опять-таки на фоне заявлений о готовящемся наступлении ВС РФ на Украину — Зеленский вместо того, чтобы попытаться наладить контакт с Россией, напротив, заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума и готов пересмотреть отказ от безъядерного статуса своего государства.

Как бы то ни было, но Зеленский оказал медвежью услугу бойцам 10-й огшбр, окрестив ее в нацистском духе. Чем бы выбор названия не объяснялся: троллингом «орков», любовью к нацистской эстетике или всем вместе. После обмена командования «Азова» (запрещённая в РФ организация) и иностранных наёмников, зверств отдельных украинских солдат в отношении пленных российские бойцы на местах настроены весьма жестко.