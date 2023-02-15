Американцы вербуют джихадистов для террористических атак против России. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики-джихадисты

«По поступающим в Службу внешней разведки РФ заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством»* (ИГ)* и «Аль-Каидой»* для совершения терактов на территории России и в странах СНГ», — говорится в заявлении.

В январе этого года было отобрано 60 таких террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. По данным СВР, они проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Ат-Танф в Сирии. По замыслу американцев, соответствующую работу они будут вести во взаимодействии с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе «Хизб ут-Тахрир»* (ХТ)*, «Джамаат Ансаруллах» и «Исламское движение Узбекистана»* (ИДУ)*.

США и ИГ* — давние партнеры

Заявление СВР по поводу использования американцами боевиков ИГ* в собственных целях может показаться сенсационным, но на самом деле оно отнюдь не первое подобного характера в череде обвинений в адрес Соединенных Штатов.

Еще в 2018 г президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган отмечал, что судьба боевиков ИГИЛ*, эвакуированных американцами из взятой ими неформальной столицы «халифата» города Ракки стала для турецкого руководства «загадкой».

В частности, Турция располагала информацией о том, что американские прокси из «Демократических сил Сирии» (SDF/YPG) собирались использовать этих боевиков в своих целях. Речь шла прежде всего о задействовании их в операциях против турецких вооруженных сил в сирийском регионе Африн, а также о переброске к границе с Турцией, чтобы джихадисты смогли проникнуть на территорию страны для проведения там терактов.

Турецкие СМИ в свою очередь сообщали, что около 300 боевиков ИГ* и членов их семей, бежавших из иракского Мосула, также были доставлены в Африн, где им предполагалось найти аналогичное применение. В этом же регионе из тюрем были выпущены находившиеся там члены ИГ*, при условии, что они будут сражаться против турецких вооруженных сил.

В том же выступлении Эрдоган указал и на рост террористических атак на Синайском полуострове, в Египте, заявив, что туда перебрасываются «наемники, которые раньше опустошали Сирию и Ирак». Из контекста заявлений было ясно, что в причастности заокеанского партнера Турции к подобной передислокации у Анкары мало сомнений.

Александр Демьянчук/РИА Новости Реджеп Эрдоган

Также Соединенные Штаты использовали боевиков ИГ* для противодействия талибам* в Афганистане, а когда тех постигали тяжелые поражения, спасали их от окончательного разгрома. Как это, например, случилось во время битвы при Дарзабе в июле 2018 г, где были сосредоточены на тот момент основные силы местного филиала ИГ*.

«Талибан»* практически уничтожил эту группировку из 700 боевиков (из них 128 были взяты в плен). В живых осталось 200, которые обратились за содействием к командованию возглавляемой США антиталибской коалиции. Оно предоставило им коридор для отступления на подконтрольные проамериканским силам территории, чтобы не быть окончательно уничтоженными талибами.

Наибольшая террористическая угроза для России также по прежнему исходит от «Исламского государства»*.

Именно ИГ* как наиболее активная террористическая организация в мире может попытаться оседлать антироссийскую волну, поднятую Западом, перейдя к прямым действиям, чтобы повысить свою популярность среди иных радикально настроенных террористических группировок. Собственно трагические события в Кабуле в сентябре 2022 года, теракт против российской дипмиссии, за который ответственность взяло ИГ*, может вписываться в рамки этого курса.

«Исламское государство»*, вероятно, рассчитывает, что любые антироссийские акции повысят рейтинги движения в джихадистской среде на общем антироссийском фоне, формируемом в том числе и западной пропагандой. Естественно, ИГ* будет пытаться передать соответствующие сообщения об активизации деятельности своим адептам в российских регионах, подталкивая их к проведению терактов.

Из Идлиба на Украину — путь джихадистов

Однако не только ИГ*, но и иные представители так называемого салафитского джихадизма, то есть радикального крыла исламизма, по сути стали ретрансляторами подходов Запада к украинским событиям, а некоторые из них уже вошли в число наемников киевского режима.

Так, в самом конце прошлого года из Идлиба на Украину прибыли албанские боевики, которые ранее были связаны с террористической группировкой «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ)*, удерживающей сирийский Идлиб.

Речь идёт о так называемой «Албанской группе», созданной в Идлибе в 2012 году боевиками албанской национальности из Албании, Косово, Македонии и Прешевской долины Сербии. Группировка была активна в районе Кабины в горах Латакии, а также в западном Алеппо. Группу возглавляет Абд аль-Джашари (Абу Катада аль-Албани), выходец из Скопье, столицы Северной Македонии, который был включен министерством финансов США в конце 2016 года в список запрещенных лиц из-за его связей с филиалами «Аль-Каиды»* в Сирии.

(сс) Osy7763 Идлиб. Сирия

Информацию об отъезде албанских джихадистов на Украину подтверждают и в самом ХТШ*.

Следует ожидать расширения практики отъезда иностранных (то есть не сирийских) боевиков из Идлиба на Украину. Это полностью вписывается в новую стратегию ХТШ* по очистке региона от иностранных боевиков, особенно имеющих неоднозначную репутацию в джихадистской среде.

На Украину пытаются перенаправить прежде всего тех боевиков, которых даже ХТШ* считает «экстремистами».

С большой долей вероятности определенную помощь в этом процессе могут оказывать представители США и иных стран НАТО, которые могут снимать свои «террористические метки» с тех или иных представителей джихадистов в обмен на их участие в антироссийской деятельности.

Стоит напомнить, что ранее, осенью 2002 года, из Идлиба на Украину отправились боевики группировки «Аджнад аль-Кавказ»*.

Показательно, что они имели крайне сомнительную репутацию, еще будучи частью альянса ХТШ*. В частности, их обвиняли в похищении людей в Идлибе, а в 2019 г. они похитили британского гражданина. Однако службы безопасности ХТШ* смогли его освободить, арестовав похитителей, в то время как «Аджнад аль-Кавказ»* вынуждена была принести публичные извинения.

Руководитель «Аджнад аль-Кавказ»* Абдул Хаким Шишани, он же Рустам Ажиев, ныне возглавивший чеченских джихадистов в рядах ВСУ, ранее был участником террористического подполья на Кавказе и одним из полевых командиров группировки «Имарат Кавказ»* (ИК)*, входящей в террористические списки ООН и признанной террористической большинством стран Запада, включая США.

До создания «Аджнад аль-Кавказ»* Ажиев руководил в Сирии отдельными отрядами кавказских боевиков от имени «Имарата Кавказа»*. Вероятно, Ажиев может быть связан и со спецслужбами Польши, где проживают его родственники. Например, его родной брат Анзор Ажиев является известным бойцом ММА, выступающим за Польшу.

Вместе с тем сторонники «Аль-Каиды»* и идеологически близких структур ещё недавно обвиняли западные СМИ в «откровенной лжи», но, когда речь зашла о событиях на Украине, сами начали прямо ретранслировать позиции западных информационных изданий, комплиментарно комментируя поддержку киевского режима со стороны США и Запада.

Вероятно, они также заботятся о получении индульгенции, как это уже происходит с аффилированными с ХТШ* группировками из Идлиба. Для этого, вероятно, от джихадистов требуется перенаправить свою активность не только на Украину, но и непосредственно в российские регионы. И это может происходить также при прямом участии Запада и украинских спецслужб.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Задержание в Ставрополе сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в октябре 2022 года

В этом контексте показательна и проукраинская позиция Абу Катады аль-Филистини — автора новой идеологии ХТШ*, который счёл возможным разрешить своим сторонникам участвовать в боевых действиях на стороне Украины, против России.

Наконец, русскоязычные пропагандистские ресурсы, аффилированные с ХТШ* и «Аль-Каидой»* и занимавшиеся их апологетикой, после начала СВО также изменили свою сетку вещания, перейдя на освещение украинских событий с точки зрения Запада, отложив в сторону даже сирийскую и прочую ближневосточную тематику.

Также стоит обратить внимание на деятельность международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (ХТ)*, которая до 2014 г. имела определенное распространение в крымско-татарской среде, а затем многие ее последователи перебрались на Украину.

В данное время она формально отказывается поддерживать какую-либо сторону конфликта на Украине, обвиняя как Запад, так и Россию во враждебности исламу. В то же время стоит отдельно выделить украинские ячейки ХТ*, чьи отдельные представители занимаются откровенной антироссийской агитацией, встав на сторону Украины и пытаясь повлиять на сторонников ХТ* в России с учетом тесной связи украинских и российских филиалов организации.

Это может привести к казусу «Ансар аль-Хилафа»*, когда наиболее радикальные сторонники ХТ* в Сирии организовали вооруженную группировку «Ансар аль-Хиляфа»*, которая сражалась с правительственными войсками и неоднократно была частью альянса совместно с ИГИЛ* (ставшим ИГ*) и «Джабхат ан-Нусрой»* (будущий ХТШ*), например, во время битвы за Эль-Камышлы в 2013 г.

Таким образом, под воздействием антироссийской кампании в СМИ, или даже путем целенаправленного вовлечения при поддержке западных и украинских спецслужб к прямой антироссийской деятельности, некоторые представители ХТ* могут перейти на иной уровень радикализации, чтобы присоединиться к антироссийским действиям на территории России.

* Организации признаны террористическими и запрещены в Российской Федерации