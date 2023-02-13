Россия получила 18 иранских ударных беспилотников, модернизированных аппаратов дальнего радиуса действия, — с таким утверждением в воскресенье выступила лондонская The Guardian. Ссылаясь на источники, издание сообщило, что Иран «контрабандой ввозил дроны в Россию», морским путем через Каспий и несколькими «бортами» по воздуху.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Утверждается, что в октябре прошлого года Тегеран якобы посетила «военная делегация» из РФ, после чего стороны договорились: поставить в Россию шесть беспилотных аппаратов Mohajer-6 и 12 ударных беспилотников Shahed-129 и Shahed-191. Источники The Guardian прогнозируют, что в обозримом будущем стоит ожидать появления этих беспилотников в небе над Украиной. Дальность действия Mohajer-6 — около 200 километров, аппарат может нести по две ракеты под каждым крылом, подчеркивается в публикации.

В западной прессе и политических кругах сложился консенсус — Россия едва ли не с начала СВО закупает БПЛА иранского производства для использования в зоне спецоперации. Москва и Тегеран регулярно опровергают эти сообщения. В ноябре прошлого года телеканал Sky News сообщал о закупке беспилотников Mohajer-6 российскими военными. При этом называлась та же цифра поставок — шесть машин. Можно предположить — либо СМИ сообщают об одной и той же поставке, которая затянулась как минимум на три месяца, либо используют один недостоверный источник.

Sobhan Farajvan/Global Look Press Shahed-129

The Guardian не в первый раз публикует информацию о военных поставках из Ирана в Россию — представленную как инсайдерские данные. В апреле 2022 года издание анонсировало закупку для российской армии иранских систем ПВО, противотанковых вооружений и реже реактивных артиллерийских систем бразильского производства Astros II, которые используют проиранские формирования в Ираке.

Утверждения британского издания — в том числе последнее, по поводу получения Россией усовершенствованных иранских дронов, — вызывают вопросы, отмечает военный эксперт Юрий Лямин, автор блога Imp-navigator и ряда публикаций по тематике иранского ВПК.

В частности, британские журналисты неверно указали технические характеристики иранских ударных беспилотников, якобы предназначенных для поставки в Россию, отмечает Лямин. Кроме того, лондонские издания указывали, что завод в иранском городе Исфахан, который производит ударные беспилотники, недавно подвергся нападению. На деле же ударные дроны производит другое предприятие.

Bulkin Sergey/Global Look Press Mohajer-6

Но несмотря на весьма вольное обращение с фактами, публикация Guardian заслуживает внимания по ряду причин. Вызывает интерес список моделей БПЛА, которые, по версии издания, планируются к поставке в Россию. Речь идёт об ударных беспилотниках, то есть — о носителях управляемого вооружения, способных наносить точечные удары.

Ранее в таких сообщениях фигурировали только дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы), которые можно использовать только один раз. Кроме того, речь идёт о беспилотниках, которые активно применялись в ряде военных конфликтов последних лет и показали свою высокую эффективность при относительно небольшой стоимости.

Из тех аппаратов, что были упомянуты The Guardian, особого интереса заслуживают Shahed-191, выполненные по схеме «летающее крыло», сказал ИА REGNUM Юрий Лямин.

«Беспилотник был создан на основе технологий, полученных при изучении перехваченного более десяти лет назад американского разведывательного БПЛА RQ-170. Как заявлялось, по габаритам он представляет собой на 60% копию RQ-170», — отметил собеседник.

Shahed-191 был создан как реактивный разведывательно-ударный БПЛА. «Судя по характеристикам, аппарат предназначен в первую очередь для прорыва вражеской ПВО и поражения целей в глубине территории противника. Цели поражаются с помощью двух управляемых боеприпасов общей массой до 100 кг, которые беспилотник несёт во внутренних отсеках», — указал эксперт.

Sobhan Farajvan/Global Look Press Shahed-191

Беспилотники этой модели ранее неоднократно демонстрировались в ходе учений аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), а также, по ряду сообщений, применялись для нанесения ударов по боевикам в Сирии и Ираке.

В 2016 году Shahed-191 был сбит ПВО Израиля при подлёте к северным границам страны. По ряду сообщений, дрон был запущен с территории Ирана и пролетел более 1 тыс. километров. Впрочем, по другим данным, реальная дальность действия беспилотника существенно меньше, а сбитый над Израилем экземпляр был запущен с сирийской территории.

В любом случае, эксперты считают Shahed-191 одним из передовых достижений иранского ВПК. В том числе — за счёт использования широкой номенклатуры управляемых боеприпасов. Для нанесения ударов Shahed-191 применяет «умные» бомбы системы Sadid, оснащённые инфракрасными или лазерными системами самонаведения.

Ещё одним преимуществом дрона является использование стелс-технологий, полученных иранцами путём изучения иранскими специалистами американского беспилотника RQ-170.

«Если дроны типа Shahed-131/136 — это более дешёвый и менее заметный аналог крылатых ракет, то Shahed-191 — это более дешёвый и менее заметный аналог пилотируемого «стелс»-бомбардировщика, —

пояснил эксперт, —

Такой БПЛА, конечно, несёт несравнимо меньшую полезную нагрузку, чем пилотируемые машины и это сильно ограничивает его возможности. Но и потерять его не так жалко, и самое главное, что нет пилотов и, соответственно, риска для их жизни».

Александр Щербак/ТАСС Оператор во время запуска БПЛА

В случае если беспилотники этой модели действительно появятся в небе Украины, их приоритетной задачей может стать уничтожение систем ПВО, поставляемых Киеву странами НАТО.

Также широкое применение ударных беспилотников может стать серьёзным подспорьем в деле уничтожения украинской инфраструктуры, используемой для транспортировки военных грузов. Благодаря своим техническим характеристикам, «стелс»-дроны смогут наносить точечные удары по пунктам разгрузки военной техники и (или) боеприпасов, применяясь вместо пилотируемых бомбардировщиков, указывают военные эксперты.