После того как Варшава приняла решение приостановить движение в пункте пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе, стал возникать вопрос, как долго Польша сможет сама выдержать последствия акта, невыгодного ей в той же, а то и больше степени, чем Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Белоруссии и Польши

Для Варшавы такой шаг оказался скорее репутационным, чем логическим.

МИД Белоруссии в своей реакции логично указал на то, что «польское руководство намеренно создает нечеловеческие условия для простых граждан и перевозчиков, наносит существенный вред как крупным экономическим операторам, так и мелкому бизнесу. Наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений эту границу пересекать не могут. Вся без исключения вина за последствия таких волюнтаристских решений лежит на действующем правительстве Польши».

Варшава в данном случае отреагировала на приговор журналисту Анджею Почобуту, которого Гродненский областной суд признал виновным в призывах к санкциям против Белоруссии, а также в разжигании социальной вражды или розни.

Отношения между Белоруссией и Польшей носят характер родственных, но, как известно, между родственниками чаще всего бывают такие враждебные склоки, каких не увидеть у обычных друзей.

Иван Шилов ИА REGNUM ПП «Бобровники — Берестовица»

Эти две республики соединены кровными связями, Польша при этом относится к Белоруссии немного покровительственно, считая ее за «младшую сестру», которую нужно опекать и поддерживать, и ревниво относясь к России, которая видится в польских глазах конкурентом в борьбе за «родственницу».

Что и говорить, на нашем сложном славянском пространстве, где поляки и русские конкурируют за первенство, синеокая красавица является ценным призом. Белорусский народ оказался тем пластилином, который способен размягчить и соединить противоборствующие стороны, найти общий исторический смысл их существования. Ведь в конце концов славянам приходилось определять свою судьбу в борьбе с Западом, желающим покорить наши нации, поработить их и высосать все соки.

И в этом контексте Белоруссия для Польши в чем-то важнее Украины.

Исторически со времен Великого княжества Литовского Белая Русь была примером умения поляков находить с братским славянским народом общий язык. Если Волынский геноцид до сих пор омрачает польско-украинские отношения, то прошлое с белорусами, включая сложный период Второй республики и годы Второй мировой войны для Польши является «идеалом» диалога. По этой причине даже польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) какое-то время терпимо относилась к белорусскому президенту Александру Лукашенко, считая его публичные выражения симпатий «советскому режиму» чем-то временным и потому приемлемым.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Если Украина нужна Варшаве в инструментальном смысле, как аргумент против России, способ уязвить Москву, то Белоруссия является тем, кто может смягчить позицию Польши, не говоря уже о том, какое важное экономическое и финансовое значение для Польши играет Белоруссия. Но ревность и борьба с Москвой за Минск заставляет Польшу идти на опрометчивые шаги.

Поэтому экономические прещения, которые Варшава вводит против Минска, играют прежде всего против самой же польской стороны.

Как сообщают польские издания, решение о закрытии польско-белорусской границы ударило по польским транспортным компаниям. По данным Ассоциации международных автоперевозчиков (ZMPD), на долю их автомобилей приходится около 70% грузовиков, проходящих через этот переход в последние месяцы.

«Мы были застигнуты врасплох. Опять же, решения принимаются за одну ночь», — заявил газете Rzeczpospolita директор транспортного департамента ZMPD Петр Микель.

Президент Ассоциации международных автоперевозчиков Ян Бучек в письме премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому предупредил, что несколько сотен польских автомобилей не смогут вернуться в страну, поскольку перевозчики в Белоруссии должны возвращаться через тот же переход, через который они въехали.

Что самое любопытное, для торгового оборота Польши с Белоруссией решение о закрытии границы может не иметь большого значения. Польско-белорусский бизнес «сокращается не так сильно, как можно подумать из заявлений политиков, комментирующих объявленные ранее санкци».

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

По данным Польского экономического института (PIE), несмотря на напряженные отношения между двумя странами, товарооборот с Белорусией за первые 11 месяцев 2022 года составил 12 млрд злотых. По сравнению с 2021 годом импорт сократился на четверть, но экспорт практически не изменился. Более того, февраль 2022 года принес небольшой рост.

Кстати, даже в последние месяцы экспорт в Россию начал несколько улучшаться. Хотя сразу после начала специальной военной операции на Украине продажи польской продукции упали, сейчас на российском рынке торговля частично восстановилась и стабилизировалась в последующие месяцы.

Как заявляют польские экономисты, «обращает на себя внимание сильный рост продаж продуктов питания, зафиксированный во второй половине года, как в случае с сырьем, так и в первую очередь в случае с готовой продукцией».

Так что какими бы ни были сложными отношения между Польшей, Белоруссией и Россией, торговля идет по расписанию. И это в очередной раз говорит о том, что география имеет значение.

Сколько бы Варшава ни пыталась ее изменить, сколько бы она ни позиционировала себя «евро-атлантическим островом», ей никогда не стать США или Великобританией, разделенной с Россией морями и океанами. Судьба Польши — быть вместе с белорусами и русскими в едином славянском пространстве. И другого ей не дано.