Закрывая границу с Белоруссией, Польша рискует нанести себе серьезный ущерб
После того как Варшава приняла решение приостановить движение в пункте пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе, стал возникать вопрос, как долго Польша сможет сама выдержать последствия акта, невыгодного ей в той же, а то и больше степени, чем Белоруссии.
Для Варшавы такой шаг оказался скорее репутационным, чем логическим.
МИД Белоруссии в своей реакции логично указал на то, что «польское руководство намеренно создает нечеловеческие условия для простых граждан и перевозчиков, наносит существенный вред как крупным экономическим операторам, так и мелкому бизнесу. Наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений эту границу пересекать не могут. Вся без исключения вина за последствия таких волюнтаристских решений лежит на действующем правительстве Польши».
Варшава в данном случае отреагировала на приговор журналисту Анджею Почобуту, которого Гродненский областной суд признал виновным в призывах к санкциям против Белоруссии, а также в разжигании социальной вражды или розни.
Отношения между Белоруссией и Польшей носят характер родственных, но, как известно, между родственниками чаще всего бывают такие враждебные склоки, каких не увидеть у обычных друзей.
Эти две республики соединены кровными связями, Польша при этом относится к Белоруссии немного покровительственно, считая ее за «младшую сестру», которую нужно опекать и поддерживать, и ревниво относясь к России, которая видится в польских глазах конкурентом в борьбе за «родственницу».
Что и говорить, на нашем сложном славянском пространстве, где поляки и русские конкурируют за первенство, синеокая красавица является ценным призом. Белорусский народ оказался тем пластилином, который способен размягчить и соединить противоборствующие стороны, найти общий исторический смысл их существования. Ведь в конце концов славянам приходилось определять свою судьбу в борьбе с Западом, желающим покорить наши нации, поработить их и высосать все соки.
И в этом контексте Белоруссия для Польши в чем-то важнее Украины.
Исторически со времен Великого княжества Литовского Белая Русь была примером умения поляков находить с братским славянским народом общий язык. Если Волынский геноцид до сих пор омрачает польско-украинские отношения, то прошлое с белорусами, включая сложный период Второй республики и годы Второй мировой войны для Польши является «идеалом» диалога. По этой причине даже польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) какое-то время терпимо относилась к белорусскому президенту Александру Лукашенко, считая его публичные выражения симпатий «советскому режиму» чем-то временным и потому приемлемым.
Если Украина нужна Варшаве в инструментальном смысле, как аргумент против России, способ уязвить Москву, то Белоруссия является тем, кто может смягчить позицию Польши, не говоря уже о том, какое важное экономическое и финансовое значение для Польши играет Белоруссия. Но ревность и борьба с Москвой за Минск заставляет Польшу идти на опрометчивые шаги.
Поэтому экономические прещения, которые Варшава вводит против Минска, играют прежде всего против самой же польской стороны.
Как сообщают польские издания, решение о закрытии польско-белорусской границы ударило по польским транспортным компаниям. По данным Ассоциации международных автоперевозчиков (ZMPD), на долю их автомобилей приходится около 70% грузовиков, проходящих через этот переход в последние месяцы.
«Мы были застигнуты врасплох. Опять же, решения принимаются за одну ночь», — заявил газете Rzeczpospolita директор транспортного департамента ZMPD Петр Микель.
Президент Ассоциации международных автоперевозчиков Ян Бучек в письме премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому предупредил, что несколько сотен польских автомобилей не смогут вернуться в страну, поскольку перевозчики в Белоруссии должны возвращаться через тот же переход, через который они въехали.
Что самое любопытное, для торгового оборота Польши с Белоруссией решение о закрытии границы может не иметь большого значения. Польско-белорусский бизнес «сокращается не так сильно, как можно подумать из заявлений политиков, комментирующих объявленные ранее санкци».
По данным Польского экономического института (PIE), несмотря на напряженные отношения между двумя странами, товарооборот с Белорусией за первые 11 месяцев 2022 года составил 12 млрд злотых. По сравнению с 2021 годом импорт сократился на четверть, но экспорт практически не изменился. Более того, февраль 2022 года принес небольшой рост.
Кстати, даже в последние месяцы экспорт в Россию начал несколько улучшаться. Хотя сразу после начала специальной военной операции на Украине продажи польской продукции упали, сейчас на российском рынке торговля частично восстановилась и стабилизировалась в последующие месяцы.
Как заявляют польские экономисты, «обращает на себя внимание сильный рост продаж продуктов питания, зафиксированный во второй половине года, как в случае с сырьем, так и в первую очередь в случае с готовой продукцией».
Так что какими бы ни были сложными отношения между Польшей, Белоруссией и Россией, торговля идет по расписанию. И это в очередной раз говорит о том, что география имеет значение.
Сколько бы Варшава ни пыталась ее изменить, сколько бы она ни позиционировала себя «евро-атлантическим островом», ей никогда не стать США или Великобританией, разделенной с Россией морями и океанами. Судьба Польши — быть вместе с белорусами и русскими в едином славянском пространстве. И другого ей не дано.