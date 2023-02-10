Из второй поездки за пределы страны с начала СВО президент Украины Владимир Зеленский решил выжать максимум пользы — по пути в Брюссель на саммит ЕС он успел за несколько часов днём ранее, 8 февраля, провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже (куда, как рассказали источники издания Politico в Елисейском дворце, его пригласили спонтанно, когда увидели кадры из Соединённого Королевства).

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Владимир Зеленский в Брюсселе

В бельгийскую столицу Зеленский летел с одной целью: выпросить как можно большего для своей страны, а именно вооружений и скорейшего предоставления членства в Евросоюзе.

«Украина будет членом ЕС», — заявил глава государства, выступая в Европарламенте.

Да и европейские чиновники вторили: «Украина — это Европа». Председатель Евросовета Шарль Мишель подписал совместную с Зеленским фотографию: «Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС».

Однако все давали понять, что до принятия Украины в ряды сообщества ещё очень и очень далеко.

Даже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: «Украина продвигается на пути в ЕС впечатляющими темпами, но между нынешним моментом и этим ярким будущим всё ещё непростой путь».

Интеграция в европейское пространство страны, на территории которой сейчас идут боевые действия, подробно обсуждалась менее недели назад, 3 февраля, в Киеве на саммите Украина — ЕС. Украинская сторона хочет максимально ускорить этот процесс, но не все члены союза с этим согласны: если представители Восточной Европы настаивают, что в такой тяжёлый момент необходимо пообещать Украине ускоренное членство, то крупные страны призывают не давать пустых обещаний.

Так что в итоговом документе саммита ограничились размытой формулировкой о принятии решения после выполнения Киевом всех предписанных Брюсселем этапов. По аналогии с заявлением бухарестского саммита НАТО 2008 года: мы вас примем в альянс когда-нибудь потом.

К тому же принятие новой страны в ЕС — это тот вопрос, который принимается единогласно, а Венгрия устами главы администрации премьер-министра республики Гергея Гуйяша в день открытия саммита пообещала не ратифицировать членство Украины в ЕС, пока Киев не решит проблему с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Спор между двумя странами по этому поводу длится уже не один год.

Так что сильно педалировать тему с ускоренной процедурой вступления Украины в ЕС Зеленский в Брюсселе не стал.

Да и в настоящий момент для него гораздо важнее получить тяжёлые вооружения для ВСУ, а в идеале — истребители.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС Истребитель Eurofighter Typhoon

Неспроста эту тему украинский президент поднял сначала в Лондоне — именно Великобритания была первой страной, объявившей о решении предоставить Киеву танки, тем самым спровоцировав эффект домино, вскоре аналогичные заявления последовали из других западных столиц, включая даже Берлин, который до последнего отказывался делиться своими Leopard 2.

Прямо в лоб требовать истребители у европейцев с трибуны Европарламента Зеленский не стал, но призыв этот всё-таки прозвучал.

В ответном слове председатель Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС как можно скорее изучить возможность поставок Украине дальнобойных систем и истребителей.

Тем не менее официальный представитель ЕС заявил агентству Bloomberg: «Европейские лидеры ясно дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы направить больше военной помощи Украине, но до сих пор никто не взял на себя обязательств по предоставлению истребителей».

И это действительно так.

Сразу по прибытии в Брюссель премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил поставок истребителей Украине в будущем, но сейчас этот вопрос не актуален для Стокгольма. Главы правительств Бельгии и Эстонии объявили, что у их стран нет самолётов, которые можно было бы предоставить Украине. Шольц ещё за день до саммита ЕС пообещал, что Германия не будет участвовать в обсуждении поставок военных самолётов, на которые так рассчитывают украинские чиновники. И даже глава польского правительства Матеуш Моравецкий сказал, что Польша не будет в первых рядах государств, готовых передать Киеву истребители.

Не поддержали Зеленского и лидеры тех стран, которые он посетил перед Брюсселем. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью вещательной корпорации BBC, что королевство не будет передавать Украине истребители в ближайшее время, а сосредоточиться на поставках другой техники и обучении украинских военных.

С похожим заявлением по итогам саммита ЕС выступил Макрон: «Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии. Ни при каких обстоятельствах истребители не могут быть поставлены в ближайшие недели. В принципе ничего не исключает, однако сейчас это не главный вопрос».

Как пояснил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран, Париж не поставляет Киеву боевые самолёты, поскольку это средство нападения, а не обороны.

Стрингер/РИА Новости Саммит ЕС в Брюсселе

Моравецкий, вернувшись с саммита, сообщил журналистам, что Варшава выступила с предложением о проведении совместных закупок боеприпасов для Украины, однако, по его словам, положительной реакции со стороны некоторых стран ЕС не было.

Пытался Зеленский убедить европейских лидеров в необходимости увеличить объёмы военной помощи Украине и в узком кругу.

Как пишет венгерская газета Népszava, в Брюсселе он провёл получасовую встречу с президентами Болгарии и Кипра, канцлером Австрии, премьер-министрами Венгрии, Греции, Словении, Хорватии и начал разговор с перечисления необходимых вооружений, но канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сразу же заявили, что не могут удовлетворить эту просьбу.

К слову, только они единственные из всех лидеров стран ЕС не стали аплодировать, когда Зеленский с Шарлем Мишелем подходили к ним для совместной фотографии.

Участие украинского президента в саммите продлилось всего 3,5 часа. Вообще мероприятие было изначально запланировано на два дня, но в итоге сократили до одного.

«Несмотря на присутствие Зеленского в качестве участника саммита и милых разговоров о том, что Украина — часть Европы, Зеленский возвращается в Киев с пустыми руками. Украина — страна-кандидат, но процедура не может быть ускорена. Что ещё хуже для Зеленского, так это то, что он не получает больше оружия и точно не получает самолёты», — заявил основатель телеканала TV Libertés, французский экономист Шарль Гав.

А ведь на пресс-конференции в Брюсселе Зеленский говорил, что не имел права вернуться домой без результатов. Но к нарушению прав украинцам не привыкать.