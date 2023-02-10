Ранним утром 7 февраля жители Стамбула, переживающие вместе со всеми гражданами страны последствия тяжелейшего землетрясения на юго-востоке, с удивлением обнаружили, что у знаменитого дворца Долмабахче у входа в Босфор со стороны Мраморного моря пришвартовался американский эсминец Nitze.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский эсминец Nitze в Стамбуле

Корабль действует в составе авианосной ударной группы имени Джорджа Буша-старшего и никакого отношения к поисково-спасательным мероприятиям, в которых принимают участие и США, не имеет. Турецкое издание Aydınlık, со ссылкой на мнение экспертов в области обороны и безопасности, констатировало, что так Вашингтон «направляет Турции сигнал угрозы», тогда как Анкара ждет от американцев «транспортные самолеты с мобильными госпиталями».

Затем разразился скандал.

Вопреки общепринятым морским правилам на флагштоке Nitze появился американский флаг, размеры которого в несколько раз превысили турецкий флаг, и на этом фоне сфотографировался посол США в Турции Джефф Флейк.

Турецкими военными экспертами эта акция квалифицируется как «элемент развязываемой против Анкары «психологической войны», которая «планировалась заранее». Бывший начальник разведуправления турецкого генштаба корпусный генерал Исмаил Хаккы Пекин призвал вызвать американского посла в МИД, чтобы выразить протест. Но вслед за этим последовало еще одно сообщение.

Пентагон объявил об отправке в Турцию авианосца George H. W. Bush под предлогом «поддержки поисково-спасательных мероприятий и работ по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений».

Самое интригующее в том, что командующий ударной группой, в которую входит Nitze, контр-адмирал Деннис Велес более откровенно обозначает цели, поставленные Вашингтоном. По его словам, «американские военные готовы сдерживать» и в случае необходимости «защитить Североатлантический альянс». Этим он объясняет и усиление ВМФ США у европейских берегов.

Напомним, что с августа прошлого года в Средиземном море близ Греции находится второй американский авианосец.

IMAGO/Giannis Panagopoulos/Eur/Global Look Press Американский авианосец George H. W. Bush

Оправдать связь между недавним землетрясением и визитом военных кораблей США в Турцию никак не получается.

Депутат от оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) полковник в отставке Дурсун Чичек заявил ИА REGNUM, что «по всем признакам, США ожидают, что в ближайшие 1–2 недели российская сторона может начать новое наступление на Украину, которое может стать одним из крупнейших в истории». Но они понимают, что «Турция, действуя вместе с НАТО, не предпримет шаги против России, как это требуют США».

Как говорит официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, «мы хотим сохранить нашу своего рода нейтральную позицию между двумя сторонами». Поэтому появление американских военных кораблей США в Турции призвано продемонстрировать «косвенное единство НАТО в том конфликте».

В теории, будучи близ Стамбула, Nitze способен дотянуться ракетами до Крыма, зоны боевых действий в Донбассе, а также южных российских регионов, включая Краснодарский край и Ростовскую область. Но пройти непосредственно в Черное море флоту США не позволяет конвенция Монтре, согласно которой во время боевых действий проливы Босфор и Дарданеллы закрываются Анкарой для военных кораблей, не приписанных к черноморским портам.

И не только это.

В Турции обратили внимание и на то, что после ее призыва к международному сообществу об оказании международной помощи Вашингтон стал в качестве спасательных команд перебрасывать некоторые части, находящиеся в подчинении Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).

РИА Новости Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш

При этом если раньше турецкая оппозиция заявляла, что до окончания 13 февраля общенационального траура будет воздерживаться от критических выпадов в адрес властей, то, как только в Стамбуле появился американский эсминец, с резкой критикой действий властей выступил глава НРП Кемаль Кылычдароглу.

Он обвинил правящую Партию справедливости и развития (ПСР) в том, что она занималась некачественным строительством, это «привело к большому количеству жертв», а также в том, что ПСР «разбазаривала средства налогоплательщиков, предназначенные для подготовки к таким бедствиям». Помимо этого, в некоторых турецких и западных изданиях начали нарастать публикации с выражением недовольства президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который «недостаточно быстрого стал заниматься разбором завалов после землетрясения».

Силы турецкой оппозиции выступают за сохранение либеральных ценностей, демократической системы, призывают «работать над тем, чтобы завершить процесс вступления в ЕС, улучшить отношения с США на основе взаимного доверия». В их глазах Эрдоган является «диктатором и исламистом», а его «авторитарная, антизападная власть должна быть упразднена». В этих же кругах недолюбливают Россию и ее президента Владимира Путина, которого считают главным внешним «покровителем» Эрдогана.

Так президент Турции оказался одновременно под внешним и внутренним политическим прессингом.

Tunahan Turhan/ZUMA/TASS Лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу

В то же время напрашивается историческая аналогия. Дело в том, что в Турции после тяжелого землетрясения 17 августа 1999 года, которое сопровождалось серьезным экономическим кризисом, произошла смена правительства. Тогда на рейде Босфора тоже маячили военные корабли США.

Как пишет турецкое издание dik Gazete, «всякий раз, когда американские военные корабли появляются в территориальных водах Турции, обязательно происходит катастрофа».

В Турции вспоминают и сценарий военных учений США «Вызов тысячелетия — 2002» (Millenium Challenge — 2002). Там в качестве страны-мишени обозначалась страна, где «происходит очень сильное землетрясение, когда гражданское правительство теряет контроль над ситуацией и в обстановке хаоса в дело вступает армия» (как утверждало The Associated Press, имелась в виду Турция).

А дальше, по легенде учений, между американской армией, прибывающей в страну, и армией страны-мишени, которая негативно относится к действиям американских военных, вспыхивают боевые действия, и США «оккупируют противника в течение 96 часов».

Но Турция сегодня уже другая страна, недовольство властью внутри страны не слишком распространено, а критика в адрес правительства больше подогревается Западом, который, как считает турецкое издание Sabah, «активно дискредитирует нынешнего турецкого президента и поддерживает прозападную оппозицию на самых важных выборах в 2023 году».

Но все же подземные толчки превращаются в новый инструмент в руках различных внешних и внутренних политических сил, которые пытаются использовать ситуацию в собственных целях. Так что в Турции мало кто питает иллюзии относительно «исключительно мирной миссии» американского военного флота у ее берегов.