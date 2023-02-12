30 лет назад в США вышел фильм «Список Шиндлера», собравший множество «Оскаров» и сделавший общеизвестной историю немецкого промышленника, который организовал хитроумную схему спасения евреев от неминуемой смерти. Известно, что история повторяется — в виде фарса.

Сергей Корсун ИА REGNUM Побег с Украины

Поэтому спустя 30 лет после выхода на экран фильма Спилберга мы имеем украинского «шиндлера» — одесского врача-психиатра, который за 7000 долларов организовывал военнообязанным заключения об инвалидности с их подтверждением военно-врачебной комиссией. С таким пакетом документов можно было выезжать за границу. Психиатра раскрыли и будут судить. Это уже не первый подобный случай, аналогичного «преступника» изобличили в Одессе еще в августе.

Для тех, у кого не было 7000 долларов за «настоящую» поддельную справку, была возможность купить ненастоящую. Их за 1600 долларов печатала подпольная типография, обнаруженная одесской полицией в ноябре 2022 года. Вернее, выдавали там не только липовую справку, а сразу весь пакет документов: военный билет, врачебное заключение, справку о снятии с учёта от территориального центра комплектации (ТЦК — бывший военкомат).

Стоило это в 4,5 раза дешевле, чем купить настоящий документ. Не исключено, что поэтому типографию и накрыли. Чтобы не сбивала цену конкурентам.

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Почему не бегут

На этом месте нужно сделать небольшое отступление для российских читателей, пишущих в интернете комментарии: «Бегите оттуда! Выезжайте, зачем вы там сидите и ждёте мобилизации?». Даже выделим болдом и с нового абзаца:

Мужчины 18–60 лет не могут просто взять и выехать за пределы Украины с начала СВО — с 24 февраля 2022 года.

Осенью минувшего года, когда в России стартовала частичная мобилизация, также вводились определенные ограничительные меры. Но полного запрета всё равно не было. МО РФ, Госдума, Ростуризм могли по-разному толковать одни и те же нормы, в то время как власти приграничных регионов в меру своего разумения решали дилемму «пущать или не пущать». Но с завершением мобилизации всё это кончилось.

На Украине всё иначе. Выехать можно, если ты снят с учёта (по возрасту или состоянию здоровья); как инвалид I, II группы или сопровождающий инвалида I, II группы; отец 3 и более детей возрастом младше 18 лет или отец-одиночка (вдовец) с ребенком; на учёбу.

Но есть нюансы.

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«Он же тебя похоронил»

Схема «вдовец с ребёнком» была одной из первых. Её использовали уже в марте 2022 года. Муж и жена выезжали порознь, при этом дети ехали с отцом, а отец — с липовой справкой о том, что жена погибла/пропала без вести. Сейчас данная схема почти не используется — как и выезд под видом инвалида с заключением медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Оба вида документов слишком активно подделывали, контроль по ним ужесточили и возможность для выезда практически исчезла. С 2023 г. обладателю справки об инвалидности необходимо доказать, что он получал от государства положенные социальные выплаты и предоставить справку о снятии с воинского учета.

Именно поэтому одесские военврачи и лупили по 7000 долларов за полный пакет: просто инвалидность, без снятия с воинского учёта, стоит в 2–4 раза дешевле.

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Фиктивный брак

Зато работает схема выезда через фиктивный брак с многодетными матерями. И закон тут на удивление не строг:

«По законодательству мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей». т.е. женился, выехал (даже без семьи можно), развёлся.

Аналогично работает и другая схема — через брак с женщиной-инвалидом. Тем более что с осени 2022 года такому мужу тоже можно покидать пределы Украины без своей половинки. К тому же теперь она работает и на третью, самую массовую группу инвалидности.

Средняя стоимость такой женитьбы — от 2–3 тыс. долларов.

https://t.me/ASupersharij Бежавший от мобилизации за границу сын секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. И внучка Алексея Данилова

Для состоятельных парней

Можно не хитрить, а найти «выходы» и просто дать денег пограничникам, покинув Украину нелегально.

Издание Forbes-Украина на условиях анонимности спросило у своего источника в Минэкономики, много ли было таких случаев?

«Десятки тысяч мужчин… [Наш источник] говорит, что в министерстве договорились не разглашать цифры «нелегального» пересечения границы, чтобы не демотивировать общество».

Да, так можно. Даже сейчас, хотя и сложнее.

Но, во-первых, это дорого и не для всех. Во-вторых, если соваться только с деньгами, без связей, есть риск повторить судьбу Остапа Бендера («Бранзулетка! Бранзулетка!»). Такое случалось даже с депутатами Верховной Рады.

Выезд за деньги бывает совсем теневой и полулегальный.

В этом случае выезд происходит через один из легальных путей: в качестве водителя-дальнобойщика, волонтёра (от волонтёрских организаций, сотрудникам которых открыт выезд), под видом сотрудника компании/организации, которым разрешены командировки. В основном такие привилегии доступны через систему «Шлях» («Путь») — базу данных лиц, у которых на границе «зелёный свет».

Текущий прайс — от 5–6 тыс. долларов, что вдвое выше, чем летом: разрешения в базе начала шерстить СБУ.

Учись, студент!

Учёба — действенный способ откосить, но, к сожалению, не сбежать. В странах ЕС хватает вузов, принимающих на учёбу граждан Украины. Это моментально сделало выезд на учёбу привлекательной схемой побега: легально, недорого, престижно (не сбежал, а учиться поехал).

Но лишь в теории.

На практике пограничники массово завернули этих студентов по домам. Причём право выезда у них, якобы, есть (говорит МВД), но Государственная пограничная служба вместе с Минобороны и ВСУ нашли, как это право обойти. От студентов требовали брать разрешение на выезд в ТЦК, а там его просто не выдавали.

Зато никто не мешает поступить в украинский вуз и грызть гранит науки там. Отсрочка на время учёбы пока действует.

Виктор Антонюк / РИА Новости Тела погибших ВСУ. Соледар. ДНР. Россия

Путь на юг

В теории есть ещё один легальный и относительно недорогой способ выезда — через КПП Васильевка в Запорожской области. Это единственный официально действующий маршрут через линию фронта. Именно здесь проходят обмены пленными и телами погибших.

Но у этого маршрута есть и минусы:

«Со стороны Украины выпускают очень малое количество — 20–40 машин в день, хотя желающих намного больше. Некоторые люди больше месяца ожидают очереди на въезд на нашу территорию», — говорит глава Васильевского района Запорожской области России Наталья Романиченко.

Есть факты вымогательства взяток и грабежа беженцев украинской стороной. Не говоря уж о том, что можно застрять на ничейной полосе на несколько дней и/или попасть под обстрел.

Александр Река / ТАСС Сбор тел погибших военных ВСУ украинскими военнопленными в Луганской области

Как не попасть на фронт, если у вас нет троих детей

Единственный полностью законный, безопасный и недорогой способ покинуть Украину — дети. Трое или больше. К сожалению, они есть не у всех.

Все остальные способы либо опасны, либо слишком затратны. 5–10 тыс. долларов даже в мирное время серьёзные деньги для средней украинской семьи.

Как раз по этим причинам огромное количество мужчин (включая автора этих строк) до сих пор находятся на Украине. Надёжных «выходов» нет, нет и таких сумм на взятку. Ехать через Васильевку слишком опасно. Тем более с семьей.

Риск загреметь в ТЦК, конечно, есть, но есть и способы его значительно сократить:

— Не жить по месту регистрации.

— Не трудоустраиваться (официально), работать удалённо (бонус — отсутствие прямых налогов в бюджет, который сегодня в основном идёт на нужды ВСУ).

— Перестать выходить на улицу с утра и до 8–9 часов вечера. Карантин пережили, не привыкать. Для крайних случаев — такси.

— Подписаться и мониторить телеграм-каналы и чаты, в которых отслеживают работу и маршруты «бегунков» из военкоматов.

— В украинских военкоматах тот еще бардак, поэтому вполне реален шанс, что ваше личное дело просто потеряют (как случилось с автором этих строк), а значит даже по месту регистрации повестки не придут.

— Уповать на Бога, что пронесёт.

На самом деле хуже всего даже не то, что мы тут заперты и рискуем оказаться перед выбором: на фронт или в тюрьму. А то, что даже в Третьем рейхе был свой Шиндлер. А у нас его нет. Только такие, как на Малой Арнаутской.