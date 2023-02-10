Осенью прошлого года Минобороны России сообщило о том, что украинские военные активно занимаются созданием радиологической бомбы, также известной как «грязная бомба». На это, в частности, в октябре 2022-го указывал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Петр Ковалев/ТАСС Радиационная опасность

МАГАТЭ по итогам инспекций на украинских ядерных объектах заявило, что признаков разработки радиологических вооружений не обнаружено. Иную информацию озвучил в ноябре прошлого года секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию «грязного» ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов», — указал Патрушев на встрече с секретарями совбезов СНГ.

История получила неожиданное продолжение. 29 января немецкоязычный telegram-канал Node of Time опубликовал переписку работника польского порта Гдыня близ Гданьска. Источник канала, представившийся как Йохан, немец из Штутгарта, работающий в Польше, сообщил: в ночь с 19 на 20 декабря 2022 года он руководил сменой работников, занимавшихся разгрузкой некоего судна из Швеции. По данным канала, с корабля были сгружены контейнеры с военной маркировкой.

Спустя несколько дней все работники смены, занимавшиеся разгрузкой судна, обратились за медицинской помощью, пожаловавшись на рвоту, боль в глазах и другие симптомы. Рвота и головная боль теоретически могут быть последствиями контакта с радиоактивными материалами.

Это сообщение можно было бы проигнорировать, если бы не ряд фактов. В ночь с 19 на 20 января порт Гдыня действительно посещало судно из Швеции. По данным сервиса мониторинга морского трафика myshiptracking, в польский порт вошло судно Sigrid, занимающееся транспортировкой радиоактивных отходов.

Судно в течение года базируется в шведских портах Симпеварп и Видебергсхамн, обслуживая шведские же АЭС «Форсмарк» и «Рингхальс». В воскресенье 18 декабря судно вышло из порта Симпеварп, а на следующий день появилось в порту Гдыня. Стоянка заняла всего четыре часа и пришлась на тёмное время суток. По данным myshiptracking, это первый и единственный заход судна в Польшу за последний год.

Michal Fludra/Zuma/TASS Порт Гдыни

Цель визита корабля и его краткосрочное пребывание в польских территориальных водах вызывает массу вопросов, поскольку Польша не имеет ядерной энергетики. Расположенная в районе Гданьска АЭС «Жарновец» не была достроена, поэтому вывозить оттуда на таком узкоспециализированном судне попросту нечего. А значит, можно сделать вывод, что с борта Sigrid в Гдыне было сгружено отработанное ядерное топливо (ОЯТ).

Учитывая, что судно находилось в порту всего четыре часа, можно предположить, что в Гдыне была выгружена небольшая партия, которая не предназначена для утилизации просто потому, что Польша не имеет для этого производственных мощностей. Остаётся предположить, что этот груз был доставлен для использования в неких иных целях.

На основе ОЯТ можно создать начинку для снаряда, при взрыве которого происходит радиоактивное загрязнение зоны поражения, — та самая «грязная бомба», сказал ИА REGNUM Анатолий Матвийчук, военный эксперт и главный редактор агентства Anna-News, которое первым обратило внимание на подозрительную активность в районе порта Гдыня.

«Грязная бомба» — обыкновенный боеприпас, внутри него находится начинка из отработанного ядерного топлива, — пояснил собеседник. — Масса станций, после того как был завершён цикл работы, выгружают это топливо, которое само по себе представляет опасность для окружающей среды. Собственно, аварию на Чернобыльской АЭС можно считать взрывом такой «грязной бомбы» только в существенно больших масштабах».

ИА REGNUM Радиационно-опасные объекты на территории Украины. По данным министерства обороны России

То, что перевалочным пунктом для предполагаемой транспортировки ОЯТ через Польшу на Украину был порт Гдыня, — немаловажно. Именно этот польский порт стал главным транспортным узлом по снабжению восточной группировки НАТО, а также армий Польши и Украины.

К примеру, в начале декабря 2022 года в порту разгрузилась первая партия военной техники, закупленная Варшавой в Южной Корее. Ранее там же разгрузилась крупная партия из 700 единиц различной военной техники 1-й пехотной дивизии армии США. Здесь же швартуются корабли с военной техникой и боеприпасами, передаваемыми Украине властями Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и других стран.

Поэтому теоретическая поставка начинки для «грязных» боеприпасов через Гдыню не выглядит чем-то невозможным.

О том, как именно ВСУ могут применить такого рода оружие, можно только гадать. Однако, по оценке экспертов, сама идея «грязной бомбы», которая заражает радиоактивными частицами некую область, является по сути террористической.

«Возьмём для примера беспилотник Ту-141, который украинцы превращают в «дрон-камикадзе». На него навешивают авиабомбу ОФАБ-100-120 массой 100 кг. Если начинить бомбу радиоактивной начинкой, то даже в случае уничтожения беспилотника произойдёт радиоактивное заражение местности», — отметил Матвийчук.

К слову, именно такой БПЛА Ту-141 был сбит в небе над Калужской областью 6 февраля, о чем сообщил глава региона Владимир Шапша. В результате инцидента никто не пострадал. Однако в случае, если бы дрон нёс «грязную бомбу», последствия могли бы быть более тяжёлыми.