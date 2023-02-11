Расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности США к взрывам «Северных потоков» встретило у коллег по западным масс-медиа либо холодный прием, либо обвинения в адрес самого автора. Расследователя называют поклонником «теории заговора» (как это, например, сделали признанная иноагентом в России Deutsche Welle и Le Monde), человеком с подмоченной репутацией, а также тем, кто транслирует позицию Кремля. В распространении «кремлевских тезисов», в частности, обвинил Херша немецкий портал T-Online.

imago stock&people/Global Look Press Сеймур Херш

Тон нападок на журналиста, переходящих в откровенную травлю, заставляет задуматься о том, что результаты его расследования оказались слишком неудобны для действующей администрации Белого дома. Другая стратегия — замалчивание результатов расследования. Так действуют, в частности, французские СМИ, на что обратил внимание оппозиционный политик Флориан Филиппо, экс-депутат Европарламента и недавний ближайший соратник Марин Ле Пен.

«Сейчас доказано, что американцы саботировали газопроводы NordStream при пособничестве норвежцев, конкурирующих с русскими по газу: ни слова в СМИ! Ничего! Очевидно, потому что это раскрыло бы наше полное подчинение и 100% ложное повествование о конфликте!» — заметил Филиппо. Признать правоту американского журналиста — значит согласиться с тем, что США намеренно устранили таким образом Россию как конкурента по поставкам топлива в Европу, добавил французский политик.

По информации Херша, еще в декабре 2021 года советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан организовал совещание секретной оперативной группы, перед которой он поставил вопрос о том, что газопроводы необходимо уничтожить. После серии дискуссий между специалистами разных ведомств диверсию решили поручить специальной группе водолазов-подрывников Центра подводного плавания и спасения ВМС США в Панама-Сити во Флориде, которая плотно взаимодействовала с норвежскими военными моряками.

В итоге водолазы высадились в районе самого неглубокого залегания газопроводов и установили взрывчатку, которая должна была сработать через 48 часов. Однако впоследствии диверсанты решили использовать дистанционные взрыватели — особый гидроакустический буй.

Zuma/TASS Место утечки газа на газопроводе «Северный поток — 2»

Если бы в публикации лауреата Пулитцеровской премии речь шла об обвинениях в адрес России, то никакого скепсиса читатели бы не увидели, отмечают эксперты. Вместо этого прозвучали бы стандартные умозаключения в стиле «хайли лайкли» и вердикт о безусловной виновности России — что мир мог наблюдать во время медийной кампании вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«В данном же случае все отворачиваются от прямых свидетельств либо от доказательств причастности. Потому что себе дороже — никто не хочет ссориться с «Большим братом», — сказал ИА REGNUM гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его оценке, Херш сейчас выступает в той же роли, что и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж или бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

«На самом деле появление материала Херша — это показатель начала войны спецслужб, — высказал предположение Мухин. — И с одной, и с другой стороны, будут приводиться разные аргументы, разные доказательства. Но ни наши, ни западные спецслужбы не будут обнаруживать источники добычи информации. Доказательства будут приведены, но только те, которые не раскроют методы их получения».

Мухин подчеркнул, что, когда речь идет об уничтожении газопроводов, следует помнить, что любой теракт раскрывается как обычный криминальный эпизод. «Следователь ищет мотив, техническую возможность, алиби, если оно есть, и факты, свидетельствующие о причастности.

Когда речь идет о США, у нас есть и техническая возможность, и мотив, нет алиби и есть факты, указывающие на причастность. Сами американцы любят говорить, что если что-то крякает как утка, ходит как утка, то это, скорее всего, утка.

Так вот сейчас этот тезис оборачивается против них — против США и Британии», — подытожил Мухин.

Petty Officer 3rd Class Andrew W/Keystone Press Agency/Global Look Press Водолаз во время учений НАТО BALTOPS 2022

С ним согласен другой политолог, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Он прогнозирует, что историю с расследованием Херша попытаются замять.

«Можно спорить с тем, насколько обоснованы выводы Херша, но ясно, что дискуссия по этому вопросу не в интересах США и, в частности, не в интересах администрации Байдена», — сказал Кортунов ИА REGNUM. Именно поэтому у западных СМИ и нет желания серьезно заниматься выводами журналиста-расследователя.

«Фактически перспективы этого расследования зависят от того, как будет складываться политическая конъюнктура в США, а также отношения Соединенных Штатов с Европой. Если Байден будет чувствовать себя уверенно, то они будут и дальше успешно подавлять эту дискуссию. Если начнутся проблемы, тогда не исключено, что они потянут за собой возобновление интереса и к этой теме», — считает гендиректор РСМД.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий предлагает другое объяснение реакции западных масс-медиа на расследование Херша. Это не столько проявление солидарной позиции вашингтонских элит, которую они навязывают Европе, сколько свидетельство о жесткой внутриклановой борьбе, которая сотрясает американский истеблишмент.

Все понимают, кто стоит за подрывом газопроводов, но Херш как минимум сказал не всю правду, сказал Дробницкий ИА REGNUM. «Журналист дал ссылку всего на один источник. Надо понимать, что от того, что сказал Херш, очень легко отмахнуться. Но на этом странности его публикации не заканчиваются», — обратил внимание эксперт.

Херш назвал фактическими виновниками подрыва двух людей — советника по нацбезопасности Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бернса, отметил Дробницкий.

«Иными словами, указал пальцем на двух главных людей клана Клинтонов в администрации Байдена.

Пентагон не упомянут вообще, хотя именно он должен был санкционировать произошедшее», — констатировал эксперт.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джейк Салливан

IMAGO/Rod Lamkey/CNP/MediaPun/Global Look Press Уильям Бернс

Такое впечатление, что расследование Херша — это удар по Клинтонам в межклановой борьбе, уточняет Дробницкий.

«Сеймур Херш, конечно, великий человек, но он, увы, играет и в такие игры, — сказал политолог. — Его расследование в большей степени относится к внутренней политике США, нежели внешней, и выглядит как явная «заказуха» против двух самых высокопоставленных людей Клинтонов в администрации».

После послания Байдена Конгрессу стало понятно, что у него всё совсем плохо. Я подозреваю, что вскоре появится вторая часть публикации расследования Херша. Это долгоиграющая пластинка, потому что расследования такого рода оказываются расследованиями только наполовину. А в остальном это доносы — это такой донос на Клинтонов».

Если допустить, что журналиста использовали как оружие во внутриэлитной борьбе, то задействована «тяжелая артиллерия». Сеймур Херш прославился как автор сенсационного расследования, посвященного резне, которую устроили солдаты армии США в деревне Сонгми в 1968 году в ходе Вьетнамской войны. Работа журналиста была высоко оценена — его наградили Пулитцеровской премией в 1970 году. После Херш писал об Уотергейтском скандале и о секретных подводных операциях американских спецслужб в Тихом океане. Также его перу принадлежат публикации о пытках, которым подвергались заключенные в тюрьме Абу-Грейб.