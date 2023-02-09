Значимая часть патриотической общественности, погруженная в новости СВО, тяжело переживает смерть защитника Донбасса, создателя отряда борцов с вражескими дронами Игоря Мангушева. Капитан ВС ЛНР умер 8 февраля 2023 года, получив смертельное ранение при невыясненных обстоятельствах (в данный момент ведется следствие). Однако деятельность Мангушева отнюдь не ограничивалась только борьбой за Новороссию.

Виктор Васильев ИА REGNUM Игорь Мангушев

Смерть Игоря Мангушева — потеря для русской Африки. Те, кто хорошо был знаком с Берегом (позывной Мангушева), знают, что Игорь в статусе медиаменеджера и политтехнолога сделал многое для продвижения русских интересов на Черном континенте.

Миссия «Банги»

Африка началась для Берега в декабре 2018 года с Банги. То был самый сложный период, когда военное присутствие России в виде инструкторов (т. н. Содружество офицеров за международную безопасность — СОМБ) уже было зафиксировано, а должных взаимоотношений с политической элитой страны выстроено еще не было.

Более того, на тот момент центральная власть по большому счету контролировала только столицу страны Банги и южную префектуру Лобае.

Все остальные регионы (15 префектур) находились во власти тех или иных вооруженных группировок, значимая часть из которых являлась сепаратистами или откровенными бандитами и джихадистами и выступала против законного президента Ф.-А. Туадера.

В стране царил хаос и отдельными всполохами продолжалась гражданская война, относительная стабильность в столице обеспечивалась миротворческой миссией MINUSCA и ее вооруженным контингентом в 15 тысяч человек. В руководстве миссии ООН определяющее влияние имели французы, и они, очевидно, были не рады появлению русских.

Также в их непосредственном подчинении находились подобие местной политической оппозиции и основные рычаги влияния в виде международной финансовой и гуманитарной помощи и, как следствие, значительная часть местных чиновников.

Ситуация была крайне сложной.

Русская миссия, которая должна была ситуацию поправить, состояла из трех человек, одним из которых и был Мангушев. Первым его успешным шагом как медиаменеджера стала организация работы радиостанции «Ленго Сонго», которая в короткий срок стала рупором российского присутствия в местных медиа. На текущий момент она неизменно входит в топ-3 наиболее популярных радиостанций страны.

Виктор Васильев ИА REGNUM Дети у здания редакции радио «Ленго Сонго»

Русское радио в Африке

«Ленго Сонго» — русское радио в ЦАР (русским его называют прежде всего сами местные жители) было основным оружием мягкой силы и противодействия фейкам в отношении русских, которые часто запускали СМИ, находившиеся на содержании у французов.

Уникально, но этот проект абсолютно неизвестен в самой России и при этом хорошо знаком зарубежной публике, интересующейся политической ситуацией в Африке. В частности, в июле 2019 года радио посетила ведущий международный корреспондент CNN Кларисса Уорд. Ее репортажи из ЦАР вошли в золотую коллекцию современной западной «расследовательской журналистики». Даже последующие командировки известной журналистки в Кабул не вызывали подобного интереса.

Надо сказать, что радио в Африке — больше, чем просто радио. Радиоприемник (в отличие от телевизора и даже мобильного телефона) есть в каждой африканской лачуге. Ранними вечерами (а это чуть позже 18:00, ЦАР ведь практически экватор) радио слушают абсолютно все. А ди-джеи популярных радиостанций — это любимые всеми и узнаваемые национальные герои.

Помимо музыкального контента, широко приправленного репертуаром группы «Ария» и творчеством Жанны Агузаровой (крайне любимой африканцами), в сетке вещания «Ленго Сонго» представлены новостные и образовательные проекты.

Виктор Васильев ИА REGNUM Дети в редакции радио «Ленго Сонго»

Эфиры с участием школьников стали доброй традицией и пользовались особой популярностью. Дети никогда не оставались без внимания, подарка. В каждой школе знали и слушали «русское радио». В ЦАР населения младше 14 лет, на минуточку, более 50%, а кто владеет умами подрастающего поколения, будет владеть настроением общества.

Сам Берег, известный в социальных сетях по телеграм-каналу «Zаписки авантюриста», так описывал свою работу в тот период:

«Радио «Ленго Сонго» — это крутой проект, и я очень доволен, что сподобился в нем поучаствовать в свое время. Хотя каюсь, радио я уделял меньше времени, чем политике, организации «стихийных пророссийских митингов» и прочему обеспечению полноценной политической жизни ЦАР».

Виктор Васильев ИА REGNUM На конкурсе красоты

Все против всех на конкурсе красоты

Общественная и политическая жизнь в Африке крайне насыщена.

При полном формальном копировании европейских названий и идеологий (демократы, социалисты и пр.) она очень и очень своеобразна.

Общество там не фрагментировано, а при всех своих противоречиях (часто выливающихся в войну всех против всех) пронизано сотнями религиозных, этнических, региональных и корпоративных связей. При общей бедности и, прямо скажем, нищете подавляющего большинства населения организовать любую массовую акцию под российским флагом не составляет труда и больших финансовых затрат.

Просто достаточно иметь сложившиеся и доверительные отношения с рядом местных лидеров общественного мнения.

У Берега, как ни у кого другого, получалось находить общий язык с «аборигенами». Его деятельная энергия и непосредственность впечатляли. Помимо этого он всегда держал слово, а в случае успеха мероприятия был не против отметить очередную победу бутылочкой местного пива. Африканцев это подкупало.

Именно Берег заложил традиции пророссийских массовых митингов, которые сегодня чуть ли не еженедельно проходят в самых разных уголках Африки. А начиналось все в 2018 году, в Банги.

Другим реализованным им кейсом в Африке был конкурс красоты «Мисс Центральная Африка», о котором писали и продолжают писать топовые западные и российские СМИ. Яркий пример российской мягкой силы, мероприятие, которое стало настоящей манифестацией о переходе страны к мирной жизни после долгих лет гражданской войны.

Именно Игорь Мангушев был непосредственным организатором нашумевшего конкурса, реализованного на средства одной из российских горнодобывающих компаний.

Виктор Васильев ИА REGNUM Игорь Мангушев с участницами конкурса красоты

Миссия «Хартум»

Хартумская мирная инициатива — лучшая операция России в новейшей истории.

Это знает западная дипломатия, международная бюрократия, французская военная разведка, даже джихадисты, но только не российское экспертное сообщество. Это поистине великое (по меркам Центральной Африки и ее историографии) событие свершилось 6 февраля 2019 года.

Игорь Мангушев был именно тем политтехнологом, чей труд сделал возможным подписание мирного соглашения между множеством люто друг друга ненавидящих вооруженных группировок и надолго принес мир на центральноафриканскую землю.

Берег был лично знаком и дружил с лидером «Антибалики» Максимом Мокомом (ныне находится под арестом в Гааге по обвинению Международного уголовного суда). Он также проводил регулярные встречи с представителями многих других вооруженных группировок: UPC Али Дарасса (Union pour la Paix en Centrafrique «Союз за мир в центральноафриканской республике») и FPRC Нуреддина Адама (Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique — «Народный фронт за возрождение ЦАР») крупнейшие из них.

Результатом напряженных переговоров стало соглашение о мире между Правительством ЦАР и 14 вооруженными группами. Формальным грантами выступили Африканский союз и Экономическое сообщество стран Центральной Африки.

При решающем и при этом скрытном содействии российской стороны на глазах удивленных ключевых игроков этого региона (Франция, Чад, Конго, США, Китай и пр.) в ЦАР наступил мир.

Отдельно стоит отметить всеобщую и восторженную поддержку населения подписания этого Соглашения и действий российских военных специалистов. Дата 6 февраля 2019 года имеет все шансы стать национальным праздником в ЦАР. Первая годовщина широко отмечалась в Банги.

Эпилог

Вот лишь несколько штрихов, проливающих свет на практически неизвестную у нас борьбу за влияние в Африке, к которой самое непосредственное отношение имел капитан ВС ЛНР Игорь Мангушев. К сожалению, как это часто бывает в жизни, эта статья во многом является эпитафией в жанре «досье на непризнанного гения».

Сам Берег после невероятной трехмесячной командировки в конечном счете оказался не у дел. Больших денег он также не заработал, да и не успевал просто в круговерти событий этим как-то озаботиться.

А сама «Хартумская мирная инициатива» сегодня забыта, поскольку события в итоге привели к попытке вновь разжечь гражданскую войну и восстанию против действующего правительства. Мятежники были подавлены с помощью российских военных специалистов, прибывших в страну в значительном количестве в декабре 2021 г.

Некогда наиболее преданный друг России и сторонник исполнения условий «Хартумских соглашений» пастор и лидер группировки «Антибалака» Максим Моком оказался по другую сторону баррикад, а ныне и вовсе предан международному суду. Действующая власть Ф.-А. Туадеры держится на «штыках», а извлекать какую-либо иную прибыль в ЦАР, кроме репутационной, российская сторона пока не научилась.

К счастью, таких государств, как ЦАР, и с меньшими логистическими проблемами, на Черном континенте как минимум половина от общего числа (54 государства). И российское присутствие ширится за счет новых локаций, а российский бизнес в силу текущих событий (многие рынки для нас закрыты) уже в реальности, а не только декларативно заходит в Африку.