Российская экономика выстояла под мощным санкционным ударом, эффект мер, принятых Западом против своего «давнего торгового партнера», оказался намного скромнее, чем ожидали его инициаторы. К такому выводу пришел германский аналитик Габор Штайнгарт, который опубликовал свои выводы в статье для издания Focus. «По оценке Международного валютного фонда, в обозримом будущем экономика России будет расти даже быстрее, чем германская», — отмечает эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Штайнгарт приводит «пять тревожных фактов», которых «не должно было быть» с учетом тех торговых барьеров, которые ввели США и Евросоюз.

Во-первых, указывает аналитик, частичное отключение российских банков от SWIFT не привело к обрушению российской кредитно-финансовой системы. За время российской спецоперации на Украине доллар даже ослаб по отношению к рублю. «Сейчас российская валюта торгуется примерно на 9,6% выше уровня» до начала СВО, констатирует эксперт. Причину Штайнгарт видит в том, что российский экспорт превалирует над импортом, а главный экспортный товар — энергоносители — подорожал благодаря западным решениям о его бойкоте.

Во-вторых, по прогнозу МВФ, российская экономика (пережившая в 2022 году спад, но одновременно с экономиками Запада) вновь будет расти — ожидается увеличение на 0,3%. К 2024 рост российской экономики, «вероятно, значительно превысит показатели Германии», отмечает Штайнгарт, также ссылаясь на оценки МВФ. На этот год Международный валютный фонд прогнозирует рост в 0,8%. «Российская экономика пережила 2022-й», — приводит Штайнгарт мнение германского экономиста Яниса Клюге и добавляет от себя:

«Попытка поставить страну на колени экономически провалилась».

Третий «тревожный факт». Российский рынок, который должен был коллапсировать под воздействием санкций, активно осваивается китайским бизнесом, к невыгоде западных конкурентов. Аналитик приводит в пример активность Xiaomi, Realme и Honor на рынке смартфонов. «Китайский экспорт в Россию достиг рекордного уровня в декабре 2022-го, что помогло компенсировать резкое падение торговли с Европой», — указал Штайнгарт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Магазин Xiaomi в России

Действительно, по данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая по итогам «санкционного» года дорос до 76,1 млрд долларов, что на 13% больше предыдущего года. При этом, по сообщению Евростата, экспорт из стран ЕС упал больше чем на треть, до 45,6 млрд долларов. Всего же российско-китайский товарооборот вышел на рекордные 190,3 млрд долларов, в том числе за счет импорта российской продукции Китаем (он вырос больше чем на 43%).

Четвертый факт, который привел германский аналитик и который имеет прямое отношение к неудаче санкций. Доклад, который опубликовали Саймон Эвенетт и Никколо Пизани из Университета Санкт-Галлена (Швейцария), показал: из всех фирм из стран ЕС и «Большой семерки», которые работали в России до начала СВО, лишь 9% полностью ушли с российского рынка. «Авторы проанализировали 1404 корпорации. Только 120 компаний полностью упразднили или продали хотя бы одно местное отделение», — констатирует Штайнгарт. Из тех компаний, которые по-прежнему активны в России, 20% — немецкие.

Автор отмечает: товары тех фирм, которые ушли с рынка, продолжают присутствовать благодаря параллельному импорту. «Товары Apple и Samsung возвращаются в Россию по новым торговым путям», через Казахстан, Армению, Гонконг и даже страны Европы, привел пример аналитик.

Пятый факт: интерес к одному из главных экспортных товаров России, газу, не спадает в том числе у стран Западной Европы. «По данным лоббистской группы Future Gas, такие страны, как Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания, по-прежнему получают российский сжиженный природный газ (СПГ), — отмечает Штайнгарт. — По этому обходному пути в Германию по-прежнему будет поступать российский СПГ, хотя и в уменьшенной дозе».

Добавим, что, как сообщил в январе вице-премьер Александр Новак, экспорт СПГ за прошлый год вырос на 8%, до 46 млрд кубометров. Что же касается другого ключевого товара, нефти, то, как признает Штайнгарт, Россия успешно диверсифицировала потоки. По данным Bloomberg, в Китай, Турцию, Индию и некоторые страны Африки за сутки поступает около 2,5 млн баррелей нефти. А в целом нефтяной экспорт вырос за год на 4%.

Николай Михальченко/ТАСС Танкер-газовоз в Сахалинской области

Пять аргументов свидетельствуют о том, что «невидимые руки рынка связать не получится», да и сами правительства — инициаторы санкций — «публикуют свои торговые запреты на официальной бумаге и не могут или не хотят детально контролировать их выполнение», резюмирует Штайнгарт.

Российские эксперты соглашаются с германским аналитиком, но лишь отчасти, и призывают не переоценивать выводы об «экономическом чуде». «Есть, например, технологические санкции. Мы уже видели, что произошло с автопромом — ушли одномоментно все марки и он рухнул. И по продажам, и по объемам производства», — сказал ИА REGNUM директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

«На первый квартал прошлого года Росстат прогнозировал фантастические результаты по промышленности и строительству. Мы шли на плюс 4,5%, или даже на 5%. А сейчас мы выходим на минус 2,5%. То есть почти 7,5% потеряли, — констатирует экономист. — Причем главное падение наблюдалось в промышленности, а это экономикообразующая отрасль, которая дает 30% добавленной стоимости в общей структуре ВВП. И это прямой результат санкционного давления».

Не надо забывать о потерях в доходах от углеводородного сырья, призывает Остапкович. Тот же вице-премьер Новак в декабре спрогнозировал падение добычи нефти на 5–6% в этом году из-за потолка цен. «А сырьевой сектор приносит почти 50% налогов. Конечно, будут найдены новые рынки и новая логистика, но все это априори будет дороже», — указывает эксперт. Санкции (особенно сырьевые) обладают пролонгированным, то есть продленным действием, и могут держаться долгое время, отметил эксперт.

Максим Богодвид/РИА Новости Добыча нефти в России

Остапкович подчеркнул, что «никакого краха и никакого хаоса» в экономике РФ не случится. Возможно, что она даже покажет рост. Но «рост и развитие — это совершенно разные экономические категории». Именно поэтому, как полагает Остапкович, говорить о российском экономическом чуде пока нельзя. По крайней мере, пока Россия не добьется импортозамещения высокотехнологических продуктов.

Не следует также переоценивать ставку на Китай, о которой пишет автор публикации в Focus, полагает собеседник. По оценке Остапковича, ни одна по-настоящему крупная, а тем более технологическая компания из КНР на российский рынок не вошла. «Никаких инвестиций и никаких совместных предприятий. Китайцы, очевидно, расположены к нам, но они сильно боятся вторичных санкций, потому что главный партнер КНР — это США. Да и зачем Китаю создавать себе из России нового конкурента? Так что передавать технологии нам они пока не спешат», — подытожил Остапкович.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, скорее, согласен с тем, что санкционный удар, который нанес Запад, «прошел мимо цели». «Серьезно не пострадал потребительский сектор. Большая часть продукции производится внутри страны или в дружественных России государствах (Китай, Турция, Индия), — сказал Зубец ИА REGNUM. — Да, были большие потери в автопроме, про самолеты и компьютеры и говорить нечего. Но стабильность рынка определяется продовольствием и ширпотребом».

Свести эффект санкций к нулю не получится никогда, но Запад сам заинтересован в отмене этих экономических ограничений, подчеркнул Зубец. «Поэтому рассчитывать на то, что те санкции, которые введены сейчас, введены навсегда, я бы не стал. Они будут смягчаться. Вопрос только когда и в каком объеме», — рассуждает экономист.

В отличие от некоторых коллег Зубец считает, что ставка России на Китай сработала почти полностью. «Если бы не Китай, то у нас были бы проблемы и в части внешних рынков и поставок ширпотреба и компьютеров. Однако КНР не смог предоставить нам высокотехнологичные разработки в области тех же процессоров. Но по 90% позиций он нас сильно поддержал и выручил, и если бы не Китай, то российская экономика оказалась бы в куда худшем положении. И это нервирует американцев», — резюмировал Зубец.