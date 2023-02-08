«Пять тревожных фактов». На Западе объяснили неудачу антироссийских санкций
Российская экономика выстояла под мощным санкционным ударом, эффект мер, принятых Западом против своего «давнего торгового партнера», оказался намного скромнее, чем ожидали его инициаторы. К такому выводу пришел германский аналитик Габор Штайнгарт, который опубликовал свои выводы в статье для издания Focus. «По оценке Международного валютного фонда, в обозримом будущем экономика России будет расти даже быстрее, чем германская», — отмечает эксперт.
Штайнгарт приводит «пять тревожных фактов», которых «не должно было быть» с учетом тех торговых барьеров, которые ввели США и Евросоюз.
Во-первых, указывает аналитик, частичное отключение российских банков от SWIFT не привело к обрушению российской кредитно-финансовой системы. За время российской спецоперации на Украине доллар даже ослаб по отношению к рублю. «Сейчас российская валюта торгуется примерно на 9,6% выше уровня» до начала СВО, констатирует эксперт. Причину Штайнгарт видит в том, что российский экспорт превалирует над импортом, а главный экспортный товар — энергоносители — подорожал благодаря западным решениям о его бойкоте.
Во-вторых, по прогнозу МВФ, российская экономика (пережившая в 2022 году спад, но одновременно с экономиками Запада) вновь будет расти — ожидается увеличение на 0,3%. К 2024 рост российской экономики, «вероятно, значительно превысит показатели Германии», отмечает Штайнгарт, также ссылаясь на оценки МВФ. На этот год Международный валютный фонд прогнозирует рост в 0,8%. «Российская экономика пережила 2022-й», — приводит Штайнгарт мнение германского экономиста Яниса Клюге и добавляет от себя:
Третий «тревожный факт». Российский рынок, который должен был коллапсировать под воздействием санкций, активно осваивается китайским бизнесом, к невыгоде западных конкурентов. Аналитик приводит в пример активность Xiaomi, Realme и Honor на рынке смартфонов. «Китайский экспорт в Россию достиг рекордного уровня в декабре 2022-го, что помогло компенсировать резкое падение торговли с Европой», — указал Штайнгарт.
Действительно, по данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая по итогам «санкционного» года дорос до 76,1 млрд долларов, что на 13% больше предыдущего года. При этом, по сообщению Евростата, экспорт из стран ЕС упал больше чем на треть, до 45,6 млрд долларов. Всего же российско-китайский товарооборот вышел на рекордные 190,3 млрд долларов, в том числе за счет импорта российской продукции Китаем (он вырос больше чем на 43%).
Четвертый факт, который привел германский аналитик и который имеет прямое отношение к неудаче санкций. Доклад, который опубликовали Саймон Эвенетт и Никколо Пизани из Университета Санкт-Галлена (Швейцария), показал: из всех фирм из стран ЕС и «Большой семерки», которые работали в России до начала СВО, лишь 9% полностью ушли с российского рынка. «Авторы проанализировали 1404 корпорации. Только 120 компаний полностью упразднили или продали хотя бы одно местное отделение», — констатирует Штайнгарт. Из тех компаний, которые по-прежнему активны в России, 20% — немецкие.
Автор отмечает: товары тех фирм, которые ушли с рынка, продолжают присутствовать благодаря параллельному импорту. «Товары Apple и Samsung возвращаются в Россию по новым торговым путям», через Казахстан, Армению, Гонконг и даже страны Европы, привел пример аналитик.
Пятый факт: интерес к одному из главных экспортных товаров России, газу, не спадает в том числе у стран Западной Европы. «По данным лоббистской группы Future Gas, такие страны, как Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания, по-прежнему получают российский сжиженный природный газ (СПГ), — отмечает Штайнгарт. — По этому обходному пути в Германию по-прежнему будет поступать российский СПГ, хотя и в уменьшенной дозе».
Добавим, что, как сообщил в январе вице-премьер Александр Новак, экспорт СПГ за прошлый год вырос на 8%, до 46 млрд кубометров. Что же касается другого ключевого товара, нефти, то, как признает Штайнгарт, Россия успешно диверсифицировала потоки. По данным Bloomberg, в Китай, Турцию, Индию и некоторые страны Африки за сутки поступает около 2,5 млн баррелей нефти. А в целом нефтяной экспорт вырос за год на 4%.
Пять аргументов свидетельствуют о том, что «невидимые руки рынка связать не получится», да и сами правительства — инициаторы санкций — «публикуют свои торговые запреты на официальной бумаге и не могут или не хотят детально контролировать их выполнение», резюмирует Штайнгарт.
Российские эксперты соглашаются с германским аналитиком, но лишь отчасти, и призывают не переоценивать выводы об «экономическом чуде». «Есть, например, технологические санкции. Мы уже видели, что произошло с автопромом — ушли одномоментно все марки и он рухнул. И по продажам, и по объемам производства», — сказал ИА REGNUM директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
«На первый квартал прошлого года Росстат прогнозировал фантастические результаты по промышленности и строительству. Мы шли на плюс 4,5%, или даже на 5%. А сейчас мы выходим на минус 2,5%. То есть почти 7,5% потеряли, — констатирует экономист. — Причем главное падение наблюдалось в промышленности, а это экономикообразующая отрасль, которая дает 30% добавленной стоимости в общей структуре ВВП. И это прямой результат санкционного давления».
Не надо забывать о потерях в доходах от углеводородного сырья, призывает Остапкович. Тот же вице-премьер Новак в декабре спрогнозировал падение добычи нефти на 5–6% в этом году из-за потолка цен. «А сырьевой сектор приносит почти 50% налогов. Конечно, будут найдены новые рынки и новая логистика, но все это априори будет дороже», — указывает эксперт. Санкции (особенно сырьевые) обладают пролонгированным, то есть продленным действием, и могут держаться долгое время, отметил эксперт.
Остапкович подчеркнул, что «никакого краха и никакого хаоса» в экономике РФ не случится. Возможно, что она даже покажет рост. Но «рост и развитие — это совершенно разные экономические категории». Именно поэтому, как полагает Остапкович, говорить о российском экономическом чуде пока нельзя. По крайней мере, пока Россия не добьется импортозамещения высокотехнологических продуктов.
Не следует также переоценивать ставку на Китай, о которой пишет автор публикации в Focus, полагает собеседник. По оценке Остапковича, ни одна по-настоящему крупная, а тем более технологическая компания из КНР на российский рынок не вошла. «Никаких инвестиций и никаких совместных предприятий. Китайцы, очевидно, расположены к нам, но они сильно боятся вторичных санкций, потому что главный партнер КНР — это США. Да и зачем Китаю создавать себе из России нового конкурента? Так что передавать технологии нам они пока не спешат», — подытожил Остапкович.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, скорее, согласен с тем, что санкционный удар, который нанес Запад, «прошел мимо цели». «Серьезно не пострадал потребительский сектор. Большая часть продукции производится внутри страны или в дружественных России государствах (Китай, Турция, Индия), — сказал Зубец ИА REGNUM. — Да, были большие потери в автопроме, про самолеты и компьютеры и говорить нечего. Но стабильность рынка определяется продовольствием и ширпотребом».
Свести эффект санкций к нулю не получится никогда, но Запад сам заинтересован в отмене этих экономических ограничений, подчеркнул Зубец. «Поэтому рассчитывать на то, что те санкции, которые введены сейчас, введены навсегда, я бы не стал. Они будут смягчаться. Вопрос только когда и в каком объеме», — рассуждает экономист.
В отличие от некоторых коллег Зубец считает, что ставка России на Китай сработала почти полностью. «Если бы не Китай, то у нас были бы проблемы и в части внешних рынков и поставок ширпотреба и компьютеров. Однако КНР не смог предоставить нам высокотехнологичные разработки в области тех же процессоров. Но по 90% позиций он нас сильно поддержал и выручил, и если бы не Китай, то российская экономика оказалась бы в куда худшем положении. И это нервирует американцев», — резюмировал Зубец.