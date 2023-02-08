Традиция выступать президенту с ежегодным посланием, где обозначаются основные проблемы страны и предлагаются пути их решения, повелась в Америке с 1930-х. Хотя конституционной обязанности такой у президента США нет. Но традиция ни разу не была нарушена: с обращением к Конгрессу глава государства выступает в период с конца января по примерно середину февраля, не позже.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Также традиционно основной акцент делается на внутренних проблемах Америки, внешняя политика отходит на второй план, если только речь не о военном времени.

Байден постарался максимально выигрышно подать свои достижения на занимаемом посту (хотя большинство американской публики смотрят на них как раз скептически), дав понять, что на его нынешней работе у него еще полно дел и уходить ему с нее не надо.

Хотя на сегодня лишь немногим более трети даже избирателей-демократов считают, что престарелому Байдену надо баллотироваться на новый срок.

Переизбраться на второй срок пытаются почти все действующие президенты США. Последним, кто сам отказался от этой идеи, был Линдон Джонсон в 1968 году, который предпочел «не позориться» в разгар Вьетнамской войны.

Байден впервые сделал попытку «идти на Белый дом» еще в 1988, когда ему было 46 лет. Если он пойдет на второй срок теперь и выиграет выборы, то в конце президентства ему будет 86. Столь возрастных президентов у Америки еще не было.

Видимо, имея и это в виду, оратор пытался всячески бодриться, произнеся в меру эмоциональную, но конфронтационную по отношению к республиканцам речь. При этом он аж 21 раз произнес слово folks («люди», «народ», но не в официозном смысле, чаще всего эти слова используют в разговорной речи как «ребята», близкое нашему «пацаны»), обращаясь к публике. Заигрывал то есть.

В центре внимания были внутренние проблемы.

Хотя в последнюю неделю тема китайского воздушного шара, нарушившего воздушное пространство США и сбитого в результате над Атлантикой, была на первых полосах, Байден упомянул о «китайской угрозе» лишь под конец, заявив, что «если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать решительно, чтобы защитить нашу страну».

Как ни странно, но и тема военного конфликта на Украине была упомянута лишь вскользь.

Байден лишь приветствовал посла Украины в США, сидевшую на зрительской галерее, заверив, что поддержка будет продолжена «столько, сколько нужно». Но не более того.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Посол Украины в США Оксана Маркарова во время выступления Джо Байдена в Конгрессе США

Президент США даже не стал распространяться о новых санкциях против России: в частности, на днях ожидается введение 200-процентной пошлины на российский алюминий. Ограничившись также громкой, но ничего не значащей фразой о том, что, мол, конфликт на Украине — это «вызов столетий». Ну уж прямо…

А вот землетрясение в Сирии и Турции (под 10 тыс. человек жертв уже, между прочим) вообще не было удостоено внимания президента страны, претендующей на мировое лидерство. Что в общем подтверждает старую истину, согласно которой американцы начинают беспокоиться на темы внешней политики только тогда, когда американские солдаты начинают погибать за границей.

Американцев в первую очередь волнует экономика.

Байден тут пытался хвастаться. Кое-какие результаты действительно есть.

Он рассказал о рекордно низкой безработице: 3,4% — впрямь самый низкий показатель за последние 50 лет. С начала работы нынешней администрации было создано 800 тыс. новых рабочих мест на промпроизводстве, что является самым быстрым ростом за 40 лет. Байден упомянул, что инфляция и высокие цены на энергоносители сейчас снижаются (по сравнению с летом прошлого года). Ну а в той инфляции, что еще остается, виноваты, конечно, русские, которые воюют на Украине, больше некому.

Хотя среди экономистов в самой Америке преобладает мнение, что решающий вклад тут внесла как раз политика самой администрации и ее предшественницы, напечатавших огромное количество денег для стимулирования экономики во время пандемии. Байден также призвал принять новый закон для стимулирования экономики, обратившись к республиканцам с тем, чтобы они перестали ему мешать.

Большинство американцев, впрочем, смотрят на «экономические достижения администрации Байдена» скептически: по данным опроса, проведенного Gallup, более двух третей заявили, что ожидают роста инфляции, почти половина заявила, что ожидает падения рынка в первой половине 2023 года. В другом опросе — NBC News — 61% респондентов отметили, что они не одобряют то, как Байден управляет экономикой.

Сторонники Байдена, в свою очередь, делают акцент на то, что ему удалось обеспечить прирост инвестиций в инфраструктуру, начать наращивать производство компьютерных микросхем (в борьбе с китайской продукцией), внедрить финансовые стимулы, чтобы побудить американцев внедрять более экологически чистые технологии для борьбы с изменением климата.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС Выступление Джо Байдена в Конгрессе США

Однако простому обывателю на «войну чипов между Америкой и Китаем» в общем-то наплевать, а экологичность технологий он оценивает прежде всего по их стоимости для своего кошелька.

Когда президент затронул проблему очередного повышения лимита госдолга, каковое республиканцы увязывают с необходимостью сокращения госрасходов, то нарвался на насмешливые возгласы с мест представителей оппозиции. Мол, «врешь ты все» — это когда он отметил, что ни один президент не увеличил государственный долг больше, чем его предшественник Дональд Трамп.

Партия Трампа хотела бы сократить социальные расходы (по двум важнейшим медицинским программам — для бедных и для пожилых), но демократы не хотят рубить электоральный сук, на котором прочно сидят, — это в основном их «паства».

Затронул Байден и темы необходимости реформы полиции и нового законодательства о контроле над оружием — обе имеют немного шансов на прохождение, но пользуются популярностью у «леваков» среди демократов, которых терять тоже не хочется.

Зато большую двухпартийную поддержку может получить предложение президента покончить законодательно со всевозможными «мусорными сборами» (дополнительными), которые придумывают все кому не лень, начиная от многочисленных банковских сборов, курортных сборов и платы за места в самолетах. По сути, это косвенные налоги. Кстати, неплохая идея сама по себе, ее можно было бы взять на вооружение.

Были упомянуты и другие популистские темы, с прицелом на переизбрание.

Например, призывы к увеличению внутреннего производства, ограничению цен на инсулин, повышению минимального налога для миллиардеров, увеличению в четыре раза налога на обратный выкуп акций компаниями с биржи (что часто является основой для финансовых махинаций и спекуляций).

Или другая проблема — рост количества смертей от передозировки наркотиков.

Karla Cot/Keystone Press Agency/Global Look Press Митинг за увеличение количества центров профилактики передозировок. Нью-Йорк

По словам Байдена, около 100 тысяч американцев ежегодно погибают от этого, в основном от фентанила, который массово поступает из Мексики через «дырявую границу» (также из Китая). При этом он не упомянул, что число смертей от передозировки в США стало именно при Байдене расти быстрее, чем при президенте Дональде Трампе, который пытался границу с Мексикой перекрыть.

В 2021 году от этой причины умерли 107 622 человека, что на 15% больше, чем годом ранее. А в последний год пребывания Трампа у власти смертность от передозировки составила 93 655 человек.

А в общем речь американского президента лишний раз подтвердила, что умение политиков красиво складывать слова слишком часто расходится с тем, сколь складно они делают соответствующие дела.

Видимо, имея в виду и это тоже, отнюдь не все американцы прильнули к телевизору, чтобы внимать главной речи года своего президента. Совокупная аудитория составила 38 млн человек. А вот последнюю финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (так называемый Super Bowl) наблюдали около 100 млн.