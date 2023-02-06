Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью Польскому агентству печати (PAP) рассказал о новых действиях Варшавы по получению военных репараций от Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Мулярчик в настоящее время находится в США, где проводит переговоры с американскими политиками, представителями общественности и польской диаспоры, а также чиновниками ООН.

Он уже встретился с 13 конгрессменами от Демократической и Республиканской партий, сотрудниками Госдепартамента, аналитического центра Heritage Foundation, Института мировой политики, заместителями генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг.

«Мы рассматриваем идею разработки резолюции ООН, которая будет говорить об этом (выплате Германией репараций Польше за ущерб, понесенный в годы нацистской оккупации. — С. С.), а также установит некоторые стандарты для учета военных потерь, — сказал Мулярчик. — Мы хотим показать эту проблему в более широком аспекте, не только польско-немецком. Он также может представлять интерес для других стран региона, таких как Украина, балканские республики, Греция и даже Италия».

Упоминание польским дипломатом двух государств из списка «заинтересованных» представляет особый интерес. Во-первых, Италии.

До сих пор Берлин выплачивал компенсации жертвам Холокоста. Однако не так давно семьи 43 депортированных в Третий рейх итальянцев обратились в суд с требованием выплат за заключение и принудительный труд.

Вообще-то, в 1961 году Германии был гарантирован иммунитет в случае претензий о возмещении убытков, причиненных Италии во время Второй мировой войны. Но в 2020 году итальянский Конституционный суд постановил, что иммунитет действует в отношениях между государствами, а гражданину нельзя отказать в праве предъявлять свои претензии к другой стране.

Берлин попытался оспорить это решение в Европейском суде. Тогда итальянское правительство, которое на тот момент возглавлял Марио Драги, создало собственный компенсационный фонд в размере 55 миллионов евро.

Fattili Марио Драги

Интрига в том, что Варшава уверена: Рим достиг секретного соглашения с Берлином, который согласился «спрятать» эту сумму в транше, выделенном итальянцам европейским Фондом восстановления экономики.

И именно немцев польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) уже год как обвиняет в том, что они блокируют выделение Польше траншей из этого фонда. Так что в данном случае PiS играет не только в «прошлое», но и современность.

Во-вторых, еще одну интригу, хотя, скорее всего, и невольную, Варшава создает упоминанием Украины.

Понятно, что Польша делает это конъюнктурно, эксплуатирует созданный на Западе имидж «жертвы», подвергшейся «российской агрессии». Однако поляки, вписывая украинцев в репарационный сюжет, заодно создают новые возможности России, прокладывая и ей путь к получению компенсаций от Германии за преступления времен Второй мировой войны.

Ведь если Украина, как бывшая УССР, имеет право на репарации, то тем более этого заслуживает Россия, как бывшая РСФСР и правопреемник Советского Союза.

Учитывая созданный Конституционным судом Италии прецедент, граждане России, чьи родственники пострадали во время оккупации, могли бы подавать в суд на Германию с требованием выплаты компенсаций. Тем более что в последнее время российские суды стали создавать подкрепляющие такие требования аргументацию.

w100pebble Правосудие

Так, в октябре 2020 года впервые в отечественном судопроизводстве были юридически признаны геноцидом убийства мирных жителей нацистами. Это сделал Солецкий районный суд Новгородской области по факту расправ в деревне Жестяная Горка в 1942 году.

В марте 2022 года Ростовский областной суд квалифицировал «установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 180 811 советских граждан, являвшихся представителями мирного населения, и не менее 200 тысяч военнопленных, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР».

В октябре того же года Ленинградский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских оккупантов против мирных жителей. Нацисты и их пособники на территории Ленинградской области убили, замучили, сожгли почти полмиллиона советских граждан. Свидетелями вновь выявленных преступлений на суде выступили блокадники и бывшие узники концлагерей.

Детский концлагерь в Ленинградской области

Полагаем, приведенные примеры судебных решений — не последние.

Поэтому Москва могла бы также поддержать и польскую резолюцию о выплате военных репараций, если Варшава представит ее в будущем на рассмотрении ООН.

Конечно, нужно будет вначале внимательно изучить такой документ и при необходимости внести в него нужные правки. Но в любом случае выдвинутая заместителем главы МИД Польши инициатива заслуживает самое пристальное внимание.