Несколько дней назад в своем традиционном вечернем обращении к гражданам Украины Владимир Зеленский сообщил о новом формате заседания Ставки верховного главнокомандующего. События, которые развернулись вслед за этим, поставили вопрос о том, кто в нынешнее военное время будет контролировать оборонное ведомство Украины.

EPA/RONALD WITTEK/ТАСС Министр обороны Украины Алексей Резников

«Провёл сегодня заседание Ставки, впервые — в двойном формате. Сначала — традиционный полный состав Ставки. (…) А потом, во второй половине дня, — дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо весомого разговора», — заявил президент Украины.

Что за «весомый разговор», глава украинского государства не сообщил. Но за несколько часов до этого один из популярных в стране телеграм-каналов поделился инсайдом:

«Наш источник в ОП (Офисе президента — Ред.) рассказал, что сегодня посол США в Украине потребовал от Зеленского уволить Резникова, на Западе требуют полного переформатирования министерства обороны».

Позже всё тот же канал «Резидент» сообщил, что в Офисе Зеленского не ожидали такого жёсткого давления США:

«Сейчас основная борьба идет за министра обороны, которого США требуют уволить и заменить на человека Залужного (главнокомандующего ВСУ — Ред.), что не устраивает Андрея Ермака (главу Офиса президента — Ред.)».

Represented by ZUMA Press, Inc/ТАСС Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный

Всё это можно было бы считать досужими фантазиями, если бы не ряд событий 2 февраля, свидетельствующих о лихорадочных попытках властей Украины погасить скандалы с коррупцией в Министерстве обороны.

Богдан Хмельницкий 2.0

В четверг, 2 февраля, украинское Государственное бюро расследований сообщило о задержании преступной группы из пяти человек, в состав которой входили представители предприятий — поставщиков питания и военные, которые отвечают за обеспечение одной из воинских частей ВСУ.

«Сумма установленных убытков государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн гривен (8,8 млн рублей). «Сэкономленные» средства, которые перечисляло Минобороны на счета предприятия, участники схемы делили между собой», — сообщила пресс-служба ГБР.

По данным пресс-службы, злоумышленники среди прочего «поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны», а также придумывали другие схемы присвоения средств.

Во время обысков у задержанных изъяли записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, а также более 1 млн гривен (около 1,9 млн рублей) наличными.

Многие украинские СМИ подали эту информацию как новость о задержании фигурантов схемы, о которой еще 21 января писало издание «Зеркало недели». Тогда журналист и основатель проекта «Наші гроші» («Наши деньги») Юрий Николов опубликовал копию соглашения, заключенного Минобороны Украины 23 декабря 2022 года. Документ касался услуг по организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Для сравнения Николов выбрал популярную сеть магазинов «Сільпо» в спальном районе Киева. Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в два-три раза. Больше всего украинцев возмутили цены на яйца: согласно договору из закупали по 17 гривен (около 31,6 рублей) за штуку, тогда как розничная цена на момент публикации составляла около 7 гривен (около 13 рублей).

В целом же стоимость услуг в документе оценили в 13,16 млрд гривен (около 24 млрд рублей).

«Вишенкой на торте» было то, что от имени Минобороны Украины документ подписывал Богдан Хмельницкий. Именно так зовут директора департамента госзакупок, у которого ещё летом проходили обыски по делу о воровстве на поставках амуниции.

В марте, когда уже вовсю шли боевые действия, Хмельницкий заключил контракт на поставки бронежилетов с турецкой фирмой. Та, в свою очередь, должна получить их от фирмы из Бахрейна. Минобороны заплатило аванс в $580 тыс., но бронежилеты так и не получило.

Хмельницкий не только не лишился должности, но и подписал новый сомнительный документ.

И на Украине, и за рубежом вспыхнул скандал.

«Развесим на столбах»

Украинское общество возмутилось тем, что даже во время тяжелейших боевых действий коррупционная машина продолжает свое существование как ни в чем не бывало.

Так, например, командир националистического батальона «Свобода» Пётр Кузик, подразделение которого сейчас сражается в Артёмовске (укр. Бахмуте), заявил в интервью:

«…это просто днище. Если они там мрази, так мутятся, когда здесь парни так воюют, то нужно будет после войны — до войны мы приняли решение, что не идём в политику, — но после войны нужно будет развесить на столбах каждую мразоту, которая залезла руками… это мародёрство во время войны. (…) Здесь хлопцы льют кровь, а вы себе миллионы зарабатываете?! Так не будет. Не 2014 год».

Особое возмущение вызвала реакция министра обороны Резникова: тот вместо того, чтобы разобраться в скандальных закупках, начал угрожать журналистам Службой безопасности Украины. При этом он заявил, что произошла ошибка в переводе килограммов в штуки и отметил, что ответственный за эту ошибку был уволен в декабре.

Ситуацию усугубила жёсткая, если не жестокая мобилизация. Соцсети полнятся видео, где мужчин, подчас с применением грубой силы, увозят на мобилизационные пункты.

MyakukrinformGlobal Look Press/Global Look Press Мобилизационный центр в Днепропетровске

В итоге президент Украины вынужден был пообещать чистки, а народные депутаты вызвали министра обороны в парламент.

По стране прокатились показательные громкие обыски. Силовики наведались в налоговую и таможенную службы, к бывшим чиновникам, включая некогда всесильного главу МВД Арсена Авакова, и даже к олигарху Игорю Коломойскому. Подозрения в коррупции были предъявлены экс-замминистру обороны Вячеславу Шаповалову, экс-замглавы госпредприятия «Промоборонэкспорт» Владимиру Терещенко и экс-главе департамента госзакупок Хмельницкому — тому самому, что подписал вызвавшие скандал документы.

Но вежливые визиты к бывшим крупным фигурам и подозрения в адрес бывших заместителей публику не удовлетворили. Тем более что по делу о завышении цен на продукты задержанным 2 февраля инкриминируют убытки на 4,6 млн, в то время как в журналистском расследовании речь шла более чем о 13 млрд. Благо это далеко не первый случай, когда громкие коррупционные скандалы оканчиваются ничем.

Того же 2 февраля издание «Украинская правда» опубликовало видео августовских обысков по делу о бронежилетах: следователи доставали из дивана экс-замминистра обороны Александра Миронюка гривны, доллары и евро суммой почти в $1 млн. Но через некоторое время Миронюку всё вернули: суд удовлетворило объяснение чиновника, что деньги ему одолжила 86-летняя жительница Харькова.

Не нужно обладать какими-то особыми инсайдами, чтобы понимать, что коррупция такого масштаба в министерстве обороны была возможна только при попустительстве руководства ведомства.

Но министр Резников демонстрирует спокойствие: на встрече с еврокомиссарами он как ни в чем не бывало требует оружия. И если еще вчера глава фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия заявлял о том, что отставка Резникова — дело решенное, то уже сегодня он говорит о том, что на этой неделе перестановок в министерстве обороны не ожидается. Сам Резников также заявляет, что об отставке ему ничего не известно.

Ясно, что в окружении Зеленского продолжается закулисная борьба за ключевой пост главы военного ведомства, но решающее слово наверняка останется за американцами.

«Критические месяцы»

Власти США сейчас переживают не самые лёгкие времена: не успели улечься страсти вокруг секретных документов, «по ошибке» попавших в дом президента Джо Байдена, как прилетел китайский аэростат. Ну и конечно, не даёт забыть о себе Украина.

Стрингер/РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Объём помощи, выделенной Вашингтоном Киеву с начала спецоперации, превысил уже $29,3 млрд. Крыло Республиканской партии, ориентированное на Дональда Трампа, не устаёт напоминать, что эти деньги пригодились бы самим американцам.

«Конгресс не проверяет, куда деваются ваши налоги. Миллиарды долларов посланы на Украину. Безумие, но в Вашингтоне это никого не беспокоит», — выражает настроения этой части общества популярный ведущий Fox News Такер Карлсон. Телеведущий называет режим Зеленского «самым коррумпированным в Европе» и говорит, что у Америки есть дела поважнее, «чем слать больше денег Зеленскому».

А вот демократы и республиканцы-«ястребы» переживают по другому поводу.

2 февраля директор ЦРУ Ульям Бёрнс заявил, что Украину ждут «критические месяцы».

За день до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Sky New заявил: «Будет ли [Россия] идти со всех сторон? На сегодняшний день я могу сказать, что мы не исключаем какого-либо развития событий в ближайшие две-три недели».

2 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных западных чиновников сообщило, что в феврале–марте, то есть до того, как Украина получит новую западную технику, стоит ждать масштабного наступления российской армии в Донбассе.

Тем временем The New York Times, рассказывая о потерях ВС РФ, отмечает, что и у Украины дела идут не так гладко, иллюстрируя этот тезис фотографией с украинского кладбища. «В Бахмуте, по словам официальных лиц, ежедневно получают ранения или гибнут сотни украинских военнослужащих», — сообщило издание.

Mykola Tys/Global Look Press Кладбище во Львове. Украина

В таких обстоятельствах — накануне возможного наступления и на фоне больших потерь — министр обороны либо покрывающий, либо не замечающий коррупцию в своём ведомстве — «непозволительная роскошь».

Ведь если украинский фронт посыплется и в итоге Киев вынужден будет пойти на уступки, у американских налогоплательщиков возникнет закономерный вопрос: в чём был смысл выделять миллиарды на правительство, не способное очиститься от коррупции даже в минуты, смертельные для этого самого правительства.

И тут администрации Байдена припомнят и бесплодные вливания в Афганистан. А ведь на носу — выборы, к которым, если верить американским СМИ, действующий президент уже начал готовиться.