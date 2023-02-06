Шеф турецкого МВД Сулейман Сойлу обрушился на американского посла Джеффа Флейка с настоящей бранью.

Ovsyannikova Yulia/globallookpress.com Сулейман Сойлу

«Я говорю американскому послу: я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции, — заявил Сойлу. — Я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции! Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках».

Вряд ли министр решился бы на такие слова без одобрения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Всё дело в том, что Анкару возмутил тот факт, что американский посол Джеффри Флейк после публичного сожжения Корана в странах Европы провел специальное совещание с главами дипмиссий некоторых европейских стран и сообщил им о готовящихся террористических атаках в Турции. В результате закрылись консульства сразу нескольких стран — Голландии, Германии, Франции, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Правда, сами американцы почему-то закрываться не стали.

Gage Skidmore Джеффри Флейк

При этом, как говорит глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, «если спецслужбы западных союзников получили информацию о готовящихся терактах в Турции, то почему, как это подобает дружбе и союзничеству, не передали Турции об этом никакой информации?»

Некоторые турецкие эксперты связывают это с тем, что американская сторона якобы «обиделась» на то, что Сойлу в резкой форме отверг соболезнования Вашингтона в связи со взрывом в ноябре 2022 года в Стамбуле, когда погибли шесть человек.

«Мы знаем, откуда координировался теракт», — говорил тогда глава МВД. Он обвинил западных партнеров в неискренности и сравнил американцев «с убийцей, который первым прибыл на место происшествия».

Onur Dogman/globallookpress.com На месте взрыва в Стамбуле. Ноябрь 2022 года

Но тогда турецкая сторона, организовывая утечки в прессу о результатах допроса задержанной по подозрению в организации теракта некой Ахлам Альбашир, определила только косвенную причастность к этой акции США. Анкара указала лишь на то, что Альбашир проходила обучение в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские инструкторы.

Сами же события Анкарой выстраивались в треугольнике Сирия — Украина — Греция, что еще больше запутывает ситуацию.

Террористические акты в Турции — не редкость.

Согласно официальным данным, с начала 2015 года в стране произошло около 30 атак, унесших жизни нескольких сотен человек. Опять-таки, согласно официальным данным, в качестве главной силы, использующей терроризм в качестве основного оружия, называется ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в силу того, что Турция — активный участник коалиции западных государств, осуществляющих операцию против джихадистов на территории Сирии и Ирака.

С другой стороны, фактом является то, что одно время ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно использовало Турцию в качестве коммуникационного узла для своих действий в регионе. Были и такие моменты, правда, об этом писали преимущественно западные эксперты, когда с помощью исламистов некоторые политические силы в Турции пытались решать внутренние проблемы.

Совокупность таких факторов часто оборачивалось повышенной террористической опасностью для самой Турции.

Кстати, это стало одним из импульсов, подтолкнувших Анкару к укреплению контроля над турецко-сирийской границей и к определенному пересмотру своей позиции по сирийскому урегулированию, включая участие в совместных переговорах с Россией и Ираном и в мерах по контролю над перемирием в Сирии.

Mustafa Kaya/globallookpress.com Турецко-сирийская граница

В то же время турецкие спецслужбы всегда уверяли, что контролировали ход событий, балансируя между курдами и исламистами. Но сейчас особенностью ситуации считается то, что (как пишет Foreign Affairs) «в этой вилке США в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опираются на курдские вооруженные формирования, оказывают им непосредственную военную поддержку».

Когда Анкара официально указывает на связь США и курдских сил, то обозначает для себя «завязанный» на Вашингтон главный источник террористической угрозы.

Если возвращаться к нынешней ситуации, то издание Yeni Şafak, явно с подачи турецкой разведки, указывает, что Анкара ранее располагала конкретными адресами, о которых предупреждал посол Флейк, а после проведенного им совещания с коллегами из некоторых европейских стран (по некоторым сведениям, еще до этого), предприняла упредительные меры для снижения риска провокаций.

Речь идет о задержании 15 человек по подозрению в подготовке терактов. Они связаны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но при этом было сообщено, что «подтверждений конкретных угроз западным генконсульствам и религиозным объектам христиан и иудеев не было выявлено».

Такое противостояние турецких и западных спецслужб в сфере борьбы с терроризмом Сойлу квалифицирует как «состояние психологической войны». Проблема тут уже не в различиях между Турцией и США в концептуальном понимании и подходах к борьбе с терроризмом.

Sha Dati/globallookpress.com Сулейман Сойлу

По всем признакам, Анкару стали выдавливать из ранее выстраиваемой Западом на Ближнем и Среднем Востоке системы международной безопасности, выставлять ее чуть ли не в передовую линию борьбы с терроризмом в регионе, одновременно свертывая сотрудничество с ней в сфере безопасности.

Наиболее рельефно это высвечено в действиях американского посла, отказавшегося делиться специальной информацией о терактах с турецкими спецслужбами.

Это происходит на фоне того, что 14 мая в Турции должны состояться парламентские и президентские выборы. Bloomberg отмечает, что «их итоги будет ощущаться в европейских столицах, в отношениях США и России, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке». Британский журнал The Economist посвятил специальный номер с воззванием к Западу и лично президенту США Джо Байдену с целью предотвратить в Турции «победу Эрдогана».

В свою очередь, американское издание Foreign Policy считает, что «победа Эрдогана на выборах в Турции будет равносильна победе Путина на Украине». И в целом на Западе заметно возросло количество публикаций, в которых дискредитируется турецкий лидер.

Утверждается, что теракты как в Европе, так и в самой Турции — якобы ему на руку, так как он получает возможность приписать себе, с одной стороны, возрастающее влияние в исламском мире, а в Турции — решать электоральные проблемы.

Есть еще одно важное обстоятельство, взволновавшее турецкие власти.

Дело в том, что Запад ранее уже успешно проводил тактику отчуждения Турции от согласованной модели общей безопасности. Это было в период политической делиберализации внутри самой Турции, связанной с приходом к власти в 2002 году ныне правящей Партии справедливости и развития.

Мало кто из экспертов сейчас задается вопросом, почему Запад, имеющий богатый опыт в организации военных переворотов в Турции, пропустил тогда вперед Эрдогана, взявшего курс на исламизацию и девестернизацию страны, тогда как прежде всегда удавалось возвращать Анкару на прозападный путь светского развития.

Christoph Soeder/globallookpress.com Реджеп Тайип Эрдоган

Поэтому нельзя исключать, что Западом будет вновь предпринята попытка всё переиграть.

Президент США Джо Байден заявлял, что «пока Эрдоган находится у власти, США не могут контролировать Турцию». Вместе с тем сейчас сложно говорить, будет ли использоваться терроризм как одно из средств в политической борьбе в нынешней турецкой избирательной кампании.

Хотя вилка курды — джихадисты позволяет Эрдогану применять политику комплексного подхода, подразумевающую подключение дипломатической составляющей к решению внутренних курдских проблем и готовность идти на взаимные уступки на внешнем фланге. Он наладил тесное сотрудничество с иракскими курдами, которые тесно взаимодействуют с Вашингтоном, и воюет с сирийскими курдами, также пользующихся поддержкой американцев.

Но в ситуации, когда США утрачивают на Ближнем Востоке многие импульсы в своей политике, особенно по части использования приемов «мягкой силы», переходят к тактике угроз, шантажа и санкций, Анкара рассчитывает перехватить на многих направлениях инициативу.

Получится ли? Пока же турецкое издание Sabah призывает граждан страны «готовиться к худшему».

* организация, деятельность которой запрещена в РФ