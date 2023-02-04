Лавров и виски

Сергей Корсун ИА REGNUM Сергей Лавров рассказал, что предпочитает Kyrgyz whiskey

Полуторачасовое интервью главы МИД России телеканалу «Россия-24» получило неожиданное продолжение в Киргизии. В контексте темы импортозамещения Сергея Лаврова спросили, попробовал ли он российский виски. Он ответил, что пьет Kyrgyz whiskey.

«Мне подарили, по-моему, называется «Прасковеевка», если я не ошибаюсь, сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано «Kyrgyz whiskey», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Алкоголь киргизского производства еще с советских времен имеет репутацию качественной продукции, особенно известен коньяк. Но теперь все лавры могут достаться местному виски.

Новость подхватили практически все блогеры и новостные издания Киргизии. Среди многочисленных комментариев пользователей социальных сетей преобладают удивление и положительные реакции: «Слезы от гордости наворачиваются», «Радости полные штаны», «За рекламу, конечно, респект».

Мимо такого позитива ожидаемо не смогли пройти представители местных прозападных НПО. Они ожидаемо отреагировали прямо противоположным образом, обозвав виски «дешевым пойлом», а слова Лаврова «циничным троллингом».

В этом курьезном эпизоде как в капле отражается специфика российско-киргизских отношений и внутриполитической ситуации в самой Киргизии.

Цитата из: Полуторачасовое интервью главы МИД России телеканалу «Россия-24». 2023. Россия Сергей Лавров

Взаимный интерес

Но связи России и Киргизии, конечно же, далеко не исчерпываются алкоголем.

В России наблюдается значительный рост туристического интереса к Киргизии еще со времен коронавирусных ограничений. А в условиях текущих западных санкций все больше граждан России отдают предпочтение в пользу товаров из этой страны (прежде всего это продукция сельского хозяйства и легкой промышленности).

А Бишкек, если судить по текущим отзывам, стал наиболее комфортным местом для релокантов и малого бизнеса из России. Растет в стране и присутствие крупных российских инвесторов.

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР, работает в стране с 2015 года) в 2022 году добился рекордных показателей. Было одобрено 45 проектов прямого финансирования на общую сумму 165 миллионов долларов.

Корпорации «Русская платина» ведет разработку крупнейшего месторождения золота в Таласской области. Общий объем вкладываемых инвестиций в месторождение Джеруй составляет около 610 млн долларов, от работы российской компании текущие ежегодные платежи только в региональный бюджет превышают 1 млн долларов.

Продолжать можно долго.

Отдельным фактором внутренней политики страны являются трудовые мигранты — граждане Киргизии, пребывающие на заработках в России. По данным Нацстаткома КР от 2022 года, их в нашей стране находится более миллиона. По неофициальным оценкам, около 500 тысяч уроженцев Киргизии в разное время получили российское гражданство.

При условии, что вся численность населения республики (на 20 октября 2022 года) составляет 7 млн жителей, можно сказать, что значимая часть трудоспособного населения страны находится в трудовой миграции в России. Тем самым снимается социальная напряженность в обществе и решаются проблемы местного рынка труда.

Показатели по денежным переводам из Российской Федерации демонстрируют устойчивый рост уже три года.

В 2020 году, несмотря на жёсткие ограничения, карантины и локдауны, сумма переводов от граждан КР, работающих в российских регионах, составила 2,2 млрд долларов. В 2021 году этот показатель достиг 2,45 млрд долларов. Прошлый год снова оказался рекордным, вопреки беспрецедентным санкциям Запада против России. Согласно последним данным Нацбанка КР за 11 месяцев 2022 года объем денежных переводов в страну составил более 2 млрд 700 млн долларов США.

Фактор трудовой миграции и его положительное влияние на экономику страны признают и власти. В одном из недавних обращений к соотечественникам, проживающим за рубежом (по случаю Международного дня мигранта), президент КР Садыр Жапаров сказал следующее:

«Наши соотечественники неустанно трудятся за рубежом, стремятся построить новую жизнь для себя и своих близких. В то же время они способствуют решению социальных вопросов на местном уровне, строительству социальных и других инфраструктурных объектов, открытию производственных предприятий и созданию рабочих мест, тем самым вносят вклад в развитие отечества».

Но у всей этой истории безусловного экономического успеха нет соответствующего продолжения в политической и культурной сферах.

Речь прежде всего идет о роли и положении русского языка в республике, которые в последнее время подвергаются нападкам со стороны националистически настроенных представителей власти.

Александр Астафьев. РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совместном фотографировании глав делегаций Евразийского межправительственного совета. Слева направо: председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров

Спор о русском языке

С назначением в октябре прошлого года нового спикера парламента Нурлана Шакиева фактически был введен запрет на использование русского языка в стенах законодательного органа. Среди нововведений чиновника не только переход документооборота администрации парламента с русского на киргизский, но и ряд скандальных инициатив и эксцессов.

В частности, спикер Жогорку Кенеш недавно не разрешил главе минприроды КР Динаре Кутмановой делать доклад по экологии на официальном языке. Фактически нарушив основной закон страны, согласно которому русский язык имеет статус официального. Неприятным нападкам подвергались также и другие чиновники, пытавшиеся говорить по-русски.

Другая инициатива спикера — дерусификация названий районов столицы. Шакиев предложил переименовать все четыре района Бишкека.

Владимир Югасов ИА REGNUM Бишкек

«Кыргыз обязан говорить с кыргызом на кыргызском языке», — публично заявляет чиновник.

При этом чиновник нарушает регламент и самого законодательного органа страны. В регламенте Жогорку Кенеша КР есть пункт 2 статьи 36, где черным по белому написано, что «приглашенные лица вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша на официальном языке». А пункт 3 гласит, что «выступления на заседаниях Жогорку Кенеша и его органов обеспечиваются синхронным переводом с государственного на официальный язык и с официального на государственный язык».

Справедливости ради стоит отметить, что не все рады инициативам Шакиева.

На днях замглавы МИД КР Асеин Исаев выступил с заявлением, которое идет вразрез со словами спикера парламента. Чиновник МИД КР призвал «страны СНГ провести в 2023 году ряд мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду русского языка».

«Русский язык имеет в нашей стране статус официального. Мы дорожим этим достоянием, стараемся приумножить его, сберечь его и считаем, что это общее достояние, что это то, что нас объединяет, это то, что является нашим бесценным даром», — подчеркнул А. Исаев.

Тем самым МИД страны выступил против политики главы парламента, жестко продавливающего поправки в закон «О государственном языке», предусматривающий запрет на госслужбу в случае незнания кыргызского языка и уменьшающий поле применения русского языка в республике.

Выходки Шакиева также контрастируют и с политикой главы государства Садыра Жапарова, который не спешит публично поддерживать заявления крайних националистов.

Есть и сугубо практический мотив в позиции МИДа КР. Русский язык — рабочий для таких самых главных для Киргизии на сегодня объединений, как СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. И именно по линии этих структур страна получает абсолютное большинство продуктов питания, энергоносителей и гуманитарной помощи.

Тень Бакиева

Возникает вопрос, как так получилось, что в системе власти ближайшего к России союзника оказался столь одиозный политик?

Фактически спикер парламента является третьим человеком (после главы государства и главы кабинета министров) в системе власти страны.

Многое объясняется тем, что Нурлан Шакиев является наиболее преданным и близким человеком к окружению экс-президента Курманбека Бакиева. Последний, согласно многочисленным скандальным публикациям, набирает влияние в стране и посредством своих людей во власти готовится к настоящему реваншу.

Бакиев и его окружение, в свою очередь, известны не только в качестве главных выгодоприобретателей тюльпановой революции 2005 года, но и своей русофобией и жесткими практиками по устранению любых конкурентов и несогласных с их политикой.

Напомним, что до настоящего времени Бакиев находится в розыске по делу о коррупции. Также экс-лидер страны заочно приговорен к пожизненному заключению по подозрению в причастности к гибели участников столкновений оппозиции и силовиков в Бишкеке в 2010 году.