Американская компания General Atomics, которая специализируется в том числе на оборонных заказах, предложила Киеву приобрести беспилотники по символической цене в 1 доллар, сообщила The Wall Street Journal. При этом обучение персонала и доставку фирма предлагает оплатить заказчику.

Zuma/TASS Беспилотник MQ-9 Reaper

Речь, по данным WSJ, идёт о разведывательно-ударных беспилотниках MQ-9 Reaper. Их реальная стоимость составляет 11 млн долларов за штуку. Комментируя публикацию Wall Street Journal, представитель фирмы не подтвердил, но и не опроверг возможную поставку беспилотников на Украину, заявив, что «ВСУ может понадобиться такая техника».

Впервые речь о поставках ударных беспилотников MQ-9 Украине зашла весной 2022 года. Однако история присутствия этих беспилотников в украинском небе куда длиннее.

Начиная с 2014 года США и их союзники регулярно совершают разведывательные вылеты к границам России, особое внимание уделяя Крыму. Как правило, в таких вылетах задействуются RQ-4B Global Hawk, однако нередко к ним присоединяются и их «младшие братья» — MQ-9. Для удобства разведывательных вылетов часть дронов была перебазирована на аэродромы стран Восточной Европы. В июле 2022 года один из беспилотников Reaper разбился после вылета с 71-й базы ВВС Румынии в городе Кымпия-Турзи.

При этом Белый дом неоднократно отклонял запросы Киева о поставках ударных беспилотников. В середине апреля прошлого года газета The Washington Post сообщала, что переговоры о поставках беспилотников ведутся не только с правительством США, но и с фирмами-производителями. По информации издания, уже тогда фирма General Atomics заявила о готовности начать незамедлительную передачу беспилотников.

В марте прошлого года издание Forbes отмечало, что Украина считает для себя приоритетной задачей покупку беспилотников MQ-9 Reaper, однако на тот момент переговоры зашли в тупик из-за отсутствия разрешения на поставку техники со стороны Белого дома.

По некоторым данным, правительство США не решилось на прямые поставки авиационной техники, посчитав, что это послужит дополнительной эскалации конфликта.

По-видимому, в связи с разработкой Киевом совместно с НАТО планов нового наступления позиция американских властей была пересмотрена. Однако американское правительство не хочет, чтобы его связывали с возможными поставками, поэтому поставки представлены как частная инициатива фирмы General Atomics.

Какие именно беспилотники достаются Украине

По информации журналистов, беспилотники, о которых идёт речь, принадлежат к модификации MQ-9F Block 1.

Эксперты отмечают, что эта модификация не самая современная, но обладает одним существенным преимуществом перед другими вариантами. Благодаря установке дополнительных топливных баков время полёта беспилотника существенно увеличилось: предполагается, что некоторые модели могут находиться в воздухе до 40 часов.

Это обстоятельство предполагает, что, скорее всего, дроны будут использоваться ВСУ исключительно в разведывательных целях. На каждом беспилотнике установлена оптико-электронная система AAS-52, которая состоит из нескольких камер видимого и инфракрасного диапазона с телеобъективами высокого разрешения, а также лазерный целеуказатель для наведения управляемых боеприпасов.

Использование беспилотников в разведывательных целях позволяет им находиться на некотором удалении от линии фронта, а заодно — набирать дополнительную высоту, что снижает шансы на обнаружение радарами и системами ПВО.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

В силу того, что беспилотники MQ-9 Reaper применяются практически по всему миру, они достаточно часто становятся жертвами зенитного огня. Случаи уничтожения беспилотников в результате огня с земли были зафиксированы в Афганистане, Йемене и Ираке. В ноябре 2019 года такой аппарат был сбит в районе ливийского города Тархуна. Тогда СМИ сообщили, что дрон попал под огонь зенитного комплекса «Панцирь-С1Э», доставленного из ОАЭ.

Впрочем, не исключена возможность применения этих дронов и для нанесения ударов, даже с учётом высокого риска их потери.

По информации источников ИА REGNUM, ударные беспилотники могут стать альтернативой поставкам самолётов F-16. Ранее президент США Джо Байден и ряд официальных лиц в Белом доме и Пентагоне сообщили, что вопрос о передаче Киеву военной авиации пока что не стоит на повестке дня. Однако о беспилотниках речи не шло.

ВВС США, отметим, сами неоднократно использовали дроны MQ-9 для точечных операций. Именно эти беспилотники использовались при ликвидации главы «Аль-Каиды» (деятельность организации запрещена на территории РФ) Аймана аль-Завахири в июле 2022 года и убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Главное вооружение дронов, применяемых в ходе подобных спецопераций, — ракеты AGM-114 Hellfire. Ранее Украина уже получила от Великобритании ракеты Brimstone, британскую модификацию AGM-114. При этом пуск ракет может осуществляться дроном по принципу: «выстрелил — забыл». Целеуказание боеприпаса может осуществляться операторами с земли. Сам беспилотник сразу после пуска может лечь на обратный курс.

(сс)Stahlkocher Ракета AGM-114 Hellfire

Впрочем, этот вариант использования беспилотников подразумевает, что им придётся приблизиться к цели на дальность пуска ракеты (до 10 км), что подставляет их под удар ПВО. В связи с этим эксперты полагают, что наиболее вероятный сценарий применения дронов MQ-9 в небе Украины — нанесение ударов при помощи «умных» боеприпасов — авиабомб GBU-38 или GBU-12. Здесь дальность пуска увеличивается до 25–30 км.

Как MQ-9 будут прятать от ракетных ударов

Учитывая тот факт, что дальность полёта MQ-9 составляет 1200–1900 км (для сравнения: используемые Киевом турецкие дроны Bayraktar TB-2 не могут удаляться от пункта управления дальше, чем на 150 км) эксперты полагают: беспилотники, в случае передачи их Киеву, будут размещены на аэродромах в западных областях Украины.

Это позволит по возможности защитить их от ракетных ударов. Специалисты обращают внимание, что по нормативам армии США техники должны развернуть пункт управления и комплекс обеспечения работы беспилотника за восемь часов. Это позволяет оперативно менять дислокацию летательного аппарата и использовать для взлёта аэродромы, на которых не требуется создавать специальную инфраструктуру. Возможен вариант, при котором пункты управления будут развёрнуты сразу на нескольких аэродромах, что позволит постоянно менять дислокацию беспилотников.

Этот факт является ещё одним преимуществом дронов перед самолётами F-16. Кроме того, управление беспилотником могут осуществлять иностранные специалисты без малейшего риска для жизни, тогда как в случае с самолётами крайне высок риск смерти пилота.

Michalis Karagiannis/IMAGO/Eurokinissi/TASS Самолёт F-16

Сочетание дешевизны, относительной простоты в эксплуатации с огневой мощью делает американские дроны серьёзным противником.

Ахиллесовой пятой американских беспилотников эксперты называют отсутствие каких-либо возможностей MQ-9 противостоять истребительной авиации. Дрон — машина куда более тихоходная по сравнению с самолётом, и в то же время такой аппарат хорошо виден системам обнаружения. Учитывая этот факт, а также явную уязвимость дронов перед огнём ПВО, эксперты считают, что поставка двух беспилотников существенно не изменит баланса сил, а дроны рано или поздно будут уничтожены.

В связке со спутниками

С другой стороны, озабоченность вызывает тот факт, что система управления беспилотниками MQ-9 напрямую включена в американскую спутниковую систему навигации. Если предположить, что США не допустят киевских «союзников» к этой технологии, появляется реальная вероятность того, что управление дронами будет осуществляться непосредственно американскими военными.

В январе 2023 года стало известно, что командование НАТО перебазирует в Румынию самолеты-разведчики Boeing E-3 Sentry, которые будут размещены в стране на постоянной основе.

Учитывая высокую активность разведывательной авиации НАТО у границ России, можно предположить, что поставленные Киеву беспилотники MQ-9 Reaper будут действовать в связке не только с американскими спутниками, но и с системой радиоэлектронной разведки НАТО. Де-факто это будет означать, что нанесение ударов дрона будет координироваться напрямую командованием армии США и (или) Североатлантического альянса, что потенциально выводит украинский конфликт на новый уровень.