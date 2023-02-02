Кемеровская область, 21 февраля, 2007, 17:02 — ИА Регнум. В марте 2007 года в Кемеровскую область должна поступить первая часть средств на выплаты компенсаций родителям за оплаты содержания ребенка в детских садах. На эти цели федеральный бюджет в 2007 году направит в Кузбасс 154 млн. рублей. Как 21 февраля передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня на межведомственном координационном совете по вопросам дошкольного образования в регионе, прошедшем в Кемерове, сообщила заместитель губернатора Ирина Свиридова.

Она рассказала, что департамент образования Кемеровской области уже разработал порядок предоставления и получения компенсации части родительской платы за детский сад, введенной с 1 января этого года. "Определен перечень необходимых документов, категорий лиц, которым положено получить компенсацию, оговорен способ перечисления средств - по почте или переводом на личные счета родителей", - пояснила Свиридова.

До конца февраля в городах и районах области должны подготовить сотрудников, которые будут заниматься этим вопросом, а также составить базу данных получателей компенсаций. Кроме того, в каждой территории должны определить орган, который будет заниматься выплатами компенсаций части родительской платы за детсад - управление образования или управление социальной защиты населения. "По области эти вопросы отданы департаменту науки и образования, было бы логичнее и в городах сделать так же, - отметила замгубернатора. - Сейчас мы должны довести информацию до каждого педагога и родителя, в частности, готовим брошюры и плакаты".

По данным департамента образования области, в Кузбассе насчитывается 93,4 тысячи детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2007 года федеральным законом введена компенсация части родительской платы за детский сад на первого ребенка в размере 20%, на второго - 50%, на третьего и последующих детей 70% размера родительской платы.

Ирина Свиридова подчеркнула, что компенсация выплачивается от фактически уплаченной суммы за содержание ребенка в государственном или муниципальном дошкольном учреждении (частные и ведомственные сады в расчет не идут). Например, в марте выдадут денежную компенсацию за январь-февраль. Предполагается, что эти выплаты будут производиться ежеквартально.

Она также добавила, что учитывать будут только несовершеннолетних детей. "Если, например, старшему ребенку уже 20 лет, и он учится в вузе или техникуме, то младший ребенок, который ходит в детский сад, будет считаться первым, то есть родители получат 20% компенсации", - сказала Свиридова.

В 2006 году в среднем по Кузбассу родители платили за пребывание ребенка в детсаду 500 рублей в месяц: от 180 рублей в месяц в сельских территориях до 750 рублей ежемесячно в некоторых городах. По России средний показатель - 550 рублей в месяц (17 дней посещения по 32,33 рубля за день). Вице-губернатор отметила, что раньше родители оплачивали по сути только расходы на питание ребенка, теперь перечень затрат на его содержание в детсаду расширен, в том числе в него вошли оплата труда, учет инфляции и другие моменты.

"Новый правовой акт позволит дошкольным учреждениям поднять цену, - сказала она. - В Белове уже, например, решено повысить ежемесячную плату в два раза - с 400 до 800 рублей, а в Новокузнецке ее сохранят на уровне прошлого года - порядка 490 рублей в месяц. Главное - плата не должна быть высокой и превышать 20% от калькуляционной стоимости содержания ребенка".