Президент Ирана Ибрахим Раиси выступил с обращением к нации. Эту речь ждали с повышенным интересом не только в стране, напрямую связывая ее с загадочной атакой на производственный военный комплекс в городе Исфахане.

ZumaTASS Президент Ирана Ибрахим Раиси

Многие эксперты предполагали, что Раиси внесет в эту ситуацию определенную ясность, так как вокруг нее западными изданиями нагромождалось множество домыслов и версий. Особенно много шума наделало заявление в соцсетях главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что нападение на иранские объекты может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами «Украина вас предупредила». При этом назывались организаторы нападения на иранский ВПК — США, Израиль и даже некоторые соседние с Ираном страны, в частности, Азербайджан.

В этой связи предполагалось, что Тегеран призовёт к борьбе с Западом. Но появились важные нюансы.

Первоначально выступление Раиси анонсировалось иранской прессой как «экстренное». Но затем последовало принципиальное уточнение.

Было заявлено, что это восьмое публичное обращение президента к нации и оно приурочено к годовщине Исламской революции, что снимало с повестки фактор «внезапности». При этом Тегеран сообщил, что инициировал расследование по поводу удара по военному объекту в Исфахане. Было также заявлено, что только после того, как будут сделаны окончательные выводы в расследовании, иранские власти ответят всем тем странам, которые будут признаны причастными к атаке.

Цитата из видео Удар по военному объекту в Исфахане

Что же касается Украины, то официальный представитель МИД Ирана призвал киевский режим «пролить свет на его недавнюю позицию в отношении атаки беспилотников на один из военных объектов в центральной провинции Исфахан».

Таким образом становилось понятно, что Тегеран решил взять паузу, а Раиси в своем выступлении обойдет «острые углы» и главное внимание уделит оценке внутриполитической ситуации в стране и некоторым аспектам ее внешней политики.

Так оно и произошло.

Если пересказать речь Раиси тезисно, то она в части оценки внутриполитической ситуации выглядит «скромно»: власть предпринимает усилия, чтобы стабилизировать цены на продукты питания; последние беспорядки в стране серьезно влияют на бизнес и национальную валюту, а рынок находится в состоянии большой неопределенности; страна ведет активную политику дедолларизации.

Что касается внешней политики, то Раиси констатировал, что в экономическом смысле Иран отныне ориентируется на Азию и привел в пример отношения с Россией — товарооборот между двумя странами с начала 2022 года вырос на 80%.

Интрига тут в том, что в конце прошлого года в телевизионном интервью президент говорил, что «враги Ирана организовали недавние беспорядки по всей стране из-за возмущения тем, что их санкции не смогли воспрепятствовать экономическому прогрессу и развитию Исламской Республики». Тогда он прямо обвинил США и другие западные страны в разжигании антиправительственных протестов в Иране «путем распространения слухов и дезинформации».

MFA Russia/Global Look Press Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси в Москве

Сейчас он Запад не упоминал.

В сухом остатке мы имеем следующее.

Согласно некоторым иранским источникам, текст обращения Раиси к нации тщательно готовился и неоднократно редактировался. Тегеран явно избегает обострения ситуации и реагирует, вопреки многим прогнозам, очень осторожно.

Причины такой политики нуждаются в серьезном анализе. Многое может быть связано с так называемой закулисной дипломатией, к которой время от времени прибегают США и Иран.

Так, по данным Bloomberg, летом прошлого года Вашингтон и Тегеран «были всего в нескольких неделях от нового договора по иранской ядерной программе». Но игру испортило возвращение к власти в Израиле Биньямина Нетаньяху, сторонника жесткого антииранского курса.

Недавно, буквально накануне атаки на Исфахан, появились сообщения, что США передали Ирану через Катар послание с призывом возобновить переговоры без посредников о восстановлении ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В ответ Тегеран предложил Вашингтону сначала выполнить иранские условия: компенсировать все потери, нанесенные выходом американцев из СВПД, и отменить санкции.

EU Delegation in Vienna/Global Look Press Первый раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном. Вена. 2021

Вообще-то, «утечки», допускаемые западными и иранскими изданиями на этом направлении, позволяют допустить возможность заинтересованности определенных внешних сил в срыве переговорного процесса. В такой контекст вписывается и атака на военный объект в Исфахане.

Но иранская сторона, и не только она одна, что-то недоговаривает, а США вообще открещиваются от своего участия в нападении. Так, представитель Пентагона заявил, что «мы видели сообщения прессы, но можем подтвердить, что никакие Вооруженные силы США не проводили ударов или операций внутри Ирана».

Многие точки над «i» могут расставить итоги официального расследования инцидента, которое проводит Тегеран. Однако что-то нам подсказывает, что они появятся не скоро.