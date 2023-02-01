Варшава в последнее время «завибрировала». Польские власти активизировались на американском направлении, в Европе и Прибалтике. А то, что это происходит накануне очередной даты Ялтинской конференции (4–11 февраля 1945 года), определившей конфигурацию послевоенной Польши, добавляет всему происходящему особую изюминку.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач и глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера отправляются на этой неделе в Вашингтон, где собираются провести переговоры с представителями Совета национальной безопасности США, Госдепартамента и Пентагона, чтобы обсудить «фундаментальные вопросы: безопасности, того, что может произойти к востоку от наших границ, как дальше сдерживать Россию».

Помимо того, они планируют встретиться с американскими конгрессменами и общественниками, чтобы «убедить круги, принимающие решения, в правильности направления действий на восточном фланге НАТО и поддержки Украины».

Xander Heinl/globallookpress.com Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Карен Донфрид, отправившаяся с визитом в Италию и Ватикан, должна 2 февраля прибыть в Варшаву, чтобы «подтвердить нашу общую приверженность Украине», а заодно проговорить детали строительства американцами АЭС в Польше.

Наконец, в Варшаве надеются на то, что в феврале с визитом прибудет и президент США Джо Байден.

На первый взгляд, всё складывается в пользу польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Но есть нюансы, которые заставляют Варшаву «вибрировать».

Сам Байден подтвердил, что собирается поехать в Польшу, но еще не знает, когда именно. При этом его потенциальный визит может обернуться провалом для PiS, если на польской территории пройдут переговоры американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В таком случае большую часть дивидендов получит киевский режим, в то время как их польские «партнеры» выступят лишь в роли обслуживающего персонала.

Chris Kleponis — CNP/globallookpress.com Джо Байден

Помимо того, Варшаву насторожила сделанная ранее утечка The Washington Post о наличии некоего нового плана США в отношении Украины, которую американцы якобы хотят сделать «очень сильной».

Это, по мнению портала Onet, приведет к тому, что Польша впервые окажется не между Россией и Германией, а между Россией, Германией и Украиной. Но, замечает издание, «хорошо известно, что такие договоренности с большим количеством стран обычно менее предсказуемы и менее стабильны», чем с меньшим числом участников.

То есть политический четырехугольник создает повышенные вызовы для Польши, и на это надо реагировать заранее.

Конечно, Варшава может по-прежнему рассчитывать на то, что Вашингтон продолжит сохранять ее в качестве жала, направленного против немецко-французского тандема. Однако в ситуации надвигающегося конфликта между США и Евросоюзом из-за стремления американцев разрушить европейскую экономику, который способен перерасти в полноценную холодную войну, ЕС может перед Польшей поставить вопрос ребром, с кем она и за кого.

Когда бывший посол Германии в Польше Рольф Никкель предупреждает Варшаву, что «польские пять минут», объединившие поляков и немцев в одном окопе из-за «российской агрессии против Украины», могут «быстро закончиться», это более чем прозрачный намек.

Florian Gaertner/ photothek.net v/globallookpress.com Бывший посол Германии в Польши Рольф Никкель

К тому же концепция «сильной Польши, сдерживающей Берлин и Париж», напоминает о временах, когда в таком качестве поляков до разделов видела российская императрица Екатерина Великая и Советский Союз после Второй мировой войны. И кто сказал, что на этой основе не могут сойтись сегодня интересы Вашингтона и Москвы?

О нечто подобном задумывается и немецко-французский тандем.

На днях Жак Аттали, наставник президента Франции Эммануэля Макрона, выступил с программной статьей на страницах газеты Le Figaro, где задался стратегическими вопросами. Выделим два важных из них.

Первый (по Аттали): «Какова цель политики Запада в отношении России? Неужели — расколоть ее на три части: одну присоединить к Европе, другую — к Китаю, а третью — к персидскому и турецкому миру?».

Panoramic/globallookpress.com Жак Аттали

Второй: каковы цели политики России, не захочет ли она после Украины «пойти дальше и аннексировать остальные бывшие республики СССР, включая страны Прибалтики? А может, и Польшу, которая какое-то время входила в состав Российской империи?».

Фактически Аттали, пусть и в вопросительной форме, формулирует тезисы для обсуждения в треугольнике Франция — Германия — Россия. Обозначение Польши и Прибалтики как «жертвенных фигур» — тревожный признак для Варшавы, отчего польские политики, экс-глава МИД Анна Фотыга и действующий премьер Матеуш Моравецкий «вдруг» заговорили о необходимости «распада России» и внешнего контроля над ее природными ресурсами.

Однако такого рода заявления не произведут впечатления на Париж и Берлин. Поэтому перед Польшей обозначен выбор: она собирается пойти на дно вместе с республиками Прибалтики или сдать их ради собственной выживаемости?

Пока Варшава демонстрирует свою активизацию на прибалтийском направлении.

В Латвию с визитом отправился президент Польши Анджей Дуда, там же состоялась встреча глав МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Варшава заявляет о намерении в преддверии запланированного на июль сего года саммита Североатлантического альянса еще раз обсудить с «партнерами» важность укрепления так называемого восточного фланга НАТО.

Но геополитика диктует иные приоритеты.

Размышляя на страницах журнала Do Rzeczy о том, «когда закончится война в Восточной Европе», депутат Европарламента от PiS Рышард Чарнецкий, возглавляющий делегацию ЕП по парламентскому сотрудничеству между ЕС и Россией, констатирует: «Окончание войны зависит от стратегических политических решений, принятых, простите за выражение, за пределами европейского континента».

Эти слова выглядят принятием неизбежного — «новой Ялты». Что ж, пора привыкать.