Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, будучи в понедельник с визитом в Южной Корее, выступил с обвинениями в адрес России. Он заявил, что в рамках кампании на Украине Москва «мобилизует более 200 тысяч солдат, и, возможно, еще больше», в России не только наращивают собственное производство вооружений, но и «закупают оружие в авторитарных странах». В числе авторитарных поставщиков вооружений Столтенберг упомянул Иран и — что важно в контексте визита генсека НАТО в Сеул и Токио, — соседнюю Северную Корею. Москва и Пхеньян неоднократно опровергали утверждения о поставках в Россию вооружений из КНДР, напоминает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Пхеньян прибег к словесной атаке. Северокорейское государственное информагентство ЦТАК опубликовало заявление родной сестры лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, которая официально занимает пост зама заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК правящей Трудовой партии Кореи. Сестра высшего руководителя заявила: вооружения, уже поставленные Западом на Украину, «дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России». КНДР же со своей стороны всегда будет стоять «в одном окопе» с российской армией и народом, подчеркнула Ким Ё Чжон.

Пекин, который традиционно считается основным партнером и союзником Пхеньяна, похоже, поспешил смягчить эффект от заявления сестры Ким Чен Ына. Китай неизменно выступает за мирные переговоры по Украине, комментируя слова Ким Ё Чжон, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом, подчеркнула она, Пекин столь же последовательно выступает против «подливания масла в огонь», которое позволяет себе Вашингтон — и применительно к конфликту на Украине, и к ситуации на Корейском полуострове. Мао Нин упомянула возобновившиеся в 2022 году масштабные американо-южнокорейские учения. Так, в маневрах Vigilant Storm (31 октября — 5 ноября) в числе прочего отрабатывалась учебно-боевая задача по применению против Северной Кореи термоядерной авиабомбы B-61.

fmprc.gov.cn Представитель МИД КНР Мао Нин

Нынешний визит главы НАТО в столицы дальневосточных партнеров альянса в Пхеньяне прокомментировали жестче, чем в Пекине. Агентство ЦТАК опубликовало материал, в котором вояж Столтенберга назван «прелюдией к войне», а также к «холодной войне» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для реализации которой планируется создать на Дальнем Востоке «азиатскую версию НАТО».

Первоочередная цель для натовского руководителя — добиться от Южной Кореи более активной поддержки Украины, сказал ИА REGNUM профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. У Сеула нет желания втягиваться в географически далекий конфликт, но всё же присутствует интерес — «навариться на этом», заметил эксперт.

Напрямую Южная Корея пока не включена в систему оружейной поддержки Киева. Весной 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обращался к Сеулу с просьбой о поставках для ВСУ бронемашин, противокорабельных и противотанковых вооружений, напоминает РИА Новости. Тогдашний министр обороны Республики Корея (при предыдущем президенте Мун Чже Ине) Со Ук в ответ заявил, что ситуация в сфере безопасности ограничивает возможности Сеула помогать другим странам летальными вооружениями. При этом, как отмечает северокорейский эксперт Ким Дон Мён в статье агентства ЦТАК, Южная Корея заключила оружейные контракты с несколькими странами НАТО: в том числе с Польшей на поставку танков, самоходных артиллерийских установок и истребителей на общую сумму в 14,5 млрд долларов.

«Уже сейчас очевидно, что линия Сеула заключается в том, чтобы поставлять странам НАТО (в первую очередь восточноевропейским) системы вооружений, которые придут на смену тем системам, которые сейчас отгружаются Украине, — поделился мнением Ланьков. — Скорее всего, Столтенберг будет добиваться от Южной Кореи того, чтобы она еще активнее занималась подобным замещением, а по возможности — помогала Украине напрямую».

Эксперт прогнозирует, что с первым пунктом — замещением вооружений — у Столтенберга может что-то получиться, а со вторым пунктом — с прямой помощью Сеула Киеву — вряд ли.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

Обвинения в адрес КНДР в том, что Пхеньян уже поставляет оружие России — это сугубо риторический шаг, полагает Ланьков. «Не думаю, что открытая поддержка России со стороны Пхеньяна вызовет в НАТО такое беспокойство, что альянсу потребуется срочно отправлять в дальнюю дорогу своего главного функционера», — заметил кореевед. Цель приезда Столтенберга понятна — договориться о более щедрых поставках вооружений странам НАТО, а возможно, и о поставках вооружений Украине, резюмировал эксперт.

Что касается заявления сестры Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон — про «один окоп», то, по мнению Ланькова, оно вызвано простым и разумным желанием — сказать что-то такое, что будет приятно услышать российскому руководству. При этом Северная Корея не рассчитывает на ответные заявления — даже если такие заявления прозвучат, полагает эксперт. «Куда больше ее руководителей интересуют те реальные шаги, которые может сделать Россия в обмен на символическую поддержку со стороны Пхеньяна. Например, речь может идти как о каких-то технологиях (как военных, так и гражданских), о готовности игнорировать систему санкций и, самое главное, готовности России блокировать какие-либо резолюции, направленные против КНДР», — указал кореевед.

Возвращаясь к цели визита Столтенберга, надо отметить: руководство стран Запада (и в том числе НАТО) ставит целью «мобилизацию» своих восточноазиатских союзников, указывают эксперты.

«Речь идет об инициируемом США распространении североатлантического духа на Восточную Азию, — отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. — США никоим образом не скрывают, что основным их противником в предстоящие десятилетия будет Китай. Поэтому создание американоцентричной инфраструктуры безопасности — это задача номер один».

Мы видим шаги (особенно японского руководства), направленные на более серьезное сближение с Североатлантическим альянсом, хотя до сих пор вопросы безопасности в том районе решались на двусторонней основе: США — Япония и США — Южная Корея, указывает Лукьянов. Всё это, естественно, повышает уровень напряженности, которое затрагивает весь Дальний Восток.

НАТО, по крайней мере формально, никакого касательства к Восточной Азии не имеет. Но, по всей видимости, в руководстве альянса рассчитывают, «разрешив вопросы» в Восточной Европе, перебросить силы в Восточную Азию, отмечает эксперт-международник.

Для более глубокого вовлечения партнеров в американские (и в целом атлантические) планы, вполне годится северокорейская угроза. Тем более что — как напоминает Ланьков — Пхеньян действительно наращивает потенциал: КНДР заканчивает разработку тактического ядерного оружия, которое фактически нейтрализует все преимущества южнокорейской армии.

(сс) conan_mizuta Пхеньян

«В южнокорейском политическом классе сейчас две школы мысли — одна настаивает на том, что Южная Корея, должная сделать всё необходимое, чтобы максимально укрепить отношения с США, — поясняет кореевед. — А другая считает, что сейчас доверять США особо не следует, а Южной Корее стоит последовать примеру своего северного соседа и создать собственное ядерное оружие — благо и экономическая и техническая база позволяет Южной Корее сделать это за год-полтора».

Аргументы, которые может изложить Столтенберг, таким образом, могут сыграть в пользу первой, проамериканской партии. «НАТО пока не собирается воевать с Северной Кореей, особенно после того, как та разработала ядерное оружие и таким образом надежно защитила себя от любых попыток ее демократизировать (вне зависимости от того, используется этот термин всерьез или иронически)», — указал Ланьков. Но, как уже было сказано выше, как источник постоянной угрозы для региональных союзников Вашингтона и повод искать защиты у Соединенных Штатов, КНДР очень выгодна.

«Да, Северная Корея, безусловно, права, когда заявляет о том, что наращивание связей НАТО с Японией и Южной Кореей оборачивается ростом напряженности. Однако КНДР здесь не главный игрок, а элемент, который пока выгоден США», — подчеркнул Лукьянов.