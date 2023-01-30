На Украине к «охоте» на военнообязанных привлекают сектантов и проституток
На днях в калитку сельского дома 45-летнего жителя Киевской области Кирилла Т. постучали.
— Верите ли вы в спасение души?! — вопросили на три голоса стоящие за калиткой молодые люди.
— Вы кто? — заинтересовался Кирилл, подходя к калитке.
— Мы собираем помощь для церкви Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ. — Ред.). Поможете? — загалдели одухотворенные голоса.
По душевной простоте общительный Кирилл открыл калитку, и тут ему вручили не только несколько разноцветных журналов, но и повестку в военкомат. «Распишитесь, иначе и вам, и нам будет очень плохо, — упрашивал один из сектантов. — Может быть, этот благородный поступок зачтется вам в другой жизни».
Ошарашенный Кирилл спросил, с каких пор сектанты, не признающие сотрудничества с государством и пропагандирующие отказ от оружия, теперь работают на ВСУ? Ответ гостей был предельно прост: «От людей в военной форме мужчины прячутся. А нам доверяют». «Тем более, если мы соберем еще пять подписей за вручение повесток, нашим шестерым братьям они не придут», — пояснил один из компании сектантов. И шепотом добавил: «У нас с военкомом такой уговор».
Кирилл расписался за повестку. Сейчас он проходит медкомиссию и с ужасом ожидает отправки в действующую украинскую армию. Автор этих строк встретился с ним на одном из «Территориальных центров комплектации» (ТЦК) — так сейчас на Украине называются районные отделения военных комиссариатов (автор, увы, тоже расписался). Кирилл работает менеджером по продаже бытовой техники. И теперь задается риторическим, как ему кажется, вопросом: «А мальчикам-мажорам повестки вручают так же?»
Но как выяснилось там же, в ТЦК, — вручают и мажорам. Причем еще более нетрадиционным способом. В той же Киевской области документы о необходимости явиться в ТЦК получили за один раз сразу десять посетителей элитной сауны, вызвавшие к себе на пару часов женщин с низкой социальной ответственностью.
Социальная ответственность «жриц любви» на Украине значительно повысилась: они теперь вручают повестки. Как выяснилось, ранее на контакт с девушками вышли помощники регионального военкома. Дамы «сами заинтересованы в сотрудничестве с ВСУ»: если их деятельность будет успешной, местная военная администрация обещает не придираться и не преследовать за проституцию.
Тем временем минобороны Украины фактически обязало руководителей предприятий всех форм собственности составить списки сотрудников, подлежащих мобилизации. В списки автоматически попадают все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. «Повестки придут всем, а там будут разбираться другие структуры», — говорится в документе украинского оборонного ведомства.
Что подразумевается под словосочетанием «другие структуры» — не сообщается. Да этого и не нужно. Только за последние два месяца на Украине повестки получили более 100 тысяч военнообязанных граждан. В большинстве случаев вручение этих документов осуществлялось с вопиющим нарушением украинского же законодательства. «Но, по действующему закону, и представители ЖЭКов, и другие лица, и даже учителя школ и преподаватели в институтах будут обязаны предоставлять списки тех, кто должен быть мобилизован», — сказал в комментарии киевскому пропагандистскому изданию украинский адвокат Виталий Гаделия. И добавил, что в условиях военного времени действие гражданского юридического кодекса на Украине поставлено под сомнение.
Надо заметить, что под сомнение на Украине сейчас поставлено всё. Возьмем для примера моего товарища по несчастью Кирилла Т. Говорит, до получения повестки еще как-то верил в спасение души, а теперь — нет.