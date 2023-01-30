Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз обратилось к западным партнёрам с просьбой о передаче Киеву боевых самолётов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил: Украина после согласования поставки танков ведет переговоры о получении ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по Крыму, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

В минувшую пятницу представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил испанской газете El Pais: Киев рассчитывает получить 24 истребителя. Позднее представитель ВВС уточнил, что 24 самолета — это только начальная цифра. ВСУ нуждаются в создании пяти новых авиационных бригад, каждая — из трёх эскадрилий. По самым приблизительным подсчётам, речь может идти уже о 180 истребителях. Окончательное решение вопроса о поставках авиационной техники должно быть принято на встрече в «рамштайнском формате», которая пройдёт в середине февраля.

В распоряжение Киева могут быть переданы истребители F-16 американского производства. Такой вывод можно сделать из публикаций западных СМИ. Издание Politico приводит заявление, которое сделал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в парламенте страны: правительство рассматривает вопрос о поставках F-16, если такой запрос поступит от Киева. «Мы открыты, у нас нет табу», — подчеркнул Хукстра.

По данным Politico, США рассматривают вопрос о поставках самолётов из резерва своих ВВС, а также планируют разрешить поставки своим союзникам по НАТО. Не дожидаясь решения Пентагона, компания Lockheed Martin заявила о намерении нарастить выпуск самолетов, чтобы компенсировать затраты странам — поставщикам военной техники для Украины.

Германия, как и в случае с поставками танков, начинает с попыток покапризничать. В интервью Süddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что авиационная техника слишком сложна в эксплуатации, поэтому о её передаче Киеву «не может быть и речи». «Военные самолеты являются гораздо более сложными системами, чем основные боевые танки, и имеют совершенно иную дальность действия и огневую мощь», — разъяснил Писториус.

Wolfgang Wilde Борис Писториус

Опасения немецкого министра отчасти разделил в беседе с ИА REGNUM Аркадий Д. (имя изменено, наш собеседник ранее проходил службу в военно-воздушных силах и попросил не называть его имени).

«Если мы говорим о лётчиках, то здесь можно сказать только одно слово: подготовка. Неслучайно немцы подняли вопрос. Они народ рачительный и им очень не хотелось бы потерять по вине неквалифицированных пилотов технику, за поставки которой было заплачено США», — считает Аркадий Д.

«Вопрос подготовки кадров у ВСУ должен сейчас стоять так: готовить ли новые кадры с нуля или переучивать имеющихся у них пилотов. Первый путь более длинный, но действенный, — указал собеседник. — У нас начинающий лётчик должен сначала «налетать» 15 часов на тренажёре, потом часов 80–100 налетать на учебном самолёте. Причём первоначально — только с инструктором. И только потом курсант садится в боевой самолёт, по первости — тоже с инструктором. Готов ли Киев столько ждать? Вряд ли. Минимальная подготовка — и в бой. Поэтому немцы и переживают».

По словам эксперта, длительность подготовки зависит от того, какие именно задачи будут ставиться перед лётчиками.

«Я сомневаюсь, что ВСУ намереваются ввязываться в воздушные бои и вообще действовать в зоне активности наших ПВО, — рассуждает собеседник. — Моё мнение — самолёты нужны Киеву для использования высокоточных авиационных боеприпасов западного производства, таких как малогабаритные планирующие бомбы GBU-39».

Поэтому обучать украинских лётчиков ведению воздушных боёв вряд ли будут, полагает источник. «Максимум — манёврам уклонения и ухода от атаки. А это уже куда проще. Думаю, что освоить F-16 может украинский лётчик-истребитель, но на это нужны месяцы. Лично я могу сказать, что мне было бы трудно взаимодействовать с цифровыми системами управления самолётом», — говорит Аркадий Д.

IMAGO/Michalis Karagiannis / Eurokinissi / TACC F-16

Но, отмечает он, это не невозможная задача. «Тем более что под боком у Украины есть Польша, где переучивание пилотов с МиГ-29 на F-16 уже отработано, — отмечает собеседник. — Так что эту трудность можно преодолеть».

Для этого необходимо подтянуть теорию, потом познакомиться с основными системами, которые, конечно, отличаются от советских. Но механика полёта плюс-минус та же, тут каких-то нюансов нет, указывает эксперт. «Это не F-35, где нужно осваивать технологию дополненной реальности. Очень условно можно сравнить такую переподготовку с переходом от заднего привода на полный. Для опытного водителя — не проблема», — подчеркнул эксперт.

С аналогичным мнением выступил ветеран ВВС США, пилот самолёта F-16 Джон Венейбл в интервью порталу Breaking Defense ещё в августе 2022 года. С его слов, переподготовка опытных лётчиков-истребителей может занять три-четыре месяца.

С другой стороны, Венейбл указывает на трудности в эксплуатации самолётов на аэродромах украинских ВВС, а также в подготовке квалифицированных инженеров для обслуживания самолётов.

«Если у Киева нет подрядчика, который был бы готов отправиться в зону активных боевых действий с командой техников, которые уже имеют опыт эксплуатации этих самолётов, то пройдёт год или полтора, прежде чем Украина сможет начать использовать эти самолёты», — цитировал американского летчика портал Breaking Defense.

Таким образом, техническое обслуживание самолётов в той или иной степени должно быть возложено на иностранных специалистов, однако пока ни одна из стран НАТО не предложила создать на Украине подобную инфраструктуру.

Как заявил в понедельник, 30 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава выступает за передачу Украине военных самолётов, однако будет это делать только в связке с партнёрами по НАТО.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Как и в случае с поставками истребителей МиГ, любая помощь в сфере авиации будет реализовываться и, вероятно, передаваться при согласовании с партнёрами по НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — заявил Моравецкий.

Как отметил источник ИА REGNUM, в случае передачи Украине военных самолётов F-16 на первых порах возможна передача обслуживания в руки непосредственно польских инженеров, услуги которых будет оплачивать НАТО.

«Понятно, почему поляки вперёд не рвутся, — комментирует Аркадий Д. — Самолёты — это очень дорогая вещь, а банкет кто-то должен оплачивать. На самом деле, я не исключаю, что на этих F-16 для Украины, которые будут переданы, изначально будут летать польские летчики в украинской форме».

Также возникает вопрос о том, как Украина будет использовать поставленные самолеты, продолжает собеседник. Разместить их на одной из баз украинских ВВС в центре страны — в Василькове или Белой Церкви явно нельзя. «Там их достанут ракетами. Я молчу про базы вроде аэродрома Кульбакино в Николаевской области или другие базы, расположенные ближе к нашим границам, — рассуждает эксперт. — Есть вариант, конечно, взлетать из той же Польши или со Львовщины. Но тогда придётся слишком долго лететь на сверхмалых высотах через всю страну, пускать ракеты и сразу же уходить».

«Поэтому лично моё мнение: подготовить лётчиков они могут, а вот вопрос инфраструктуры пока не решён. Поэтому использование натовской авиации неминуемо вызовет массу проблем с размещением самолётов, техобслуживанием, модернизацией авиабаз под стандарты НАТО и так далее до бесконечности», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.