Решением Генассамблеи ООН Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в годовщину освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 27 января 1945 года. Около миллиона евреев были уничтожены нацистами в этом лагере, пока конвейер смерти не остановил советский солдат. В этом году польские власти впервые не позвали посла России в Польше на траурные мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Варшава не в первый раз пытается «минимизировать» вклад России в ликвидацию концлагеря и борьбу Москвы против возрождения нацизма.

Когда в январе 2020 года в Иерусалиме проходил пятый Всемирный форум памяти Холокоста, куда прибыли президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, другие высокопоставленные политики, дома остался польский президент Анджей Дуда под предлогом того, что ему не пообещали предоставить слова. В Варшаве в этом тогда увидели попытку «маргинализировать Польшу посредством исключения ее из антигитлеровской коалиции», что «было хорошо для Путина».

Сейчас Варшава видит себя одним из лидеров антироссийской коалиции, что отражается и на теме Холокоста.

imago stock&people/ТАСС Советские врачи и представители Красного Креста с детьми-заключенными лагеря Освенцим

В качестве объяснения своих антироссийских действий польские власти используют конфликт на Украине. Оправдывая отказ направить приглашение послу Сергею Андрееву, директор Музея Аушвица Петр Цивиньский заявил, что не сделал этого из-за «агрессии России против Украины».

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем блоге заявляет: «В день освобождения немецкого нацистского «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау давайте вспомним, что Путин строит новые лагеря на Востоке. Солидарность и последовательная поддержка Украины — это эффективный способ сделать так, чтобы история не сделала полный круг».

Таким образом, трагическую дату, связанную с концлагерем, где уничтожали евреев, Варшава сегодня отыгрывает как в своих интересах, так и в интересах киевского режима.

Генде-Роте Валерий/ТАСС Ворота с надписью «Труд освобождает» в Государственном музее Аушвиц-Биркенау на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря

Но на Украине и до 2014 года, и в особенности после него, пропагандировался культ «новых героев» — коллаборационистов и украинских националистов, сотрудничавших с нацистами и убивавших мирное еврейское и польское население.

Нельзя сказать, что Варшава раньше не обращала на это внимания. Однако после начала специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) начала активно переписывать историю в падеже, в котором преступления украинских националистов отодвигались на задний план.

Политической ревизии подверглись события и более отдаленные.

Так, после посещения кладбища «львовских орлят» во Львове в начале этого года (11 января) президент Польши Анджей Дуда сообщил, что «на этом кладбище похоронены защитники Республики Польша, защитники Львова от советской агрессии, «львовские орлята». Но в польской историографии эти молодые поляки считаются воинами, которые в 1918 году боролись с украинцами за признание Львова польским городом.

«В течение восьми лет Анджей Дуда, выпускник элитной Второй гимназии и Ягеллонского университета, боялся посещать кладбище защитников Львова, — подчеркнул в этой связи известный польский священник и историк, отец Тадеуш Исакович-Залесский. — Когда он всё-таки добрался туда, то стал фальсифицировать историю, заявив, что похороненные там защитники выступали «прежде всего против советской агрессии». Он даже не заикнулся о том, что они воевали против украинских войск».

Следующие «открытия» Дуды были сделаны по случаю памяти «героев» Январского восстания 1863 года на территории Царства Польского и Западного края.

«Сколько же польских, литовских, украинских и белорусских семей и сегодня помнят о потерянном 150–160 лет назад имуществе, земле, которой они лишились, захваченной царским режимом в наказание за участие в восстании, — заявил президент Польши в ходе выступления 23 января в Варшавской цитадели. — Мы стоим здесь вместе, представители народов, которые в то время боролись за то, чтобы сбросить российские кандалы, сбросить царский гнет, за свободу, за возвращение нашего собственного независимого государства».

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/globallookpress.com Анджей Дуда

Сказанное вызвало вал критических замечаний.

«Попытка представить восстание как совместное дело польского, литовского, белорусского и украинского народов — историческая ложь, — пишет главный редактор журнала Myśl Polska Ян Энгельгард. — В середине XIX века не было литовцев, белорусов и украинцев в сегодняшнем понимании этого слова, этих наций тогда попросту не было. Немногочисленная нарождающаяся украинская интеллигенция восстание не поддержала вообще, а русинские (украинские) крестьяне массово встали на сторону России! Такая же ситуация была и на территории современной Белоруссии. Восстание было делом рук исключительно польской знати и католического духовенства».

Что любопытно, в своей трактовке президент Дуда повторяет приемы конструирования истории времен Польской Народной Республики и СССР, когда утверждалось, что восстание являлось «совместной борьбой польского и русского народов против царизма».

Сегодня ПНР в Польше не в чести, ей отказывают в субъектности, внедряя тезис об «оккупации Польши московским режимом в 1945–1989 годах». Но как коммунистические власти создавали иллюзию «братских народов», создавая расколы по классовому признаку, так нынешние польские антикоммунистические власти используют этот же прием, только уже на этнической основе («хорошие» нации против «плохих» русских).

Кому более выгодны такие конструкции?

Тактически скорее киевскому режиму, чем Польше. Ведь еще несколько лет назад Варшава заявляла, что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Украина от «Бандеры» не отказалась, однако польские власти сейчас «не видят» в этом проблемы и пытаются затолкнуть ее в Европу, прибегая к переписыванию острых вопросов польско-украинской истории.

Но это сегодня, а что будет завтра? Убытки от эксплуатации украинского конфликта для Варшавы могут оказаться настолько значительными, что она снова развернет исторический круг.