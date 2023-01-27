Вооруженным силам Украины (ВСУ) будут переданы танки Abrams в модификации M1A2, а не устаревшие модели M1A1, как предполагалось ранее, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что ради соблюдения государственной тайны не станет «углубляться в дальнейшие спецификации», и конкретизировать характеристики танков, отмечает РИА «Новости».

Karolis Kavolelis/www. imago-images.de/Global Look Press Танк Abrams

Некоторые подробности, впрочем, озвучили источники издания Politico. Вашингтон не решится на поставку наиболее современных танков, используемых в армии США. Поставляемые на Украину танки будут лишены брони, сделанной из сплава, включающего обеднённый уран. Эта технология является секретной и не поставляется на экспорт даже ближайшим союзникам Соединенных Штатов.

Возникает вопрос собственно о модификации Abrams M1A2, которую упомянула представитель Пентагона. Неясно, США планируют выполнить своё обещание о поставке тридцати «Абрамсов», если машины M1A2 отсутствуют на складах американской армии. Ранее предполагалось, что ВСУ будут переданы машины модификации M1A1, которые ранее были сняты с вооружения войск США. Теперь же Штатам необходимо сделать выбор между изъятием партии танков из состава своей действующей армии и передачей Украине танков, которые были произведены для других заказчиков.

Как отметил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией на рынке военной техники, скорее всего, США договорятся с покупателями танков Abrams о пересмотре контрактов на поставку бронетехники в пользу Украины.

«Существует несколько вариантов того, как Штаты могут это осуществить. Авторы статьи в Politico справедливо отмечают, что «Абрамсы» производятся на заводе фирмы General Dynamics в штате Огайо, который сейчас и без того загружен заказами, — указал собеседник. — У США сейчас два активных контракта по поставкам танков: для Польши и для Тайваня. Некоторое время назад Польша заказала 250 танков, поставки которых должны были начаться в прошлом году и закончиться к 2025-му».

Соответственно, отмечает источник, США могли договориться с Польшей о том, что сроки выполнения поставок будут пересмотрены, поскольку предприятие General Dynamics переключится на выпуск танков для Украины.

«Либо ВСУ получат танки непосредственно из «польского контракта». В таком случае мы можем говорить о том, что США планируют к передаче на Украину машин в модификации M1A2 SEP v3 — это наиболее современный вариант из тех, которые допущены к экспорту», — отметил источник.

Daniel Karmann/dpa/Global Look Press Танк Abrams M1A2

Ранее между Соединенными Штатами и Польшей уже была заключена другая «танковая сделка». После того как Польша передала Украине партию в 200 танков Т-72, Вашингтон обязался возместить затраты польской армии. США взяли на себя обязательства передать Польше 116 танков Abrams в модификации M1A1 со своих складов. В последние недели в Сети публикуются многочисленные видеозаписи, которые свидетельствуют о масштабных перебросках американской военной техники на территорию Польши.

По словам источника ИА REGNUM, модификация Abrams M1A2 SEP v3 обладает рядом серьёзных преимуществ, которые имеют решающее значение в условиях современного военного конфликта. Речь идёт об установке на танки комплексов активной защиты (КАЗ), которые позволяют защитить машину от ПТРК (противотанковых ракетных комплексов).

«Впервые этим вопросом задались в армии Израиля, — рассказал собеседник. — Поскольку израильтяне регулярно проводят военные операции в секторе Газа и не только, они обратили внимание на уязвимость современных танков от огня противотанковых ракетных комплексов. Израильская компания Rafael разработала средство борьбы с этой угрозой: комплекс активной защиты Trophy. Выглядит это так: на танк устанавливаются радиолокаторные станции Elta с четырьмя антеннами, которые фиксируют подлет ракеты. Эти данные позволяют вычислить ее траекторию, после чего осуществляется пуск осколочно-фугасных боеприпасов, которые уничтожают ракету на подлёте».

На испытаниях в США эта система показала чуть ли не стопроцентную эффективность и была принята на вооружение, отметил источник. «Официально США закупили сотни комплексов Trophy, но думаю, что эта цифра может быть существенно выше, — полагает собеседник. — Хочу отметить, что в этой ситуации Пентагон поступил разумно, решив передать Украине именно те машины, которые имеют шансы не просто выжить, но и существенно изменить динамику конкретного столкновения или конкретной тактической операции».

При этом эксперт отметил, что, несмотря на все свои преимущества, КАЗ Trophy имеет и ряд слабых мест. Например, комплекс активной защиты не способен отразить высокоскоростные противотанковые ракеты. Например те, что используют российские штурмовые вертолёты или отечественные ПТРК «Хризантема».

Виталий Невар/РИА Новости ПТРК «Хризантема»

В ходе конфликта на Украине обе стороны активно применяют различные противотанковые ракетные комплексы. По некоторым данным, большинство потерь танков в ходе конфликта является результатом использования именно ручных средств противотанковой борьбы или артиллерии.

К примеру, командир подразделения «Восток» Александр Ходаковский сообщал, что ВСУ используют городскую застройку для размещения расчётов противотанковых ракетных комплексов, которые ведут охоту за бронетехникой.

Особую важность использование комплексов противотанковой борьбы приобретает в ходе боёв в городской застройке. Примеры конфликтов последних лет (Сирия, Ирак, Палестина, Йемен, Украина) показывают, что часто применяемая в ходе штурма городских кварталов бронетехника становится добычей противотанковых ракет. Это обстоятельство привело к тому, что ряд армий мира был вынужден «изобретать» способы кустарного дополнительного бронирования танков, которое повышает выживаемость бронетехники.

В случае, если Штаты действительно передадут Украине танки Abrams именно в модификации M1A2 SEP v3, то ВСУ смогут получить определённое преимущество за счёт использования современных технологий. Особенно в городских боях. С другой стороны, захват одного из таких танков в качестве трофея позволит изучить технические решения, которые сегодня активно внедряются в армии США.

Испанские «Леопарды» оказались «консервами»

Стало известно, сколько танков немецкого производства Leopard для нужд ВСУ может отправить Испания. Из заявления министра обороны Маргариты Роблес следует, что это будут некоторые из тех 53 боевых машин, которые хранились более десяти лет (наиболее старые машины в испанском танковом арсенале). Эти «Леопарды» нуждаются в капитальном ремонте, признала Роблес.

Судя по сообщениям испанской прессы, Мадрид взял обязательство отремонтировать 53 единицы этих танков первого поколения, которые находятся на базе в Сарагосе. Этот процесс, предупреждают источники, займет месяцы, поскольку запчасти для техники отсутствуют, а проблемы с ее поставками продолжаются.

(сс) U. S. Navy Испанский Leopard 2E

В издании La Razón уточнили, что Испания располагает в общей сложности 347 боевыми танками Leopard в двух их модификациях. Из них 108 прибыли в 90-х годах из Германии. Остальные 239 — это танки Leopardo 2E, испанская модификация немецкой машины, более современная, чем то, что было передано из ФРГ в 1990-е. Но, как уже было сказано выше, Испания готова поделиться с Киевом лишь старыми «консервами».

«Но эти танки отремонтировать, и, главное, со временем можно обучить украинский персонал их грамотно использовать, чего на данный момент они делать просто не умеют», — сказал ИА REGNUM политолог, эксперт всероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини. В пятницу радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в минобороны Испании сообщила, что рассматривается предложение обучить 54 украинских военных использованию машин Leopard. Согласно предложенному плану, обучение будет длиться два с половиной месяца в Испании на специальных тренажёрах.