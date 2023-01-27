Евросоюз может задействовать почти 34 млрд евро из замороженных российских резервов и использовать их на нужды Украины. К такому выводу пришли в юридической службе Европейской комиссии (ЕК), сообщило в четверг агентство Bloomberg. Формально заявляется о временном использовании замороженных средств — с условием, что эти капиталы рано или поздно будут возвращены России.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Здание Европейской комиссии

В конце прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже выступала с призывами конфисковать российские активы и использовать их для помощи Киеву. Руководитель ЕК пообещала «работать над международным соглашением», которое позволило бы провести подобную операцию. Фон дер Ляйен упомянула арестованные активы Центробанка России на общую сумму 300 млрд долларов. Именно столько, по оценке Минфина США, было заблокировано по всему миру. Также под арестом находятся активы примерно на 30 млрд долларов, тоже связанные с Россией.

В январе глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что необходимо придать импульс переговорам об использовании российских резервов, и посетовал на юридические препятствия, которые пока не позволяют этого сделать. В понедельник, 23 января, Мишель прямо указал, что ЕС намерен задействовать заблокированные российские активы для поддержки Украины.

Почти одновременно глава рабочей группы минюста США по применению санкций против России Эндрю Адамс сообщил, что Соединенные Штаты намерены начать передачу части конфискованных российских активов Киеву. Определенных сроков Адамс, впрочем, не назвал.

У США, в отличие от ЕС, нет юридических препятствий — во всяком случае, в обращении с замороженными средствами российских предпринимателей. В декабре 2022-го Сенат утвердил поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российского бизнеса «в пользу Украины». Поправка внесена в бюджетный закон США на 2023 год.

В российском Минфине полагают, что Запад может выбрать один из трех доступных ему вариантов обращения с заблокированными российскими средствами, в том числе государственными. Возможно либо продолжить держать российские активы в замороженном состоянии, либо конфисковать их, апеллируя к уголовному законодательству, либо конфисковать напрямую. Об этом, как сообщило издание «Ведомости», сказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев, выступая на площадке клуба «Валдай».

Иван Николаев/ТАСС Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель

Если США и Евросоюз пойдут на передачу ранее арестованных средств третьей стране — Украине, то это станет беспрецедентным событием. История пока не знает случаев, чтобы замороженные деньги одного государства передавались другому, сказал ИА REGNUM Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве.

«Да, замораживались активы Ирана и Венесуэлы. Более того, деньги отнимались. В частности, были конфискованы деньги Ирана. Но не в пользу других государств, — подчеркнул эксперт. — Американцы обвинили Тегеран в спонсировании терактов, был суд, который признал вину Ирана, и компенсация была присуждена погибшим гражданам США из замороженных иранских денег. Замороженные активы Венесуэлы были предоставлены сторонникам лидера оппозиции Хуана Гуайдо, но это одна и та же страна».

«Никогда не бывало такого, чтобы замороженные деньги одной страны передавались другой», — соглашается доцент Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

«Только последние изменения, которые ЕС сам себе придумал, теперь позволяют ему сделать что-то подобное, — сказал аналитик. — Кроме того, если российские деньги все-таки будут направлены на Украину, то это будет прецедент. Оказывается, можно заморозить средства такого крупного игрока мировой экономики — причем средства Центробанка России, который, напомню, не относится к государственным органам».

Важно, что Евросоюз пока не нашел правовых инструментов для не имевшей прецедентов «конфискации с передачей», отметил Зубец. Он полагает, что эти ссылки на отсутствие юридической базы похожи не попытки оправдаться и потянуть время.

На деле, считает эксперт, в Брюсселе есть определенные колебания: можно ли решиться на подобное обращение с российскими активами, то есть — с вложениями одной из ведущих держав мира, РФ, в экономику Евросоюза? Дело в том, полагает Зубец, что бизнес-круги ЕС опасаются потери привлекательности европейских ценных бумаг — столь резкий шаг чреват потрясениями на рынке международных инвестиций. Проще говоря, в ЕС опасаются, что желающих вкладываться в экономику Старого Света будет всё меньше.

Если же ЕС пойдет на шаг, о котором сейчас заявила юридическая служба Еврокомиссии, то, вероятнее всего, изъятые российские деньги могут пойти не на «восстановление Украины», а на нужды Вооруженных сил Украины, не исключает Ордов. По его оценке, Киев вполне может взять полученные от европейцев российские капиталы и пустить их на приобретение оружия, военной техники, соответствующего оборудования и восстановление оборонного комплекса.

«Быть убежденными в том, что такого не случиться, — невозможно. Мы же не видим законодательных ограничений по направлению использования этих средств. Еще нет фильтров, которые бы «демилитаризовывали» этот процесс», — заметил собеседник.

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Поставка военной техники Украине

Также следует учесть, что Запад на глазах всего мира создает прецедент, и довольно опасный, указал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Россия может оказаться не единственной жертвой подобного грабежа, на нашем месте теперь может оказаться любое государство, указывает эксперт.

«Понятно, что теперь США присматриваются к Китаю. Но прежде чем они дойдут до него, они разомнутся на других странах, — считает Ткаченко. — Теперь им надо поискать страну, которая бы расслабилась и не опасалась такого удара. Мы ведь тоже его не допускали. Поэтому сейчас некоторые страны обезопасили себя от таких ударов. Например, КНДР и Сирия. Кроме того, на ум сразу приходят поднимающиеся государства, которые хотят войти в БРИКС. Первая это, конечно, Турция. Еще можно назвать Саудовскую Аравию, Аргентину. Но это не потому, что они сейчас в конфликте с Западом, а потому, что в излишней степени полагаются на либеральную природу мировой экономики». Будет идти охота за деньгами тех государств, которые имеют огромный приток денег за экспорт нефти, полагает эксперт.

Пока это лишь гипотетический сценарий. Но что ясно уже сейчас, так это то, что ничего не стоят обещания юридической службы ЕС когда-нибудь вернуть России изъятые деньги, заметил Ткаченко. «Да и юридическая служба ничего не решает. Все решает Совет министров Европейского союза, — разъяснил эксперт-международник. — Юристы могут рекомендовать все что угодно, а Совет будет принимать политическое решение. И это решение уже готово — Россия должна платить за всё. И рассчитывать на возвращение замороженных российских денег не приходится. По крайне мере при нашем сроке жизни».