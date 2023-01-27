Судя по информации американской прессы, США хотят запереть российские авиакомпании в российском воздушном пространстве, настаивая на соблюдении своего эмбарго на использование американских самолетов.

Виталий Аньков/РИА Новости Самолет Boeing 777-300 компании «Аэрофлот»

Эмбарго было введено еще в самом начале военного конфликта на Украине. И до сих пор многим казалось, что основные проблемы будут связаны с вопросами заморской регистрации российского авиапарка, а также с техническим обслуживанием и приобретением запчастей. Эти проблемы тоже никуда не делись, но могут добавиться другие.

Как выяснилось посредством утечек в прессу (не исключено, что они делаются сознательно, чтобы тем самым посылать определенные сигналы), Вашингтон оказывает давление на Турцию с тем, чтобы прекратить обслуживание российских самолетов американского производства, которые продолжают летать между Россией и Турцией. Включая не только предоставление запчастей, но даже и дозаправку.

Нарушителям таких авиационных ограничений в отношении не только России, но и Ирана, а также Белоруссии, американские чиновники грозят всяческими карами, вплоть до уголовного преследования и тюрьмы.

В законодательстве США предусмотрены, кстати, довольно суровые меры за обход санкций — от 10 до 20 лет заключения, в том числе для граждан третьих государств. При этом, как следует из буквального прочтения санкционного законодательства, принятого на сей счет прошлой весной, эмбарго касается не только, собственно, самолетов Boeing, но и любых других, где доля американских технологий превышает 25%. По этой причине санкции формально касаются и сразу нескольких моделей «Airbus».

Мало также сомнений в том, что в случае надобности санкционный порог будет понижен. Что касается авиации, в той или иной форме американские технологии есть практически везде. В том числе в российских «Суперджетах».

Марина Лысцева/ТАСС Стыковка элементов фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100

Может повториться история с платежной системой «Мир», когда после нажима со стороны США турецкие банки, которые поначалу было согласились обслуживать такие российские карты, практически сразу отказались это делать. Более того, примеру Турции, даже не дожидаясь непосредственно требований «вашингтонского обкома», последовали многие банки стран СНГ и даже ОДКБ (например, Казахстана).

Очевидно теперь, выждав реакцию Турции, другие страны, куда летают самолеты из России, могут поступить так же.

Это не будет означать полного прекращения авиасообщения с этими странами, разумеется. Однако для его продолжения российским авиакомпаниям предстоит полностью отказаться от принципа взаимности, согласно которому полеты между странами делятся в той или иной пропорции (раньше обычно поровну) между перевозчиками этих стран, и отдать все внешние перевозки иностранцам.

Каков масштаб потенциального ущерба?

Только с октября прошлого года российские и белорусские авиакомпании, включая «Аэрофлот», совершили более 2100 рейсов в Турцию на самолетах «Боинг» моделей 777, 757 и 737. В настоящий момент у «Аэрофлота» имеются согласованные полеты в 16 стран, включая среднеазиатские страны СНГ, Армению и Азербайджан, а также Иран. Из дальних маршрутов есть также Египет, Ливан, Таиланд, Шри-Ланка, Индия и ОАЭ.

Трудно пока сказать, кто окажется «слабым звеном». Может статься так, что пренебречь американскими угрозами осмелятся только Белоруссия и Иран.

Валерий Шарифулин/ТАСС Международный аэропорт Стамбула имени Ататюрка

Какой по размерам авиапарк может затронуть новые враждебные действия американцев?

После введения санкций российские авиационные власти, выполняя поручение президента, смогли подготовить к зарубежным полетам чуть более 200 иностранных машин, включая 150 боингов и аэробусов, — они были сняты с регистрации на Бермудских Островах и поставлены на регистрацию в России.

Плюс имеется 150 суперджетов, на которые пока санкции США не распространяются.

Тем самым было снято важное препятствие на пути зарубежных полетов для иностранных самолетов, поскольку, согласно приложению 83-bis к Чикагской конвенции, именно страна регистрации отвечает за поддержание летной годности и сертификацию изменений в конструкции судов, а регистрация более чем в одной стране запрещена.

В настоящий момент из 1289 находящихся в России самолетов 1238 имеют российский код регистрации. Самолеты с двойной регистрацией не принимает почти никто, кроме некоторых стран Средней Азии. Около 80 самолетов были арестованы после начала СВО.

Поскольку оригинальные запчасти к этим самолетам не поставляются, то российские перевозчики вынуждены прибегать к так называемому каннибализму, разбирая на запчасти имеющиеся машины. Сама по себе такая практика тоже является поводом для придирок по части обеспечения безопасности.

Видимо, в глазах Запада отказ поставлять запчасти и обслуживать самолеты гражданской авиации, ставящий тем самым под угрозу жизнь пассажиров, проблем с безопасностью не создает. На это нам, по сути, говорят: а вы перестаньте летать и сидите дома.

Максим Богодвид/РИА Новости Airbus A319 авиакомпании «Россия»

Быстрого решения этой проблемы на сегодня нет, если готовиться к худшему варианту.

По планам Минтранса, зарубежные самолеты должны были летать до 2025 года. Отечественное производство может в достаточной мере «раскочегариться» примерно к 2030 году, чтобы обеспечить потребность во внутренних и зарубежных перевозках. Последних — лишь отчасти, поскольку наверняка западные страны будут чинить препятствия с сертификацией таких самолетов: будет наверняка «не тот» уровень шума, «не та» экологичность и так далее.

Однако иного выхода, кроме как развивать собственное производство авиатехники, всё равно нет. В покое нас не оставят.