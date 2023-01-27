На роль посредника в урегулирования конфликта на Украине претендует Ватикан. В своем желании стать посредником Святой престол маневрирует, пытаясь противоречивыми заявлениями продемонстрировать свою нейтральность. Однако Киев своими действиями подрывает амбиции Ватикана стать переговорной площадкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Униатский архиепископ Святослав Шевчук и папа Римский Франциск

С 25 по 26 января Ватикан принимал делегацию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). В ее состав вошли глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, предводитель Украинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Маркос Ованнисян, латинский митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий, глава Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов пастор Валерий Антонюк, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, верховный муфтий Украины Ахмед Тамим.

Членов делегации принял папа Римский Франциск.

Также состоялись встречи с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, префектами дикастерии по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Аюсо, по коммуникации доктором Паоло Руффини, по делам Восточных церквей архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Такая внушительная программа, когда на сцену выходили актеры первого и второго планов, предусматривала отыгрыши как открытых, так и скрытых месседжей, оперативную смену масок на глазах у достопочтенной публики. И это состоялось, когда некоторые члены делегации ВСЦиРО представали сначала в образе кроткого агнца, чтобы затем сменить его на льва рыкающего.

В ходе итоговой пресс-конференции, организованной в Ватикане дикастерией по коммуникациям, архиепископ Шевчук, как пишет итальянское издание Il Matino, «кажется, потряс европейских пацифистов, призывающих к миру, заявив: «Как мы можем остановить российские танки без оружия? Если вы знаете, как это сделать, мы будем благодарны».

Помимо того, отмечает итальянский портал ANSA, в одном из заявлений глава УГКЦ «поставил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Московский патриархат на один уровень».

Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press Мечислав Мокшицкий и Святослав Шевчук в Ватикане. 25.01.2023

А ранее во время встречи с кардиналом Паролином лидер украинских униатов требовал международного трибунала, «который будет судить военные преступления россиян: это не вопрос мести, а вопрос правды и справедливости». В свою очередь пастор Антонюк, как сообщает издание Конференции католического епископата Италии L’Agenzia Servizio Informazione Religiosa, «предостерег от идеологии «Русского мира», назвав ее «очень опасной».

Так прорисовываются главные сюжеты религиозной составляющей шоу, устроенного в Ватикане.

От имени украинских религиозных организаций дается сакральное оправдание требованию к Западу поставить на Украину танки. Ведется дискредитация Русской православной церкви, которую приравнивают к джихадистам, что должно быть особенно болезненно для европейской аудитории. Наконец, визит украинской делегации стал смотринами Епифания — лидера Православной церкви Украины, которая выступает прокси Константинопольского патриарха в конфликте с Москвой. Теперь в этот конфликт пытаются втянуть еще и Святой престол.

Ответственность за всё это несут две ватиканские инстанции: дикастерия по коммуникациям, организовавшая как минимум медийную поддержку пребывания делегации ВСЦиРО, и дикастерия по содействию христианскому единству.

Так, кардинал Кох провел отдельную встречу с митрополитом Епифанием, на которой сообщил, что «мы внимательно следим за происходящим», и что «во время наших встреч и константинопольский патриарх Варфоломей, и митрополит Эммануил, который, как я знаю, тоже много сделал для Украинской церкви, рассказывали нам о них, также на днях у нас был визит патриарха Александрийского».

Учитывая, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл видит в действиях Константинопольского патриархата по легализации на Украине «новосозданной раскольнической структуры» (ПЦУ — С. С.) попытку расколоть Русскую православную церковь, о восстановлении конструктивных отношений между Московским патриархатом и Святым престолом говорить крайне сложно.

И это же отражается на политической составляющей визита делегации ВСЦиРО, поскольку подрывает амбиции Ватикана в перспективе стать основной переговорной площадкой по урегулированию украинского конфликта.

OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС Епифаний

В последнее время в качестве таковой Ватикан называли глава МИД Италии Антонио Таяни (в конфигурации Турция — США — Китай — Ватикан — ООН) и глава МИД Венгрии Петер Сийярто (в конфигурации Венгрия — Ватикан). В опубликованном 25 января интервью The Associated Press и сам папа Франциск подыграл Анкаре как еще одному потенциальному посреднику в мирном урегулировании.

«Турки оказывают хорошую помощь, — сказал понтифик. — Вчера я попрощался с турецким послом, которого переводят, и сказал ему, чтобы он поблагодарил президента, турецкие власти за усилия по налаживанию диалога».

Святой престол выступает с амбивалентными заявлениями, оставляя пространство для маневра между сторонами конфликта.

Обращаясь к делегации украинских религиозных деятелей, папа Франциск заявил о поддержке в деле защиты «семей, детей, стариков, больных, наиболее уязвимых лиц», «прав верующих каждого религиозного сообщества, особенно тех, которые испытывают обиды и преследования», и «заключенных и порабощенных по политическим мотивам».

Конечно, при желании здесь можно усмотреть намеки понтифика и на гонимую Украинскую православную церковь, и многочисленных политических заключенных, терзаемых киевским режимом. Но эти «сигналы» широкой западной аудитории еще нужно расшифровывать и донести, в то время как устроенное в Ватикане украинское шоу в подобном не нуждается и напрямую бьет по эмоциям.

Святому престолу, претендующему на роль посредника, очков это в глазах Москвы не добавит.