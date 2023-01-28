В будущем Россия, несмотря на геополитическую турбулентность и на повреждение «Северных потоков», может снова занять позицию основного поставщика газа на рынки Евросоюза. Такое мнение высказали авторы доклада, который был подготовлен аудиторско-консалтинговым агентством Kept. Основанием для выводов стал опрос экспертов, проведенный в рамках отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Риск полного отказа европейских стран от российского трубопроводного газа (который на 2021 года, занимал около 40% рынка Евросоюза) сравнительно невысок — он «оценивается как умеренный», отметили авторы доклада.

Практически одновременно аналогичный прогноз дал министр энергетики Катара, руководитель нефтегазовой компании Qatar Energy Саад Шерида аль-Кааби. Страны ЕС не смогут окончательно отказаться от российского газа, и в итоге им придется импортировать его в значительно большем количестве, чем сейчас, заявил катарский министр, выступая в середине января на Глобальном энергетическом форуме в Абу-Даби. «Российский газ, по моему мнению, всё равно вернется в Европу», — цитировало аль-Кааби издание «Эксперт».

Правда, в перспективе в роли распределительного газового хаба стран Европы оказывается не Германия (потерявшая свой потенциал по политическим причинам), а Турция, которая и получает возможность генерирования прибыли от реализации российского газа. Об этом ИА REGNUM сказала Тамара Сафонова, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС.

Именно на создание газового хаба в Турции эксперты указывают как на одну из причин возвращения России на газовый рынок Европы. В конце декабря Москва и Анкара начали реализовывать этот проект — и его уже поддержали 15 стран — как сообщил в начале января министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. По его оценке, хаб будет свободен от каких-либо антироссийских санкционных ограничений.

Прошедший год показал: оказалось неэффективном продиктованное сугубо политическими интересами стремление властей ЕС заместить российский трубопроводный газ с помощью закупок СПГ (сжиженного природного газа). «Замещение российского газа дорогостоящим СПГ в совокупности с ростом ставок фрахта на газовозы уже привело к рекордному увеличению затрат Евросоюза на приобретение энергоносителей. Как результат — виток роста цен на товары», — указывает Сафонова. Экономика ЕС уже потеряла около 1 трлн долларов из-за отказа от российского газа, по данным Bloomberg.

Пока, впрочем, европейский обыватель еще не в полной мере прочувствовал последствия прекращения сотрудничества с Россией, отмечает профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве Юрий Шедько. «Об этом говорит проведенный нами обзор аналитических докладов специалистов Международного энергетического агентства», — отметил аналитик. Здесь сыграли роль три фактора, заметил Шедько. Во-первых, Россия по-прежнему поставляла в ЕС значительный объем топлива. По данным Международного энергетического агентства, 60 млрд кубометров природного газа за год. Во-вторых, Европа смогла обеспечить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из других стран, включая США. В-третьих, свою роль сыграла не по сезону теплая погода в начале европейской зимы.

Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС Танкер Maria Energy с сжиженным природным газом из США

Но, по прогнозам агентства Bloomberg, по завершении зимы 2022-2023 накопленные запасы поставленного из России голубого топлива истощатся, и Евросоюз столкнется с еще более сильным энергетическим кризисом, чем прежде. Причина проста — ЕС будет вынужден перейти на импорт более дорогих энергоресурсов из Норвегии и других стран. Такая адаптация, по мнению экономистов, обернется для экономики ЕС снижением ее конкурентоспособности на мировом рынке, а часть европейских компаний и вовсе переберется в страны, предлагающие им не такие высокие энергетические издержки.

В докладе агентства Kept отмечается: для использования СПГ, ввезенного из США или с Ближнего Востока, потребуются серьезные мощности для регазификации — обратного преобразования сжиженного газа в нормальное состояние. А это — дополнительный фактор, благодаря которому СПГ оказывается гораздо дороже для потребителя, чем то, что поставлял Газпром.

«Европа убедилась, что без российской энергии высокие цены для потребителей становятся неизбежными, а европейская промышленность оказывается неконкурентоспособной по сравнению с китайской и американской», — отметил Вячеслав Кулагин, завотделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики.

«Были производства, настроенные на российские поставки. Некоторым из них теперь придется встать. Некоторым придется осваивать неоптимальные логистические маршруты транспортировки энергоресурсов. Поэтому есть логичная потребность не лишаться хорошего источника российской энергии», — указал собеседник.

Руководство европейских государств, в принципе, может пойти и против логики, экономических интересов и здравого смысла. Сценарий стопроцентного отказа Евросоюза от российского газа, в принципе, реалистичен, отмечает Кулагин. «На данный момент ЕС к этому не готов. Но по прошествии определенного времени, когда в мире появится дополнительный СПГ и брюссельское руководство сможет добалансировать рынок, — и тогда поставки российского газа действительно можно будет свести до нуля. Если, конечно, на это будет мощная политическая воля», — указывает эксперт.

«Экономическим интересам это будет противоречить. Но в том, что сейчас происходит, многое противоречит экономическим интересам, — рассуждает Кулагин.

Екатерина Штукина/РИА Новости Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ»

Но если исходить из здравого смысла, то к настоящему моменту в ЕС сложились все условия для возвращения России статуса основного экспортера газа на европейский рынок. Особенно, если принять по внимание, что с альтернативными источниками электроэнергии дела идут не так гладко, как хотелось бы властям ЕС. Так, ассоциация WindEurope сообщила о том, что в Европе ветрогенерация упала до минимального с декабря 2022 года значения в 12%. И это не говоря о том, что сам переход на дорогостоящую «зеленую энергетику» в конечном итоге оборачивается разгоном мировой инфляции.

Восстановление лидерства России на европейском газовом рынке будет зависеть от нескольких факторов, указывает экономист Александр Сафонов, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве. «Первый и самый важный — это политические предпосылки для восстановления торговых отношений. Понятно, что это не перспектива ближайших двух лет, — отметил собеседник. — Второй фактор: экономические предпосылки — цена газа на мировых рынках. Если она будет расти, то этот фактор будет поощрять западные страны возвращаться к поставкам из России».