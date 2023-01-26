«Без НАТО не помрем». Зачем в Турции заговорили о выходе из альянса
Заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Этем Санчак заявил, что «страна выйдет из НАТО через полгода». По его словам, «события подталкивают нас к таким шагам, так как альянс заставляет нас делать это своими провокациями, и это стало необходимостью». Санчак не является политиком первого уровня и на его заявление можно было не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство.
Глава Партии националистического движения Девлет Бахчели, входящий в правящий альянс с Эрдоганом, заявил, что «Анкара готова к обсуждению о выходе из НАТО» и что «мы не пришли в этот мир с НАТО и, слава богу, без НАТО не помрем». Он, кстати, не в первый раз предлагает выход Турции из альянса, аргументируя это необходимостью создать организацию безопасности с участием тюркских государств и исламского мира.
Наконец, громко в Турции, и не только там, прозвучало сделанное в статье для британской The Daily Telegraph заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что «если Эрдоган переизберется, членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос».
После скандала с сожжением Корана и чучела Реджепа Эрдогана у здания турецкого посольства в Стокгольме президент Турции сообщил, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки в НАТО от Анкары, и обвинил скандинавские страны в сохранении плацдарма для подрывной деятельности в Европе. Он также потребовал создать механизм выдворения «курдских террористов».
В свою очередь, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что «страны Европы должны положить конец преступлениям на почве ненависти к Корану, прикрываясь свободой и толерантностью». МИД Турции выступил с заявлением, в котором указывается, что акция с сожжением Корана в Стокгольме «свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе».
Затем турецкое правительственное агентство Anadolu передало, что переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, намеченные на февраль, отложены.
Турецкое издание Hürriyet со ссылкой на правительственные источники уточнило, что «Анкара не изменит позицию о членстве Швеции в НАТО до президентских выборов, намеченных на 14 мая».
Так определился первый турецкий событийный ряд с потенциалом самой широкой интерпретации: исламофобия в Европе, курдская проблема, блокировка процесса расширения Североатлантического альянса, предстоящие в Турции парламентские и президентские выборы.
Есть и второй такой ряд, имеющий признаки планирования.
В первых числах января в Турции были опубликованы итоги опроса, проведенного по заданию правительства частным социологическим центр Gezici. Опрос проводился по выбранной специальной тематике, но в парадигме отношений Турции с США, НАТО и ЕС «на фоне понимания национальных проблем в региональной и международной системе безопасности». Оказывается, 90% турецкого населения считают США врагом.
На этом фоне в прессе началась кампания по теме, оставаться ли Турции в НАТО или готовится к выходу из альянса.
В Анкаре вспомнили, как раньше ее исключением из НАТО был озабочен президент Франции Эммануэль Макрон после покупки Турцией российских С-400, как в Конгрессе США собирались рассмотреть этот же вопрос за поддержку Анкарой во второй карабахской войне Азербайджана.
А до того сенатор-республиканец Линдси Грэм обещал представить законопроект о приостановке участия Анкары в альянсе в связи с военной операцией в Сирии. Об этом рассуждали многие американские издания и в связи с обострением ситуации в Восточном Средиземноморье.
Но в Турции на это не обращали особого внимания, указывая на то, что в Уставе НАТО порядок исключения того или иного государства практически не разработан, а сама она из альянса выходить не собирается, хотя виртуально идея именно что исключения Анкары витает в политическом пространстве не первый день.
Сейчас Турция предприняла информационную контратаку, и именно в этом контексте следует понимать заявления о возможном выходе страны из НАТО, сделанные Этемом Санчаком и Девлетом Бахчели.
Так определился второй смысловой ряд: Анкара — альянс — выборы
В сложившейся на сегодня ситуации эти сюжеты объединяет общая парадигма НАТО — выборы.
Турецкие политики стали использовать те или иные частные или локальные конфликты в обозначение широких противоречий: от скандала с сожжением Корана и отказа Североатлантическому альянсу в расширении до членства в нем самой Турции. Курдский вопрос в данном случае выступает в роли всего лишь инструмента.
В то же время начинает просматриваться желание Эрдогана провести избирательную кампанию на антизападных тезисах.
Не случайно пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой является сам турецкий президент, заявляет, что «Анкара слышит призывы покинуть НАТО на каждых выборах».
Что же касается турецкой оппозиции, то она в полной растерянности.
Эрдоган публично не рассматривает вариант выхода из альянса, и если допускает вариации, то на предмет создания общей системы безопасности с государствами тюркского мира, но не с Россией или Китаем. Против кого и как выступать оппозиции, если в странах НАТО буйствует исламофобия, как «кусать» президента в такой ситуации?
Врасплох застигнуты и американцы.
Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «сожжение Корана у здания посольства Турции в Стокгольме выгодно противникам вступления Швеции в НАТО».
В ответ многие турецкие эксперты призывают Вашингтон обращать больше внимания не на Скандинавию, а на проблемы Турции и НАТО, отказаться от санкционной политики против Анкары. При этом они предупреждают США о серьезных репутационных потерях Запада в условиях кризиса на Украине в случае, «если Турцию действительно попросят» покинуть альянс.
Так что Эрдоган ведет сложную игру с дальним горизонтом, обозначая проблему смысла дальнейшего существования НАТО как такового в ситуации потенциального переформатированию военно-политического ландшафта всего Ближнего Востока.
Тем более что Анкара уже давно поняла, что ее интересы находятся вовсе не в деле сдерживания «распространения коммунизма» (ради чего в своё время создавалось НАТО) или же нейтрализации «российской угрозы» (которой оправдывается актуальность альянса сейчас). Но и отказываться от использования ресурсов данного военного блока в своих национальных интересах Турция пока не собирается, в этом главная особенность ее современной тактики на западном направлении.
Президент США Джо Байден обещает поддержать любую турецкую оппозицию.
По его словам, «мы можем поддержать тех турецких политических лидеров, которые всё еще существуют, и получить от них больше, придать им смелости, чтобы они смогли одолеть Эрдогана и победить его. Не путем переворота, а посредством избирательного процесса». За отступление от союзнических обязательств, за игнорирование «буквы и духа» «стратегического сотрудничества».
Падение популярности турецкого президента, который управляет страной уже 20 лет (с 2003, когда он стал премьер-министром), связано с непростой ситуацией в турецкой экономике.
Однако его активная и удачная внешняя политика, особенно с Россией, обеспечила определенный рост его рейтинга за последние месяцы. Вопрос в том, хватит ли этого ресурса для победы на выборах и удастся ли нейтрализовать влияние США на внутриполитические процессы в Турции. Некоторые предполагают, что да.
Отчего живущий в Лондоне политический аналитик и писатель Максимилиан Хесс призывает США и ЕС «заключить мир с Эрдоганом, хотя он на первом месте в списке сомнительных партнеров, потому что на данный момент Запад нуждается в этом больше, чем когда-либо». Для этого, по его мнению, «не нужно мешать Эрдогану победить на выборах, не грозить ему переворотом».
Как заявил ИА REGNUM известный турецкий эксперт, обозреватель газеты Sözcü Дениз Зейбек, с одной стороны, Эрдоган вряд ли «надолго задержит процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО» и в итоге «будет действовать вместе с альянсом», с другой стороны, «делая такие шаги и маневрируя», станет «готовиться к худшему». Посмотрим, что из этого выйдет.