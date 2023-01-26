Заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Этем Санчак заявил, что «страна выйдет из НАТО через полгода». По его словам, «события подталкивают нас к таким шагам, так как альянс заставляет нас делать это своими провокациями, и это стало необходимостью». Санчак не является политиком первого уровня и на его заявление можно было не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Глава Партии националистического движения Девлет Бахчели, входящий в правящий альянс с Эрдоганом, заявил, что «Анкара готова к обсуждению о выходе из НАТО» и что «мы не пришли в этот мир с НАТО и, слава богу, без НАТО не помрем». Он, кстати, не в первый раз предлагает выход Турции из альянса, аргументируя это необходимостью создать организацию безопасности с участием тюркских государств и исламского мира.

Наконец, громко в Турции, и не только там, прозвучало сделанное в статье для британской The Daily Telegraph заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что «если Эрдоган переизберется, членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос».

После скандала с сожжением Корана и чучела Реджепа Эрдогана у здания турецкого посольства в Стокгольме президент Турции сообщил, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки в НАТО от Анкары, и обвинил скандинавские страны в сохранении плацдарма для подрывной деятельности в Европе. Он также потребовал создать механизм выдворения «курдских террористов».

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В свою очередь, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что «страны Европы должны положить конец преступлениям на почве ненависти к Корану, прикрываясь свободой и толерантностью». МИД Турции выступил с заявлением, в котором указывается, что акция с сожжением Корана в Стокгольме «свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе».

Затем турецкое правительственное агентство Anadolu передало, что переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, намеченные на февраль, отложены.

Турецкое издание Hürriyet со ссылкой на правительственные источники уточнило, что «Анкара не изменит позицию о членстве Швеции в НАТО до президентских выборов, намеченных на 14 мая».

Так определился первый турецкий событийный ряд с потенциалом самой широкой интерпретации: исламофобия в Европе, курдская проблема, блокировка процесса расширения Североатлантического альянса, предстоящие в Турции парламентские и президентские выборы.

Есть и второй такой ряд, имеющий признаки планирования.

В первых числах января в Турции были опубликованы итоги опроса, проведенного по заданию правительства частным социологическим центр Gezici. Опрос проводился по выбранной специальной тематике, но в парадигме отношений Турции с США, НАТО и ЕС «на фоне понимания национальных проблем в региональной и международной системе безопасности». Оказывается, 90% турецкого населения считают США врагом.

Altan Gocher/Global Look Press Левые студенты собрались в знак протеста против США и их армии на авиабазе Инджирлик в Анкаре

На этом фоне в прессе началась кампания по теме, оставаться ли Турции в НАТО или готовится к выходу из альянса.

В Анкаре вспомнили, как раньше ее исключением из НАТО был озабочен президент Франции Эммануэль Макрон после покупки Турцией российских С-400, как в Конгрессе США собирались рассмотреть этот же вопрос за поддержку Анкарой во второй карабахской войне Азербайджана.

А до того сенатор-республиканец Линдси Грэм обещал представить законопроект о приостановке участия Анкары в альянсе в связи с военной операцией в Сирии. Об этом рассуждали многие американские издания и в связи с обострением ситуации в Восточном Средиземноморье.

Но в Турции на это не обращали особого внимания, указывая на то, что в Уставе НАТО порядок исключения того или иного государства практически не разработан, а сама она из альянса выходить не собирается, хотя виртуально идея именно что исключения Анкары витает в политическом пространстве не первый день.

Сейчас Турция предприняла информационную контратаку, и именно в этом контексте следует понимать заявления о возможном выходе страны из НАТО, сделанные Этемом Санчаком и Девлетом Бахчели.

Так определился второй смысловой ряд: Анкара — альянс — выборы

В сложившейся на сегодня ситуации эти сюжеты объединяет общая парадигма НАТО — выборы.

Турецкие политики стали использовать те или иные частные или локальные конфликты в обозначение широких противоречий: от скандала с сожжением Корана и отказа Североатлантическому альянсу в расширении до членства в нем самой Турции. Курдский вопрос в данном случае выступает в роли всего лишь инструмента.

(сс) kurdishstruggle Курдские подразделения самообороны

В то же время начинает просматриваться желание Эрдогана провести избирательную кампанию на антизападных тезисах.

Не случайно пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой является сам турецкий президент, заявляет, что «Анкара слышит призывы покинуть НАТО на каждых выборах».

Что же касается турецкой оппозиции, то она в полной растерянности.

Эрдоган публично не рассматривает вариант выхода из альянса, и если допускает вариации, то на предмет создания общей системы безопасности с государствами тюркского мира, но не с Россией или Китаем. Против кого и как выступать оппозиции, если в странах НАТО буйствует исламофобия, как «кусать» президента в такой ситуации?

Врасплох застигнуты и американцы.

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «сожжение Корана у здания посольства Турции в Стокгольме выгодно противникам вступления Швеции в НАТО».

В ответ многие турецкие эксперты призывают Вашингтон обращать больше внимания не на Скандинавию, а на проблемы Турции и НАТО, отказаться от санкционной политики против Анкары. При этом они предупреждают США о серьезных репутационных потерях Запада в условиях кризиса на Украине в случае, «если Турцию действительно попросят» покинуть альянс.

Так что Эрдоган ведет сложную игру с дальним горизонтом, обозначая проблему смысла дальнейшего существования НАТО как такового в ситуации потенциального переформатированию военно-политического ландшафта всего Ближнего Востока.

Тем более что Анкара уже давно поняла, что ее интересы находятся вовсе не в деле сдерживания «распространения коммунизма» (ради чего в своё время создавалось НАТО) или же нейтрализации «российской угрозы» (которой оправдывается актуальность альянса сейчас). Но и отказываться от использования ресурсов данного военного блока в своих национальных интересах Турция пока не собирается, в этом главная особенность ее современной тактики на западном направлении.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Встреча Президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане. 13 октября 2022

Президент США Джо Байден обещает поддержать любую турецкую оппозицию.

По его словам, «мы можем поддержать тех турецких политических лидеров, которые всё еще существуют, и получить от них больше, придать им смелости, чтобы они смогли одолеть Эрдогана и победить его. Не путем переворота, а посредством избирательного процесса». За отступление от союзнических обязательств, за игнорирование «буквы и духа» «стратегического сотрудничества».

Падение популярности турецкого президента, который управляет страной уже 20 лет (с 2003, когда он стал премьер-министром), связано с непростой ситуацией в турецкой экономике.

Однако его активная и удачная внешняя политика, особенно с Россией, обеспечила определенный рост его рейтинга за последние месяцы. Вопрос в том, хватит ли этого ресурса для победы на выборах и удастся ли нейтрализовать влияние США на внутриполитические процессы в Турции. Некоторые предполагают, что да.

Отчего живущий в Лондоне политический аналитик и писатель Максимилиан Хесс призывает США и ЕС «заключить мир с Эрдоганом, хотя он на первом месте в списке сомнительных партнеров, потому что на данный момент Запад нуждается в этом больше, чем когда-либо». Для этого, по его мнению, «не нужно мешать Эрдогану победить на выборах, не грозить ему переворотом».

Как заявил ИА REGNUM известный турецкий эксперт, обозреватель газеты Sözcü Дениз Зейбек, с одной стороны, Эрдоган вряд ли «надолго задержит процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО» и в итоге «будет действовать вместе с альянсом», с другой стороны, «делая такие шаги и маневрируя», станет «готовиться к худшему». Посмотрим, что из этого выйдет.