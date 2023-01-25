Главы МИД стран — членов ЕС по запросу Армении утвердили создание гражданской миссии в Армении для «содействия урегулированию на Кавказе». Каковы истинные цели европейцев в регионе, и превратится ли он для России во «второй фронт»?

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Владимир Путин

«Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласовал создание гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA), — говорится в заявлении Совета ЕС. — Ее задачей станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

Продолжительность миссии, численность которой, по данным американского издания Politico, составляет 100 специалистов, обозначена сроком в два года.

В официальном сообщении Совета также указывается, что новая команда ЕС «будет осуществлять регулярное патрулирование и докладывать о ситуации, что укрепит понимание ЕС о ситуации на земле», и что «миссия примет участие в посреднических усилиях в рамках процесса, который ведет председатель Евросовета Шарль Мишель».

В Ереване считают, что это может стать «страховкой от новой эскалации со стороны Баку». В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что создание новой миссии «запускает новую фазу вовлечения ЕС в ситуацию на Южном Кавказе».

Но общие формулировки не позволяют говорить о конкретных функциях и обязанностях миссии, а ее задачи обозначаются обтекаемо.

Сейчас на линии армяно-азербайджанского соприкосновения складывается необычная ситуация.

С конца января 2021 года в Агдаме начал работу Совместный российско-турецкий центр по мониторингу на линии соприкосновения, сбора и обработки информации, урегулирования спорных ситуаций. Но, судя по всему, миссия ЕС и этот центр никак не коррелируют между собой деятельность по «обеспечению долгосрочного мира в регионе».

Более того, накануне глава МИД России Сергей Лавров говорил, что свою миссию на границу могла бы направить и Организация Договора о коллективной безопасности. По его словам, «у нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном».

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

Он обсуждал эту тему в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Потом уточнил, что документ об отправке миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу был согласован, но его принять не удалось, «ввиду требования Еревана внести в него осуждение действий Баку».

Таким образом, на линии соприкосновения Армении и Азербайджана появляется миссия ЕС, а линия соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха находится под контролем российских миротворцев.

Такая «вилка» предполагает своеобразие в дальнейшем развитии событий в регионе.

Ереван пытается перенести подписание мирного договора с Баку на западную площадку. Не случайно министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался в конце прошлого года принять участие в трехсторонних переговорах в Москве на уровне глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении.

Так по факту Арменией была блокирована московская переговорная площадка.

Баку был бы не против сыграть в такую игру, тем более что Ереван заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана.

Но есть одно условие Армении: проблема Нагорного Карабаха сохраняет свой политический и международных характер и решаться должна на уровне Минской группы ОБСЕ. Но хотя формально МГ ОБСЕ не распущена, сохраняет силу ее международный мандат, Франция и США отказались сотрудничать с Россией в этом формате из-за кризиса на Украине. Баку же после победоносной для себя второй карабахской войны считает, что «надобность в Минской группе отпала, так как проблема Нагорного Карабаха уже решена».

При этом в активизации ЕС в регионе Баку усматривает попытки Брюсселя «отыграть ситуацию назад». Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал обвинять европейских политиков в «обмане», так как они не согласовали новую миссию ЕС с Баку.

President.az Ильхам Алиев

По его словам, «договоренность по какой-то причине была нарушена, что, конечно, крайне разочаровывает, ведь мы серьезные люди… Если о чем-то договаривались, пусть даже и устно, то договоренности необходимо соблюдать». При этом Азербайджан подозревает в раскручивании этой интриги президента Франции Эммануэля Макрона и намекает, что такие «подковерные игры могут оставить ЕС за бортом переговорного процесса».

Так уже Азербайджан наносит удар по брюссельской переговорной площадке.

Но когда Алиев говорит, что «Франция фактически сама себя полностью изолировала от данного процесса» и что «остаются только Америка и Россия», то ясно, что он имеет в виду их как страны — сопредседатели МГ ОБСЕ. Это тоже один из новых важных нюансов.

Что касается американцев, то они пока четко не определились в своей карабахской политике, хотя госсекретарь США Энтони Блинкен периодически названивает в Баку и в Ереван. Вашингтон не намерен отстраняться от процессов, идущих в Закавказье. Более того, в ходе недавнего визита в США главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара дала согласие действовать совместно с Вашингтоном в этом регионе, от чего ранее она воздерживалась.

Максим Дурнев/ Пресс-служба МИД Турции/ РИА Новости Мевлют Чавушоглу

Как ранее предполагали американские эксперты, после второй карабахской войны США «предпримут попытки отыграть хотя бы часть утраченного влияния в регионе».

Посол Ян Келли, который ранее представлял США в МГ ОБСЕ, заявлял, что «рано или поздно вместо трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху должно появиться международное соглашение, где будет определен статус как Нагорного Карабаха, так и миротворцев».

В свою очередь, американское издание The National Interest прогнозирует, что «выдавливание России из региона может осуществляться через Турцию с переводом карабахского конфликта в политико-правовую плоскость, исходя из опыта урегулирования этнополитических конфликтов, будь то Кипр, Ближний Восток или Балканы».

В этой ситуации Москве важно принять такие решения, которые устроили бы абсолютно всех, а не только Баку и Ереван. Но для этого необходимо выбраться из сложного лабиринта, в котором оказалась мировая дипломатия. Брюссель ищет выход из него, посылая новую миссию в зону границы между Арменией и Азербайджаном. Пора и Москве переходить к конкретным практическим действиям.

В первую очередь необходимо определиться со статусом российских миротворцев в Нагорном Карабахе, к чему не раз призывал Баку и Ереван президент России Владимир Путин.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Во вторую — не допустить возможную вооруженную эскалацию в регионе, к чему ведет активизировавшийся в регионе коллективный Запад, пытающийся создать для России на Кавказе «второй фронт» через вклинивание в миротворческий процесс по урегулированию карабахского конфликта, используя одно из государств региона в качестве ударного копья против Москвы.

Россия видит эту комбинацию, по словам пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова, идет «кропотливая работа на этом направлении». Ее цель — добиться реализации трехсторонних договоренностей 9 ноября 2020 года и документов, которые были подписаны Азербайджаном и Арменией двумя годами ранее.

Но и время новых решений, как считают в МИД России, уже приближается, и скоро о них станет известно.