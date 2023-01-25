Страны Запада развернули самую масштабную кампанию по поставкам военной техники и вооружений ВСУ за всё время конфликта. О намерении поставить Украине современные танки заявили власти Финляндии, Норвегии, Польши, Испании. Ожидается присоединение к коалиции Германии и США. В НАТО не скрывают, что планируют подготовить украинскую армию к началу масштабной наступательной операции. Куда ВСУ могут планировать нанести удар?

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятнее всего, будут использовать танки, которые планируют поставить страны Запада, на южных и купянском направлениях, поскольку там есть наиболее благоприятные для этого условия, заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала «Звезда». Купянское (северо-запад ЛНР — восток Харьковской области) и южные направления отличаются тем, что там «есть очень хорошая логистика, там есть трассы, есть где скрыть данную технику», — цитировал Марочко ТАСС.

Напротив, для боевых действий в районе Авдеевки близ Донецка западная тяжелая бронетехника не подходит, поскольку «не так всё скрытно можно сделать именно на этом направлении», указал полковник в отставке.

О планах начать наступление ранее заявлял и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В интервью The Economist он заявил о том, что для проведения наступательной операции ВСУ необходимы дополнительные поставки военной техники, которую как раз обещает поставить коллективный Запад.

Mil. gov. ua Валерий Залужный

Как отметил в комментарии ИА REGNUM военный эксперт, полковник запаса и главный редактор военно-аналитического агентства Anna News Анатолий Матвийчук, в настоящий момент ВСУ сосредоточены на восполнении своих потерь, понесённых в ходе осенне-зимних боёв. Возможное наступление может начаться не раньше середины весны.

«Оптимальное время для наступления, в принципе, это конец весны — начало лета. Где-то к этому времени ВСУ смогут восстановить потери, как раз вернутся на Украину части, которые сейчас проходят подготовку в Великобритании, Польше и других странах. То есть предполагаемая дата такого наступления — это конец апреля — начало мая», — отметил эксперт.

О наступательном характере предстоящих операций ВСУ говорит и номенклатура поставок западных вооружений. В последний пакет американской военной помощи вошли 90 бронетранспортёров Stryker с 20 легкими катковыми минными тралами LWMR (Light Weight Mine Roller).

Минные катки этой модели устанавливаются на инженерные машины Stryker ESV (Engineer Support Vehicle). На основании этих фактов эксперты делают вывод, что как минимум 20 БТР, которые планируются к поставке из США, могут являться инженерными машинами, чья задача — прокладывать путь пехоте и танкам через минные заграждения. Этот факт позволяет предположить, что ВСУ и их иностранные советники планируют операцию, предусматривающую прорыв укреплённой линии фронта.

В частности, речь может идти о попытке прорыва в Запорожской области, где сейчас создаются мощные оборонительные сооружения.

«Почему Запорожье? Потому что на харьковском направлении они, как им кажется, исключили возможность вступления региона в состав России. В Херсонской области они заняли областной центр, да и наступление потребует форсирования водной преграды — Днепра. А на запорожском этом направлении, по моему мнению, приоритетная задача для них — взятие Мелитополя», — полагает Матвийчук.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работы по ремонту дорожного полотна на автомобильной трассе Мелитополь — Джанкой неподалеку от Мелитополя

Занятие Мелитополя, по оценке киевских стратегов, позволило бы ВСУ достичь ряда задач по блокировке Крыма, отмечает военный эксперт. «Сухопутный маршрут из России они перерезают, они берут под контроль поставки воды на полуостров. И, что особенно важно, они получают условный огневой контроль над Крымским мостом, потому что в случае выхода на побережье Азовского моря они могут обстреливать его и при помощи поставленных из США ракетных систем, и атаковать при помощи беспилотников», — предполагает Матвийчук.

По оценке эксперта, существует несколько вариантов, по которым может развиваться подобное наступление.

Первый предусматривает продвижение ВСУ от населённого пункта Васильевка вдоль берега Днепра к Энергодару с целью взятия под контроль Запорожской АЭС с возможной высадкой десанта в городе.

Второй вариант предполагает прорыв «накоротке» к Мелитополю через Токмак.

Третий сценарий выглядит более амбициозно, поскольку предусматривает прорыв через Пологи по направлению к Бердянску с попыткой отрезать Запорожскую область от ДНР.

В то же время, по мнению эксперта, провал украинского наступления поставит под вопрос дальнейшие поставки военной техники от НАТО.

«Потому что у них остро стоит вопрос престижа их техники. Если мы её сожжём при попытке наступления — их репутация серьёзно пострадает. США особенно продвигают своё оружие на мировые рынки, им очень важно иметь хороший имидж. Поэтому они сейчас ставят на карту всё. И крайне важно, чтобы у них не получилось. Потому что второе такое наступление они если подготовят, то очень нескоро, а неудача серьёзно убавит у них уверенность в своих силах», — резюмирует Матвийчук.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

На какие поставки сейчас рассчитывает Киев

Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что администрация США склоняется в пользу передачи Украине значительного количества американских танков M1 Abrams.

Как отмечает издание, этот шаг Вашингтона станет частью договоренности с ФРГ — она предусматривает выделение Киеву небольшого числа германских танков Leopard 2, а также согласие Берлина на поставку танков германского производства Польшей и другими странами.

Вслед за WSJ издание Politico со ссылкой на представителей Белого дома сообщило: США могут направить Украине в качестве военной помощи по меньшей мере 30 танков Abrams. Военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов. Президент США Джо Байден может объявить о таком решении уже в среду, анонсирует Politico. О том, что Байден готов сообщить о поставках «Абрамсов», сообщила и «Аль-Джазира».

Эта информация появилась синхронно с сообщениями сразу из нескольких стран НАТО (и государств — кандидатов в альянс) о готовности передать Киеву современные танки. Так, во вторник, 24 января, Киев посетил президент Финляндии Саули Ниинисте, который предложил передать ВСУ часть имеющихся в распоряжении финской армии танков Leopard. При этом Ниинисте подчеркнул, что для реальной помощи ВСУ необходимо формирование большой «танковой коалиции».

О желании присоединиться к такой коалиции размышляют власти Испании. По информации El Pais, Мадрид рассматривает вопрос о передаче ВСУ танков Leopard 2A4, находящихся на хранении испанской армии. Издание отмечает, что речь может идти о передаче около ста машин.

Thomas Imo/Global Look Press Танки Leopard 2A4

Лиссабонская газета Correio da Manhã пишет, что к коалиции готовы присоединиться и власти Португалии, которые могут выделить для ВСУ до четырёх танков из 47 имеющихся на вооружении.

Ещё восемь танков Leopard 2A4NO готова предоставить Норвегия, сообщает Dagens Næringsliv.

Решающее слово в этом вопросе принадлежит властям Германии, которые, по информации Der Spiegel, также намерены присоединиться к поставкам после длительных споров в правительстве страны. По данным издания, в рамках первой партии ВСУ будет передана одна рота (14 машин) танков Leopard 2A6.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танки немецкого производства имеют ряд технических преимуществ, которые делают их серьёзным противником на поле боя. По оценке военного эксперта Александра Михайловского, поставка современной бронетехники происходит в рамках подготовки предполагаемого наступления ВСУ.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал новые наступательные операции ВСУ уже этой весной. С его слов, сотни единиц бронетехники, которые будут поставлены на Украину, позволят Киеву «не только обороняться, но и начать собственное наступление с целью отвоевания территорий».