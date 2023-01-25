После того как бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции ZET заявил, что в первые десять дней с начала российской специальной военной операции Варшава не исключала возможности раздела Украины, польские политики в большинстве своем не только стали осуждать своего коллегу, но и задаваться вопросом, на кого он работает.

Иван Шилов ИА REGNUM Лакомый кусок

Прежде всего, жесткой критике Сикорского подвергли представители правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS). В массе своей они обвинили Сикорского в содействии «московской пропаганде».

Еще одну версию высказал в интервью журналу Do Rzeczy экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. По его словам, «если принять во внимание политическую карьеру Сикорского — он был министром обороны, иностранных дел, спикером Сейма, — невероятно, что он всё это говорит просто так. Значительная часть аналитиков и комментаторов склонна предполагать, что за этим стоит некий замысел, то есть возврат к игре между Германией и Польшей».

Иными словами, Сикорский подыгрывает то ли Москве, то ли Берлину.

Однако складывается впечатление, что этот «высаженный лес» мнений может скрывать определенные «деревья».

Одним из немногих, кто публично поддержал Сикорского, стал бывший министр финансов Польши Яцек Ростовский, уроженец Лондона, чей отец в 1950-х годах служил в МИД Великобритании. Ростовского называют польским политиком британского происхождения. В 2014 году он и Сикорский стали героями «пленочного скандала», разразившегося после начала публикации журналом Wprost тайных записей разговоров польских министров и бизнесменов.

«Его ударные волны ощущаются в Вашингтоне и Лондоне, — сообщало в июне того года ВВС. — Сикорский говорит своему партнеру по трапезе, бывшему министру финансов Яцеку Ростовскому, что союз Варшавы с Вашингтоном — это «полная чушь». Сикорский заявил, что попытки Кэмерона (Дэвида, на тот момент премьер-министра Великобритании. — С. С.) умиротворить евроскептиков обернулись против него самого. Этот разговор кажется странным для двух мужчин, имеющих тесные связи с Великобританией».

Ben Stevens/Global Look Press Яцек Ростовский

Но как именно Сикорский связан с Лондоном и что это значит в контексте его заявлений, в том числе о разделе Украины?

Официальная биография «человека из Хобелина» (усадьба XIX века под польским городом Быдгощ, которую в 1989 году приобрела семья Сикорских) гласит, что 18-летний Радослав после окончания школы в 1981 году отправился в Лондон учить английский язык, где через полгода попросил политического убежища. Он окончил Пемброк-колледж Оксфордского университета, затем работал внештатным корреспондентом ряда британских изданий. В 1986 году в этом качестве отправился в Афганистан, где присоединился к моджахедам. А после краха Польской Народной Республики вернулся в Польшу.

«Хотя Сикорский присутствует на польской политической сцене с 1992 года, в его биографии до сих пор гораздо больше неизвестного, чем в биографиях других видных политиков Третьей республики», — писало в декабре прошлого года издание Gazeta Polska, указывая, среди прочего, на его «таинственную поездку в Великобританию в 18-летнем возрасте».

Ряд вопросов к Сикорскому ставил и занимавший до 2007 года должность начальника управления изучения и анализа Службы военной контрразведки (WSI), член комиссии по расследованию деятельности WSI Петр Бончек.

Как говорил Бончек, Сикорский в Оксфорде вел «роскошную светскую жизнь», стал членом Буллингдонского клуба. Во время его пребывания в Великобритании за ним вели наблюдения спецслужбы ПНР. В январе 1983 года против него управление внутренних дел в Быдгоще возбуждает дело под номером 21 200 по делу «Бристоль». Затем он фигурирует в деле № 9219 под кодовым названием «Бастард», где проходит в качестве объекта, который «подозревается в контактах со спецслужбами стран — членов НАТО».

Как считала польская резидентура в Лондоне, Сикорский, «вероятнее всего, связан с британскими секретными службами, живет не по средствам, ищет контакты, много путешествует, и непонятно, откуда он берет деньги».

Действительно, для сомнений были основания. Дело не только в обучении в Пемброк-колледже, но и в членстве Сикорского в Буллингдонском клубе. Основанное под конец XVIII века это сообщество принимает в свои ряды, как считается, исключительно богатых аристократов. Что касается Сикорского, то сведения о наличии у него «голубых кровей» отсутствуют.

ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин Радослав Сикорский

«Сикорский прибыл в Оксфорд в 1982 году и играл роль английского джентльмена, — сообщала лондонская газета Evening Standard. — Он получил прозвище Редиска и тусовался с Готфридом фон Бисмарком». Но в Буллингдонский клуб его ввел будущий мэр Лондона, позже британской премьер Борис Джонсон. Как вспоминал об этом событии сам Сикорский, посреди ночи в его комнату ворвалась «дюжина орущих парней во фраках» и «Борис сказал: «Поздравляю, парень. Тебя избрали».

«Возникает вопрос, как Сикорский попал в клуб, в котором могли состоять лишь люди с нужными связями и высоким имущественным положением, — интересовалась польскоязычная газета Londynek. — Сикорский происходит из респектабельной быдгощской семьи, но ее ни в коем случае нельзя назвать аристократической».

В одном из интервью писатель и колумнист Джеймс Делингпол вспоминал Сикорского студенческих времен. «Если Радек не был аристократом, меня тем более впечатляет путь, который он избрал», — дипломатично заявил Делингпол».

Как бы то ни было, Сикорский сохранил хорошие отношения с Джонсоном, в отличие от другого знакомого по клубу, Кэмерона. И в этой связи вызывает интерес то, что скандальное заявление экс-главы МИД Польши в эфире радиостанции Zet прозвучало практически сразу после визита на Украину самого Джонсона, где его принимали на уровне действующего премьер-министра Великобритании.

Ряд британских изданий усмотрел в этом попытку бывшего главы правительства подставить подножку действующему — Риши Сунаку. Но во что играл Сикорский?

Martyn Wheatley/Global Look Press Риши Сунак

В упомянутом выше интервью, помимо «раздела Украины», он вернулся к теме диверсий против газопровода «Северный поток». В сентябре прошлого года после подрыва его «неизвестными» Сикорский мгновенно отреагировал твитом: «Спасибо, США». Сейчас он продолжил эту тему, сказав, что не видит «российского следа» в диверсии, и назвал в качестве вероятных интересантов «Украину, Польшу и частный сектор США».

Напомним также, что намеки на заинтересованность Варшавы в разделе Украины со стороны Сикорского звучали в марте прошлого года по итогам визита в Киев польского премьера Матеуша Моравецкого и председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского. Тогда глава PiS выступил с инициативой направить на Украину «вооруженный миротворческий контингент», однако против этого выступили Владимир Зеленский и Белый дом.

Учитывая жесткую подковерную конкурентную борьбу на Украине британцев и американцев, похоже, что Сикорский в очередной раз попытался не только дискредитировать «Право и Справедливость» в глазах Киева и Вашингтона, но и передал «привет» Вашингтону от Лондона. Так ли это, покажут последующие события.