В последние дни из Киева, одно за другим, приходили сообщения о громких отставках. 17 января объявил о своем уходе с поста советника офиса президента Украины Алексей Арестович. Довольно скоро он попал в базу сайта «Миротворец» с характеристикой «профессионального провокатора», занимающегося «публичными информационными диверсиями».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

24 января стало известно одновременно: об отставке замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и зама генпрокурора Алексея Симоненко. Тогда же о своей отставке объявил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря.

Одновременно президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам выезжать за пределы страны с «негосударственной целью». Запрет распространяется на министров и их замов, депутатов, руководителей центральных органов власти, высших чиновников президентского офиса, руководителей СБУ, омбудсмена, судей, прокуроров и ряда других должностных лиц.

Зеленский пообещал, что Украину ждут серьезные кадровые перемены: «Часть сегодня, а часть будет завтра».

Череда отставок и увольнений, которая произошла на уровне замов глав различных ведомств (в которую, правда, не вполне вписывается случай внештатного советника президентского офиса — политтехнолога и идеолога Арестовича) вызвала дискуссию в экспертной среде.

Высказывается мнения, что кадровые решения, исходящие от Зеленского, имеют целью борьбу с коррупцией, ставшей системной проблемой для киевского госаппарата. Так, в частности, замминистра обороны Шаповалов ушел с поста на фоне скандала с закупками для ВСУ по завышенным ценам. «Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики», — говорится в заявлении минобороны, которое очевидно санкционировал шеф Шаповалова, глава военного ведомства Алексей Резников.

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник считает, что в целом последние перестановки в офисе президента Украины вызваны желанием США снизить степень коррумпированности киевского режима и сделать его более управляемым. «Коррупционный кейс, который существовал всегда, в Вашингтоне обострили именно в преддверии, как там считают, «переломного этапа на поле боя» и его последствий для внутренних потрясений на Украине», — сказал Мирошник ТАСС.

Он считает показательной отставку зама главы президентского офиса Кирилла Тимошенко. Чиновник, по мнению Мирошника, прикрывал коррупционные схемы шефа офиса Андрея Ермака и министра обороны Резникова — и в итоге стал «козлом отпущения».

Другая версия событий предполагает, что отставки высших должностных лиц (точнее те, что были добровольными, как в случае Арестовича) вызваны их собственным стремлением по возможности скорее дистанцироваться от украинской власти. В эту логику укладывается и решение Зеленского о запрете чиновникам покидать территорию Украины.

Третье предположение подразумевает, что показательная серия отставок в офисе президента, минобороны и генпрокуратуре (равно как и удаление пиар-технолога Арестовича, позволившего себе скандальные высказывания) — это элемент пропагандистской игры Зеленского, направленной на внутреннюю аудиторию. В этой логике власть использует информационный повод для отвлечения внимания от неудач в зоне боевых действий. Зеленский таким образом упреждает недовольство населения и демонстрирует волю к наведению порядка.

Украинские СМИ уже публикуют прогнозы о том, кому еще из высокопоставленных представителей украинской власти вскоре предстоит покинуть свои посты. Утверждается, что увольнение грозит главе военной администрации (ВГА) Сумской области Дмитрий Живицкий, глава днепропетровской ВГА Валентин Резниченко. Также упоминаются назначенные Киевом «губернаторов» оккупированных ВСУ районов Запорожской и Херсонской областей — Александр Старух и Ярослав Янушевич.

Последние действия Зеленского направлены на то, чтобы держать в тонусе свою администрацию, полагает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский.

Павел Лисицын/ РИА Новости Сергей Черняховский

«Нужно, чтобы администрация ощущала, что кого-то за что-то снимают, — сказал Черняховский ИА REGNUM. — Вообще в основной формуле власти всегда существует такой момент — необходимость наказания невиновных. Когда наказывают виновных, то это правильно, но остальные думают, что раз они невиновны, то им ничего не будет. А значит, они могут позволить себе какие-то вольности. Для того чтобы этого не было, существует некая добавочная грань принуждения и подавления, чтобы все чувствовали, что и на них может обрушиться удар, если они что-то сделают не так».

Подобные решения — часть обычной политической практики, но сейчас Зеленский чрезмерно прибегает к этой мере, полагает Черняховский. Это происходит тогда, когда «основной субъект власти перестает доверять своему аппарату, своей кадровой системе», пытается привести ее к лояльности и продемонстрировать, что власть по-прежнему в его руках, пояснил политолог.

Причина того, что Зеленский перестал доверять своему аппарату, заключается в постепенном обрушении системы управления, считает Черняховский. «Система малоэффективна. Непонятно отношение внешних союзников. Но понятно, что есть много недовольных внутри. И такое состояние неуверенности порождает попытки проявлять силу, наказывать и демонстрировать, что власть в его руках», — отметил Черняховский.

Поэтому даже такие фигуры, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр обороны Резников, глава президентского офиса Ермак не застрахованы от того, чтобы в ближайшее время лишиться постов, предполагает эксперт.

Павел Лисицын/ РИА Новости Денис Шмыгаль

С момента избрания президентом в 2019 году и на протяжении последующих двух лет Зеленский сделал всё, чтобы монополизировать власть, расправиться с политической оппозицией, с независимой прессой и другими группами влияния, отмечает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Но в данный момент у президента Украины заканчивается политический ресурс, полагает эксперт.

«Не исключено, что за этими решениями последуют и более серьезные отставки вплоть, собственно, до президента Украины. Зеленский может стать разменной монетой в игре западных покровителей. Они вполне могут списать на нынешнего украинского президента все поражения и преступления, совершенные киевской властью в последние годы», — сказал Шаповалов ИА REGNUM.

Пока у Зеленского есть определенный ресурс поддержки в Вашингтоне, но последние отставки, в том числе знаковые, сигналы и заявления, которые идут от Арестовича, свидетельствуют о том, что действующая власть находится в кризисном состоянии, указывает политолог.

Шаповалов согласен с тем, что будущее таких фигур, как Шмыгаль, Ермак и Резников, выглядит ненадежно, что показала вся предыдущая кадровая политика Зеленского, который очень легко «сдает своих», надеясь теми или иными кадровыми рокировками скрыть отсутствие содержательной повестки и при этом удержаться у власти, резюмирует политолог.