Вокруг немецких танков накануне встречи в формате «Рамштайн» развернулась нешуточная пиар-работа. Словно речь шла о некоем чудодейственном wunderwaffe, которое, наконец, поможет сокрушить «русскую военную машину». Тут стоит напомнить, что сам тезис и термин появились именно в нацистской Германии начиная примерно с 1942 года, когда геббельсовская пропаганда стала настойчиво обещать немцам, что, мол, вот-вот появится такое оружие, которое переломит ход войны. Сначала это должны были быть танки «Пантера», потом подлодки класса XXI (ни то ни другое, кстати, ожиданий не оправдало), потом еще что-то.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Так и сейчас вокруг «победоносных» танков Leopard 2 скорее больше пиара и хайпа, чем реальных расчетов на то, что пара десятков таких машин сможет решить судьбу военных действий. В то же время именно пропагандистский момент, судя по всему, и смущает Берлин, вернее, социал-демократа канцлера Олафа Шольца, больше всего. Ровно как и главные энтузиасты этого образа (немецких танков) в лице прибалтов, поляков и некоторых других, которые воодушевлены именно этим моментом — эмоционально-политическим. Возможно, Шольцу не хочется видеть заголовки газет типа «Немецкие танки снова в степях Украины». Но это не точно. А его оппонентам по блоку союзников, которые его продолжают уламывать на сей счет, как раз хочется именно таких заголовков.

Вокруг чего, собственно, идут споры? Танки Leopard 2 производятся с конца 1970-х годов, с тех пор их наделали более 3,5 тыс. штук. В основном немцы работали на экспорт. В том числе сотни этих танков имеются у европейских стран. Для их реэкспорта в третьи страны нужно разрешение страны-производителя. Предварительный список у самой Германии на поставки «Леопардов» был сформирован еще летом и состоял из 19 (всего-навсего) машин, которых у самой Германии не так уж много. Всего в бундесвере числятся 312 танков Leopard 2 разных серий. Из них 99 в мае прошлого года были отправлены на ремонтно-профилактические работы, один был списан. Осталось 212 танков. Украине вроде собирались отдать 19 штук серии Leopard 2A5, которые использовались только для учений. Для некоторых прозвучит, конечно, как-то издевательски.

U.S. Army Europe Leopard II

Накануне встречи «Рамштайн» Берлин дал понять, что мог бы согласиться на поставки «Леопардов», если бы США предоставили свои танки «Абрамс». Хотя ранее Вашингтон делать это отказался: мол, танки слишком сложны в обслуживании (они не ездят на дизеле, им нужно высококачественное топливо, причем много), требуют длительного обучения персонала. Хотя, возможно, были и другие, не обнародованные мысли на сей счет. А именно, что «капризные» танки «Абрамс» могут себя не очень хорошо показать в боях на местности на Украине, что, в свою очередь, может навредить их имиджу.

Зато Британия решила пренебречь соображениями имиджа и отправит на Украину 12 своих тяжелых (они существенно тяжелее российских машин аналогичного класса) танков Challendger, которые и так считаются не самым лучшим танком всех времен и народов. Ну а вдруг блеснет, терять-то нечего? Также в новую партию британской помощи войдут бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog. Это относительно свежая машина, ее начали разрабатывать в 2005-м для использования на Ближнем Востоке. И вот теперь хотят испытать на Украине.

В Рамштайне дан «зеленый свет» на поставки и другой бронетехники. В частности, около 50 американских бронемашин Bradley и около 100 боевых машин Stryker, — всего нынешний только американский очередной пакет помощи Украине потянет на 2,5 млрд долларов. В него будут включены новые ракетно-артиллерийские системы и боеприпасы к ним. Судя по всему, падет прежний «рубеж» дальности предоставляемых ракетно-артиллерийских систем. До недавних пор это было 80 км, сейчас речь идет уже о 160, что может позволить наносить удары по Крыму. Страны-союзницы тоже подписались — каждая на свою порцию поставок.

U. S. Air Force Бронетранспортер Stryker

Главком ВСУ Залужный недавно говорил, что для «успешного наступления» Украине надо не менее 300 танков, 500–600 БТР и БМП и несколько сотен артиллерийских систем. В этом году в таких объемах Киев вряд ли всё это получит. Но просить продолжит.

Кроме того, отношение союзников к военным поставкам у разных стран все же разное, хотя открыто это не признается, а декларируется, что надо продолжать столько, сколько потребуется, и в таких объемах, в которых потребуется.

В каком-то смысле в ходе нынешнего совещания обозначился даже определенный раскол между группой наиболее решительно настроенных сторонников Киева и теми, кто хоть и выступает за дальнейшее продолжение помощи, но без энтузиазма. Первая группа стран, включающая Данию, Польшу, Нидерланды, Латвию, Литву, Чехию, Словакию и Эстонию, сочла необходимым даже подписать отдельное совместное заявление, в котором подчеркнули, что по-прежнему привержены идее направлять Киеву военную и прочую помощь в «беспрецедентных» объемах.

Размеры помощи от маленькой Эстонии Украине уже достигли нескольких сотен миллионов евро, составляя существенную часть ее военного бюджета. Это не столько именно про действенность такой помощи в военном плане (эстонская доля все равно ничтожна), сколько о проявлении вполне определенной политической позиции. А вот другие страны почему-то вышеупомянутое заявление не подписали. Хотя говорить в этой связи, что Запад «устал от Украины», было бы неправильно. Еще недостаточно.

Решение по немецким танкам в обозримом будущем все же может быть принято, даже если Шольца уломать не удастся — в обход получения специального немецкого разрешения на реэкспорт. По поводу чего немцы, конечно, могут «выразить озабоченность», но заблокировать такие поставки не смогут и не станут, а открыто возражать против наращивания помощи в части наступательных вооружений Украине — тем более. На Западе это сегодня политически «непроходная тема», и максимум возможного тут — это выражать опасения по поводу «риска эскалации конфликта». На возможность одностороннего решения «танковой проблемы» уже намекали Польша и Литва. А украинские танкисты скоро начнут проходить обучение в Польше на тех самых «Леопардах».

U.S. Air Force Американская военная база Рамштайн. ФРГ

Следующая встреча в формате «Рамштайн» пройдет в феврале. И если нынешняя была «танковой», то следующая будет «авиационная». Первую подачу уже сделали Нидерланды, заявив о готовности рассмотреть вопрос передачи Украине своих истребителей F-16, а в США дали понять, что не будут возражать.

Таким образом, подтверждается логика западных военных поставок Киеву, проявившаяся с самого начала конфликта: то, что сначала находится под запретом, рано или поздно включается в новые пакеты помощи. Так было с танками, а ранее и с более «безобидными» видами вооружений. Так было вообще с вооружениями, которые считаются «наступательными». Теперь пало и это табу. Так будет и с самолетами. Насчет которых (а тогда речь шла всего лишь о МИГах советского производства) Байден, помнится, летом прошлого года сказал решительное «нет» Польше, когда она подняла такой вопрос. А сейчас уже речь об американских машинах. Следующий этап — массовое прибытие военных советников не только для «советов», но и для управления становящимися все более сложными системами непосредственно на поле боя. Ну а там и до непосредственного вмешательства НАТО в той или иной форме в военный конфликт уже будет рукой подать. Если будет сочтено, что именно такой вариант более «эффективен», чем тотальная военная мобилизация военной промышленности Запада для удовлетворения все более растущих потребностей Украины.