В пятницу 20 января на авиабазе ВВС США «Рамштайн» в Германии прошла встреча, посвящённая поставкам западных вооружений на Украину. Ожидалось, что на встрече будет утверждён график поставок немецких танков Leopard 2 для Вооружённых сил Украины, однако этого не произошло.

Philipp Schulze/dpa/picture-alliance/ТАСС Танк Leopard 2 A7V

Как заявил по итогам встречи министр обороны Германии Оскар Писториус, партнёрам не удалось достичь единого мнения на этот счёт. При этом Германия заявила, что не возражает, если украинские экипажи начнут подготовку на танках Leopard в других странах.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка танкистов в странах Европы начнётся в ближайшее время.

Эксперты отмечают, что вопрос поставок танков на Украину будет так или иначе решён в ближайшее время. Тем более что бронетехнику уже согласились поставить Польша и Великобритания. О готовности поставить танки уже заявили власти Финляндии, а Чехия и Словакия намерены отказаться от поставок танков из Германии в пользу Украины.

Как отметил в разговоре с ИА REGNUM офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский, в случае Польши речь идёт о танках Leopard 2A4, которые будут иметь ряд преимуществ в ходе украинского конфликта.

«В украинском конфликте танки как правило используются для того, чтобы вести огонь по рассредоточенной живой силе и живой силе в укрытии. Это касается практически всех моделей танков и обеих сторон конфликта. Если мы говорим про танки Leopard 2, то они унифицированы по оружию со всеми танками НАТО, в том числе производства США. Существуют многоцелевые программируемые осколочно-фугасные боеприпасы направленного действия с готовыми поражающими элементами DM 11. Данные снаряды в условиях украинского конфликта будут опасными для живой силы, так как они оснащены программируемым взрывателем и могут обеспечивать подрыв на траектории с последующим поражением цели как снизу от снаряда (осколками самого снаряда и фугасным воздействием), так и по направлении полета снаряда пучком готовых поражающих элементов (шрапнель)» — отметил эксперт.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резник на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии

Имеющиеся в распоряжении стран Европы танки произведены в разное время и серьёзно отличаются в зависимости от модификации. Наиболее современными моделями Leopard 2A7 располагает только бундесвер, и в очень небольших количествах. Так что крайне маловероятно, что именно они будут переданы ВСУ.

Наиболее массовыми являются модификации Leopard 2A4 и 2А5. Так что поставки могут быть осуществлены за счёт машин этой модели, имеющихся на вооружении Финляндии, Польши, Норвегии, Германии, Дании, Португалии, Испании и Греции.

Модификации существенно отличаются по «начинке»: наличию современного оборудования, включая средства управления огнём. Но, по оценке Александра Михайловского, танки семейства Leopard 2 имеют одно общее преимущество, которое крайне важно при ведении маневрирующего боя.

«Если мы говорим о бое двух танков, то в контексте Украины имеют значение два обстоятельства: манёвренность и проходимость. Как показывает опыт последних боёв, выживает тот, кто быстрее перемещается. Если с этим промедлить, то противник успеет навести артиллерию. Современная трансмиссия позволяет Leopard 2A4 развивать скорость 75 км/ч. Показатель удельного давления на грунт соответствует такому же у танков Т-90А, немного превосходит по этому показателю Т-90М и слегка уступает Т-72Б3. Данный параметр отвечает за проходимость, поэтому при ведении встречного танкового боя Leopard 2 не будет уступать отечественным машинам в условиях мягкого грунта. Как известно, постоянные дожди превращают украинские чернозёмы в вязкую грязь, в которой глохнет и наша, и украинская техника. Поэтому «Леопарды» будут тут иметь преимущество», — отметил Александр Михайловский.

VLADIMIR PRYCEK/EPA/ТАСС Танк Leopard 2 A4

Однако при всех плюсах бронемашинам немецкого производства предрекли недолгую жизнь в условиях войны на Украине. Единственный опыт применения танков Leopard 2A4 в условиях современных военных действий показал их уязвимость от ручных средств противотанковой борьбы.

Речь идёт о танках турецкой армии, применяемых в ходе боёв за город Аль-Баб на севере Сирии. Тогда не менее трёх танков были уничтожены боевиками, имеющими только ручное вооружение.

«Словом, Leopard 2, даже в модификации A4, — хороший для своего времени, но при современной насыщенности поля боя противотанковыми средствами живучесть сильно падает. Не берусь называть точные тайминги, но очевидно, что при попадании на фронт эти машины, при всех описанных выше плюсах, долго не проживут», — резюмирует эксперт.