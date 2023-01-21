В Польше задули новые ветры. Вначале бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью проправительственному порталу wPolityce признал, что «на поле боя у Украины выиграть шансов нет», антироссийские санкции неэффективны, поскольку «Россия восстанавливает свою армию». Вслед за ним превосходство России в экономических, человеческих и военных ресурсах в беседе с правительственным Польским агентством печати признал действующий начальник Генерального штаба Польши генерал Раймунд Анджейчак. Наконец, выступая перед журналистами в Давосе, президент Польши Анджей Дуда констатировал, что Россия «просто сокрушает украинскую оборону». Но ведь еще недавно польские политики, эксперты и журналисты «излучали» уверенность в «поражении» Москвы. Так что же изменилось?

Иван Шилов ИА REGNUM Вальдемар Скшипчак

Внешне могло показаться, что Варшава разыгрывает простую двухходовку накануне запланированного на 20–21 января заседания контактной группы по Украине на базе США в Рамштайне, пытаясь оказать давление на Берлин, от которого требуют передать киевскому режиму тяжелые немецкие танки Leopard и разрешить это же сделать 15 странам, имеющим их на вооружении. Однако здесь прослеживались определенные нестыковки. Во-первых, сама информационная кампания, связывающая судьбу киевского режима с немецкими танками, выглядела гипертрофированной. Ведь главный поставщик оружия, Вашингтон уже объявил о выделении новой военной помощи Украине на сумму в 2,5 миллиарда долларов, что включает в себя также отправку бронетехники. При этом США отказываются передать Украине свои танки Abrams, считая это избыточной мерой. Если, по мнению Варшавы, и этого недостаточно, то чем тут поможет Берлин, чей военный потенциал несопоставим с американским?

NATO Раймунд Анджейчак

Судя по всему, дело в другом. На политическую составляющую интриги с Leopard намекнул Дуда, признавший, что Варшава обещала ввести в игру немецкие танки по просьбе Киева. По крайней мере, в отношении тех Leopard, которыми владеет польская армия. «И украинский премьер-министр обратился к нашему премьер-министру, и президент Зеленский обратился непосредственно ко мне неделю назад во время встречи во Львове, чтобы эти танки были переданы и чтобы была начата такая акция, — сообщил Дуда. — Мы обещали выполнить эту просьбу и выполнили». Однако после упорства Берлина, нежелающего повышать ставки в украинском конфликте, министр обороны Польши Мариущ Блащак уже не говорит о польских Leopard, анонсируя отправку киевскому режиму последних оставшихся у поляков советских танков Т-72 (30–40 единиц) и БМП-1 (80–100 единиц). Похоже что Варшава не уверена в том, что США смогут пробить сопротивление Германии, так как, по мнению газеты Rzeczpospolita, Берлин намерен «оставаться в тени», чтобы в любой момент быть готовым к переговорам с Москвой, поскольку «войны не заканчиваются на поле боя».

С последним тезисом согласен и польский президент. Как говорит Дуда, в настоящее время никто не может предсказать, когда закончится «война на Украине», и неизвестно, каким будет «окончательный результат». Для Варшавы здесь один из ключевых вопросов, как она будет выходить и с чем из украинского конфликта. Так, по мнению начальника Генштаба Польши, спустя 70 лет существования НАТО смещает свой центр тяжести. «Во время холодной войны главной зоной стратегического внимания была Германия и Фульдский коридор», а сейчас «центр тяжести» переместился в Варшаву. И, добавим от себя, к ней можно добавить Сувалкский коридор, связывающий Польшу с Прибалтикой и способный воссоединить Белоруссию с Калининградской областью. Поэтому Анджейчак акцентирует внимание на позиции Минска, оценивая вероятный исход украинского конфликта в категориях безопасности не только Польши, но и так называемого восточного фланга НАТО в частности и Североатлантического альянса в целом.

LEhAN. Сувалкский коридор

В этом контексте польские военные стратеги могут рекомендовать своим политикам учитывать возможность краха киевского режима с тем, чтобы под этим предлогом потребовать в НАТО укрепить Польшу как «центр тяжести» на восточном направлении, допуская возможность «сброса» альянсом Прибалтики. Однако для Варшавы «украинская проблема» носит не только внешний характер, но и внутренний. Наличие в Польше миллионов украинских беженцев является потенциальной угрозой, особенно если к уже имеющимся после падения киевского режима добавятся еще несколько миллионов переселенцев. Польские эксперты опасаются социальной дестабилизации в стране, когда прибудет «новая волна беженцев, более крупная, чем прежде», поскольку «реакция польского общества может оказаться совершенно иной», чем была на протяжении последнего года. Любопытной в этой связи выглядит инициатива Скшипчака о создании «украинской армии в изгнании» и принудительной мобилизации туда украинцев, проживающих в Польше.

По сути, генерал предлагает сделать Польшу максимально некомфортной для украинских переселенцев, выдавить их из страны дальше на Запад. Как средство разрядки «украинского заряженного ружья» — вполне допустимое решение, после чего Варшава могла бы с новыми силами вернуться к прежнему «любимому» занятию — поиску своего места в Восточной и Центральной Европе.