«Выпивку и закуску давай»? — первое, что они мне сказали, когда перелезли через трехметровый забор и выбили дверь моего дома, — рассказывает мелкий предприниматель Николай, проживающий в Черниговской области. — Их было трое, одеты в несвежий камуфляж. Я в это время спал. «Быстро неси, — кричат, — а то собаку твою пристрелим и окна побьем!» Я вынес из гаража несколько бутылок водки, хлеб и колбасу. «А ведь можешь, если хочешь, — сказал один. — И не забывай, мы здесь для того, чтобы ты спокойно торговал и вообще жил». А-а, еще вспомнил… у третьего на куртке была нашивка — символ американской заправки. Этот больше всех матерился. Их что, дома не кормят, что они ко мне, как к себе, ходят?»

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Тройка оказалась представителями территориальной обороны (ТрО). Николай говорит, что это не первый случай и не с ним одним. «Защитники» приходят один раз в три дня, в свою «смену», берут спиртное и что-то поесть. Всё для них бесплатно. Могут для профилактики выстрелить в воздух, если попадается несговорчивый житель. «Я сразу отдаю, — говорит Николай, — у меня маленький ребенок. Он выстрелов пугается. Приходится платить. Ну а что, все так делают». Я спрашиваю, кто еще из его соседей платит. Хочу сходить к ним, поговорить. Но Николай мотает головой — боится, соседи поймут, что журналист был у него.

В соседней Сумской области группа вооруженных лиц с шевронами ТрО тоже регулярно совершает набеги на подвалы местных жителей в поисках самогона и съестных припасов, а владельцы некоторых магазинов даже вынуждены перечислять на банковские карты таких «защитников» десятки тысяч гривен. Жаловаться в вышестоящие инстанции бесполезно.

Diego Herrera/Global Look Press Украинские боевики

«Сегодня силы территориальной обороны подчиняются непосредственно руководству ВСУ, — сказал в комментарии для ИА REGNUM чиновник Министерства обороны, по вполне понятным причинам пожелавший остаться неизвестным. — В условиях военного времени в нашем ведомстве мало кто будет заниматься расследованием каких-то случаев рэкета, даже если они носят не единичный характер». На вопрос, кто же тогда обратит внимание на вопиющие факты, собеседник агентства ответил предельно доходчиво: «Вот вы и обращайте».

Может показаться удивительным, но сегодня в условиях жесточайшей цензуры СМИ на одном из киевских телеканалов был показан сюжет, обличающий действия «отдельно взятых» служащих теробороны. В сюжете рассказывалось о том, как активист ДФТО (Добровольного формирования территориального сообщества — структуры ТрО. — Авт.) в центре Киева угрожал автолюбителю получением повестки из военкомата и отправкой «на смерть в Донбасс» только за то, что упомянутый автолюбитель попросил у активиста квитанцию на оплату парковки. «Крышуют» бизнес во время войны, — говорилось в материале. — Есть ли еще какая-нибудь сфера влияния теробороны, которая не возвращала бы Украину в «лихие 90-е?».

Diego Herrera/Global Look Press Украинские боевики

В некоторых районах служащие теробороны даже выдают мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет справки о причастности к «общественным защитным структурам». Цена такой колеблется от тысячи до пяти тысяч долларов США. Документ якобы гарантирует «бронь» от мобилизации в ВСУ и последующей отправки отдельно взятого военнообязанного лица на фронт. «Эта практика существует на Украине еще с 2014 года, когда началась военная акция Киева в Донбассе, — говорит киевский адвокат Виктор Б. (имя изменено). — Тогда за справку с печатью «не годен к строевой службе» люди отдавали представителям военкоматов последние средства. — Сейчас же, в новых условиях, готовы терпеть любое издевательство».

На сегодня ни один из участников преступных схем осужден не был. А ВСУ уверяют, что обязательно обратят на поборы внимание, но только после победы над Россией.