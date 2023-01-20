Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершил визит в США. Он тщательно готовился внешнеполитическими ведомствами двух стран и проходил в рамках нового турецко-американского стратегического механизма. Решение о его создании было принято еще 31 октября 2021 года в Риме американским и турецким президентами, которые договорились «начать диалог на высоком уровне», чтобы «решить вопросы, по которым Турция и США не сходятся во мнении». Но официально механизм был запущен 4 апреля 2022 года во время визита в Анкару заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Стороны договорились провести встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран в том же году, но им, как считают турецкие эксперты, не удалось согласовать приемлемую повестку. Речь шла о том, чтобы вычленить одну или несколько проблем во взаимоотношениях Анкары и Вашингтона, решение которых могло бы распутать сложившийся клубок противоречий на фоне «кризисных процессов во всём мире».

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

Тогда не получилось. А сейчас? Накануне визита Чавушоглу в США проправительственная турецкая газета Daily Sabah отмечала, что готовящаяся переговорная повестка держится в секрете, а министру в Вашингтоне придется провести «сеанс одновременной игры на нескольких шахматных политических досках». Это условия согласия Турции на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО; проблемы отношений Анкары и Афин в Восточном Средиземноморье; вопросы сирийского урегулирования в контексте сотрудничества США со структурами (курдскими), которые Турция считает террористическими; разногласия по поводу покупки Анкарой российских С-400 и американские санкции; возможные поставки Турции американских истребителей F-16; отношения с Ираном и политика в Закавказье. Наконец, украинский кризис.

В качестве «гроссмейстера» должен был выступить Чавушоглу, действуя по правилу: «сдать» одну или две партии своему партнеру — госсекретарю Энтони Блинкену, заключить одну-две ничьи, но выиграть хотя бы на одной доске. Результатом такого сеанса должна была стать договоренность о визите в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и проведение им переговоров с американским коллегой Джо Байденом до парламентских и президентских выборов в Турции. Для Эрдогана, который стал чуть ли не главным бенефициаром украинского кризиса в Евразии и превратил Турцию в основной энергетический хаб и платформу для множества других подсанкционных действий, это представляется важным, поскольку легитимизировало бы его новую роль в мировой политике. Помимо этого, Эрдоган подчеркивает свою важнейшую роль в Североатлантическом альянсе, намекая, что может выступать в роли прокси в Евразии, раздвигая горизонты возможного для Запада.

alsen Шахматы

Однако, судя по всему, в Вашингтоне не оценили или не приняли «шахматное шоу» Чавушоглу. Блинкен предпочел играть только на одной доске. Его переговоры с турецким министром носили закрытый характер, и, кроме самих участников переговоров, никто не знает обсуждаемого круга проблем. Итоговое заявление Госдепа написано общими словами с указанием на то, что «США и Турция являются близкими союзниками». При этом была обозначена только тематика обсуждений. На первые позиции выставлен вопрос о модернизации турецкого парка истребителей F-16, затем реализация трехстороннего меморандума, подписанного Финляндией, Швецией и Турцией для продвижения заявок Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО, ситуация в Сирии и в Восточном Средиземноморье, борьба с терроризмом и двустороннее сотрудничество. Все эти проблемы во взаимоотношениях между двумя странами находятся в подвешенном состоянии. А когда журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, о чем все же договорились стороны, та подчеркнула, что «лучше обратиться к правительству Турции по поводу их позиции».

The White House Карин Жан-Пьер

По мнению турецких экспертов, единственной «партией», которую Вашингтон решил принять в игре с Турцией с ее «жертвой фигурой», стала кавказская. На этом направлении стороны договорились действовать совместно, хотя ранее Анкара продвигала свой проект «3+3» (Россия, Турция, Иран — Азербайджан, Грузия, Армения) по созданию системы региональной безопасности без участия США и Европейского союза. В остальном все остались при своих прежних интересах. Так, американская администрация направила Конгрессу запрос на продажу Турции новых истребителей F-16 и модернизацию имеющихся. Но, согласно данным The Wall Street Journal, часть американских законодателей выступает решительно против подписания с Анкарой соглашения по этим самолетам. Нет ясности и в вопросе заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Эрдоган говорит, что не может их поддержать, поскольку не хочет, чтобы «альянс стал местом, где будет много представителей террористов», имея в виду проживающих в этих странах курдских активистов. Вашингтон отказывается играть в треугольнике США — Россия — Турция на сирийском направлении, осторожно относится и к возможным посредническим усилиям Анкары в отношении Тегерана, остается на стороне Греции в решении проблем в Восточном Средиземноморье.

В целом, как оценивает турецкий аналитический портал A News International, «США серьезно обеспокоены ситуацией, когда турецкий корабль сорвался с натовских якорей и стал дрейфовать в гавани Востока». Поэтому американцы предпочитают публично не комментировать, ведя с Анкарой разговоры закрытого характера. Для них сейчас немыслимо потерять Турцию — и как часть НАТО, и как близкую к Ближнему Востоку страну. Это понимают в Анкаре, которая пытается использовать геополитическую конъюнктуру в своих интересах, готовя политические «партии» с просчитываемыми последствиями. Но удастся ли Эрдогану таким образом скорректировать позицию Байдена, получить от него приглашение совершить визит в США, сказать сложно. Пока в Вашингтоне громко звучит заявление бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который призывает «исключить Турцию из НАТО», так как она «не ведет себя как союзник», а предстоящие в Турции выборы нельзя «считать свободными и честными». В этой связи журнал Defense Journal Атлантического совета в Турции считает, что «отношения между США и Турцией приближаются к точке невозврата», а Запад грозит Турции «превратить ее в Украину-2».

Defense.gov Джон Болтон

При желании можно выстроить и такие параллели, если иметь в виду, что Анкара часто практикует, как ранее Украина, разыгрывание различных политических и геополитических партий. Чавушоглу пытался провести одну из них в Вашингтоне. Но станет ли всё это большой геополитической и политической игрой, когда несогласованность в действиях внутри НАТО уже наносит заметный ущерб интересам всех стран — членов альянса, в первую очередь США, покажет время и последующие события как в мире, так и на Ближнем Востоке.