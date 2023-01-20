Долгие годы «Согласие» ассоциировалось с фигурой главного своего лидера — мэра Риги Нила Ушакова. Ушаков управлял столицей Латвии в течение десяти лет — с 2009 по 2019 год. Одно время эту фигуру активно «надували» российские СМИ, представляя «русского мэра» Ушакова в качестве проводника интересов РФ в Евросоюзе. В первые годы своего мэрства Ушаков действительно много говорил о необходимости добрососедства и сотрудничества, ездил в Россию налаживать деловые связи. Но после 2014 года политическая конъюнктура в Латвии стала меняться — и Ушаков начал показательно дистанцироваться от России, пытаясь, напротив, наладить связи с влиятельными американскими политиками. Он перестал спекулировать на теме защиты русского языка и старался ничем не раздражать правящие в Латвии партии, рассчитывая, что «Согласие», до поры показывавшее в ходе парламентских выборов прекрасные результаты, тоже возьмут в коалицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Надежды не оправдались: Ушакова начали показательно «сливать». В 2019 году его досрочно отстранили от должности мэра Риги, обвинив в потворстве коррупции его подчиненных. Но к тому времени многие из прежнего электората «Согласия» наблюдали за злоключениями своего бывшего любимца с равнодушием. Ещё свежи были воспоминания, как годом раньше, в 2018-м, Ушаков демонстративно отстранился от активной борьбы за спасение в стране русских школ, приговоренных властями к ликвидации. Остатков былой популярности Ушакову хватило на то, чтобы избраться депутатом в Европарламент, но уже в 2020-м в Риге состоялись досрочные муниципальные выборы, на которые прежний «согласистский» избиратель попросту не пришёл — и власть в столице перешла к конгломерату националистических партий.

1 октября 2022-го в Латвии прошли парламентские выборы. «Согласие», имевшее в прежнем составе Сейма двадцать три мандата из ста, в новом не получило ни одного. Тогда это поразило политологов — все считали, что хотя бы пятипроцентный барьер «Согласие» преодолеет. В оправдание неудачи Нил Ушаков заявил, что партия проиграла, поскольку не пошла на поводу у своего электората, в массе своей с симпатией относящегося к России. «В феврале у нас был выбор: действовать на национальном уровне или сохранить свой электорат. Мы решили действовать по-государственному — открыто осудить войну, начатую Россией в Украине», — напомнил Ушаков. Действительно, в прошлом году руководство «Согласия» разразилось ритуальными проклятиями в адрес России, ничем не отличаясь в этом от латышских правящих партий.

Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Нил Ушаков

Журналист Юрий Алексеев напоминает, что, когда в Сейме проходили голосования по важным для русскоязычных жителей государства вопросам, депутаты от партии «Согласие» предпочитали отсиживаться в парламентском туалете. Алексеев отмечает, что наиболее болезненный удар русские Латвии получили в августе прошлого года — когда в Риге снесли монумент Освободителям, у которого люди в течение многих лет собирались отмечать 9 Мая. Но «Согласие» не пыталось этому противодействовать, а глава партии Янис Урбанович призвал русских жителей Латвии смириться с уничтожением памятников. Более того, старейший депутат Сейма от «Согласия» Борис Цилевич, рассуждая о традиции празднования Дня Победы, позволил себе употребить слово «победобесие», чем возмутил многих.

«Белыми воронами» в рядах «Согласия» оказались мэры Резекне и Даугавпилса Александр Барташевич и Андрей Элксниньш. Они не испугались возглавить в своих городах борьбу за спасение памятников советским солдатам, которые правительство решило демонтировать. Памятники, впрочем, всё равно снесли — силы оказались слишком неравны. Но Барташевич и Элксниньш выступили с резкими заявлениями, осудив уничтожение монументов освободителям Латвии от нацизма — они заклеймили эти действия как акты варварства и вандализма. «Откровенно говоря, меня пугает, как быстро растет трещина между различными частями латвийского общества — и раздел проходит не только по национальному признаку. Пугают и исторические аналогии, которые мы удивительно быстро узнаём в современных событиях. Сегодня я не в силах остановить надругательство над нашими памятниками, но в сердце живёт благодарность нашим дедам за их подвиги в борьбе с нацизмом. Передадим это чувство нашим детям!» — призвал, в частности, Барташевич.

(сс) Людмила Прибыльская. Александр Барташевич

Подобные «выходки» вызвали раздражение властей — и обоих мэров вызвали «на разговор» в службу госбезопасности. А когда Андрей Элксниньш, выступая перед прессой, раскритиковал руководство собственной партии, назвав их «ленивыми котами», в ответ разобидевшийся Урбанович настоятельно порекомендовал дерзкому мэру подумать о выходе из «Согласия».

После проигрыша на выборах руководство «Согласия» подало в отставку — и 28 января должен состояться съезд, в ходе которого будет выбрано новое партийное правление. Судя по кулуарным слухам, тандем Ушаков — Урбанович намерен вернуть себе власть в «Согласии». Кстати, недавно государство поощрило Нила Ушакова за «правильное поведение» — прокуратура закрыла заведенное на него в 2019 году уголовное дело. Ушаков возобновил сотрудничество с влиятельным олигархом Айнаром Шлесерсом, который раньше был вице-мэром Риги. Судя по всему, Ушаков и Шлесерс на муниципальных выборах 2025 года попытаются отвоевать Ригу у ее нынешнего мэра Мартиньша Стакиса.

В середине января 2023 года разразился скандал. Состоялось заседание совета «Согласия», на котором выступили возможные кандидаты на пост председателя правления партии. Присутствовал там и Александр Барташевич — высказавший, по мнению части своих однопартийцев, столь возмутительные вещи, что они поспешили от него дистанцироваться. Глава Резекне призвал к тому, чтобы Латвия стала нейтральной страной и отказалась от конфронтации с Россией. Также он призвал считаться с возможностью победы России в украинском конфликте и порекомендовал договориться с Москвой о гарантиях безопасности. В ответ в рижском отделении «Согласия» испуганно заявили, что предложенная Барташевичем позиция «неприемлема с моральной точки зрения».

В «Согласии» обвинили Барташевича в том, что его точка зрения «противоречит интересам избирателей, населения Латвии в целом, в том числе русскоязычного», и «угрожает будущему, свободе, безопасности и благополучию Латвии».

Александр Барташевич, в свою очередь, обвинил однопартийцев во лжи, предательстве и жажде власти. Мэр выразил надежду, что на съезде 28 января будут приняты решения, которые позволят «Согласию» преодолеть кризис. По мнению главы Резекне, к плачевному результату на выборах привели потеря партией обратной связи с избирателями, отсутствие диалога внутри самого «Согласия», а также капитулянтская деятельность Яниса Урбановича и Нила Ушакова.

(сс) Saeima Янис Урбанович

«В октябре прошлого года, после провала на парламентских выборах, Янис Урбанович объявил о своем уходе с поста лидера партии. А сегодня, менее чем через три месяца, он снова рвется руководить. А моральная ответственность за поражения и ошибки — неужели она забыта?» — вопрошает Барташевич. Он упрекнул лидеров «Согласия» в неумении прислушиваться к другим мнениям и в готовности использовать любые средства для сохранения своей власти и контроля над партией.

Барташевич пользуется немалой популярностью у своего избирателя — недаром он бессменно руководит городом Резекне с 2009 года. Предпринятый им демарш воодушевил многих бывших избирателей «Согласия», успевших разочароваться в его партии. «Можно стоя аплодировать господину Барташевичу. Наконец-то кто-то начал говорить правду о прогнившей верхушке «Согласия». То ли еще будет до съезда», — пишет латвийский блогер Алексей Гуленко.

Впрочем, большинство настроено скептически — оно считает, что «бунт» Барташевича ни к чему не приведет. «Делайте ваши ставки, господа. Моя ставка: Нилушка будет председателем. А Барташевича выгонят. Это ж «Согласие», детка», — предрекает член оппозиционной партии «Суверенная власть» Владислава Дробышева.

Но как бы ни закончилась нынешняя ситуация, остается констатировать факт: политик, занимающий не последнее место в иерархии власти Латвии, осмелился пойти против «генеральной линии» и предложить нормализацию отношений с Россией.