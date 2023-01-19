История рядового Сергея Целякова, который добровольцем отправился в зону специальной военной операции, может служить отличной иллюстрацией того, насколько велик бывает градус чиновничьего безразличия, с которым иногда приходится сталкиваться гражданам России.

фото предоставлены героем материала Новобрачные у здания ЗАГС

Первый раз Сергей отправился в зону действия специальной военной операции (как выразился солдат, «за ленточку») еще 25 июля 2022 года. 16 декабря его уволили в запас, и он вместе со своим боевым товарищем (позывной Кощей) вернулся домой. Товарищ, однако, на гражданке не задержался и вскоре опять уехал в зону боевых действий, после чего связь с ним оборвалась.

«Мы сейчас пытаемся выяснить, что с ним, и это стало одной из причин моего возвращения на фронт, — рассказывает Целяков в интервью ИА REGNUM. — Очень надеюсь, что смогу выяснить, куда подевался мой товарищ и почему он не выходит на связь. Мы провели с ним много месяцев в одном окопе и прикрывали друг другу спину. Именно поэтому поступить иначе я просто не могу».

Но, как признается Сергей, это не единственная причина его возвращения. «Почему должны воевать молодые парни?» — объясняет он. Самому Целякову скоро будет 45 лет, и он уверен, что воевать должно взрослое поколение. Люди, которые точно понимают, за что они сражаются. По мнению Сергея, молодые осознать этих целей пока просто не в состоянии.

«Мы воюем за то, чтобы НАТО не пришло в наш дом, — убежден Целяков. — Потому что Холодная война, может быть, и закончена, но желание Запада владеть нашими ресурсами и нашей землей никуда не исчезло. К украинскому народу я отношусь прекрасно. И прекрасно понимаю, что я воюю против НАТО, а не против Украины. Вот в чем дело. Мне чужды те европейские ценности, которые продвигает Запад. Я не хочу, чтобы следующее поколение жило с теми ценностями, которыми сейчас живет Европа. Я четко понимаю, что мне предстоит и что я должен делать. Опыт первой командировки дал мне очень много знаний. И поэтому я еду просто как на работу».

Однако перед тем, как возвратиться на фронт, Сергей решил вступить в законный брак с женщиной, с которой вместе идет по жизни уже очень давно.

«Я там (в зоне СВО. — Прим. ИА REGNUM) уже был и прекрасно понимаю, что может произойти. Первый раз, когда я ехал, там было больше романтики. Теперь я осознаю реалии и то, что может случиться, — объяснил Целяков. — Хочу, чтобы моя семья была хоть как-то социально защищена. Чтобы были какие-то гарантии. Социальные выплаты, льготы, которые государство всё-таки предполагает выделить семьям погибших. Если бы мы оставались в так называемом «гражданском браке», то моей жене ничего бы не полагалось. И доказать что-то было бы невозможно».

Ехать «за ленточку» надо уже сейчас. Но работники петербургского ЗАГС Василеостровского района категорически отказались регистрировать ускоренное бракосочетание. Сергею объяснили, что он не мобилизованный и что кто угодно может прийти, назваться добровольцем и пообещать вскоре уехать в зону боевых действий. Потребовали справку. В качестве справки Сергей предъявил видео из окопа. Не помогло. На все просьбы добровольца сделать исключение ему отвечали: «Закон есть закон».

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Еще более загадочную позицию заняли работники того военкомата, в котором Сергею предстояло получить заветную справку. В обмен на нее Целякову предложили заключить контракт на год.

«Было противно и очень хотелось поскандалить. Но жена остановила. Говорит, смысла в этой ругани нет. И я прекрасно понимаю, что смысла действительно нет, потому что у нас большинство чиновников боятся взять на себя какую-то ответственность. Боятся сделать малейший шаг без указания свыше», — сказал Целяков.

К счастью, эта история не осталась незамеченной. Когда о Сергее написала в своем телеграм-канале главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова, на историю обратили внимание журналисты петербургской прессы. Огласка помогла лучше, чем видео Сергея из окопа. 18 января невеста Сергея получила звонок из районной администрации: Сергею сказали, чтобы он шел в военкомат, что справку ему дадут, а в ЗАГС пообещали, что в этот раз проблем с заключением ускоренного брака не будет.

На следующий день новобрачных расписали.

«Администрация района просто по-человечески пошла навстречу», — радуется новобрачный.

Кстати, сама теперь уже законная супруга к решению Сергея вернуться в зону боевых действий относится отрицательно. Остальные родственники тоже. Но, как признается сам Целяков, иначе он поступить не может.