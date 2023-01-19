Государственный департамент США анонсировал новый пакет военной помощи Украине, подчеркнув, что он станет самым большим за всё время поставок. Несмотря на то, что официально список вооружений, которые будут переданы Киеву, ещё не объявлен, ряд СМИ сообщает, что речь идёт об управляемых боеприпасах с высокой дальностью применения, которые могут изменить ход конфликта.

Tech. Sgt. J.D. Strong Ii Военная помощь США Украине

Американское издание Politico пишет, что США готовят к поставке на Украину новейшие боеприпасы для ракетных систем HIMARS. По информации журналистов, в анонсированный на днях пакет военной помощи войдут малогабаритные бомбы (Small Diameter Bombs — буквально «Бомбы малого диаметра») сухопутного базирования с дальностью поражения до 100 миль (160 км), производства компании Boeing.

Как отметили источники издания, решение о поставках боеприпасов этой модели принято после того, как администрация США заблокировала поставку Украине тактических ракет ATACM c дальностью поражения до 300 км.

Politico также приводит заявление высокопоставленного чиновника Пентагона Колина Каля, который на прошлой неделе заявил, что Украина сможет «изменить динамику на поле боя» без поставок тактических ракет.

defense.gov Колин Каль

Хотя в тексте прямо не называется, какие именно боеприпасы будут переданы ВСУ, исходя из тактических характеристик и фирмы-производителя, можно сделать вывод, что речь идёт о малогабаритных бомбах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — малогабаритная бомба запускаемая с земли), используемых как боеприпасы к ракетным системам калибра 227-мм: HIMARS, M270, MARS и LRU. Все эти системы имеются на вооружении украинской армии и активно применяются в ходе конфликта.

Впервые о возможной поставке боеприпасов GLSDB на Украину стало известно в конце ноября 2022 года. По информации агентства Reuters, компания Boeing в порядке инициативы предложила Пентагону наладить поставку GLSDB, которые на тот момент проходили испытания. Для завершения всех тестов представители компании предложили сократить различные бюрократические процедуры, а также использовать для производства боеприпасов имеющиеся на складах Пентагона реактивные снаряды M26.

«Проект GLSDB разрабатывался для того, чтобы заменить ракеты M26 и существенно увеличить их дальность поражения» — рассказал ИА REGNUM военный эксперт и автор ряда публикаций по теме ВПК Максим Тумбарцев. — «Модернизация происходит следующим образом: у ракеты М26 извлекается штатная головная часть и заменяется на планирующую малогабаритную бомбу GBU-39 Small Diameter Bomb. Если упрощать, то использование этих боеприпасов происходит следующим образом: установка HIMARS осуществляет пуск ракеты, после чего от неё отделяется бомба и самостоятельно планирует на цель».

U. S. Marines/Global Look Press via ZUMA Press HIMARS

Увеличение дальности действия украинских ракетных систем действительно может оказать влияние на ход военных действий. Если взять дальность поражения боеприпасов GLSDB (160 км) и наложить её на действующую линию фронта, в зоне поражения оказываются все оперативные тылы группировки, задействованной в зоне проведения специальной военной операции: Бердянск, Мариуполь, Мелитополь, Луганск и ряд других городов. Также в зоне поражения находится северная часть Крымского полуострова.

В среду 18 января газетой New York Times была опубликована статья под заголовком «США готовы помочь Украине поразить Крым». В интервью изданию авторитетные представители администрации США заявляют, что удары по Крыму должны показать уязвимость российских позиций на полуострове и тем самым изменить баланс сил в текущем конфликте. В случае, если поставки новых американских ракет состоятся, эти заявления будут подкреплены реальными действиями.

Напомним, что ранее Белый дом запретил ВСУ использовать поставляемые США системы вооружений для обстрела территории России (по состоянию на 24 февраля 2022 года). Если этот запрет будет снят, то в зоне поражения также оказываются Таганрог, Белгород и Брянск.

Ximena Borrazas/Global Look Press/Keystone Press Agency ВСУ

В числе первоочередных целей для украинских ракет эксперты в первую очередь называют пункты дислокации российских войск, а также штабы, склады боеприпасов и отдельно — объекты инфраструктуры. Появление у противника дальнобойных боеприпасов потребует от российского командования переосмысления понятий «оперативных и глубоких тылов».

В качестве меры противодействия новым возможностям ВСУ эксперты в первую очередь называют рассредоточение личного состава и военной техники российской армии: если тысячу человек рассредоточить группами по 100 или даже по 50 бойцов, командование ВСУ не решится на использование дорогостоящих боеприпасов для поражения каждой отдельной цели. Также возможно размещение отдельных особо важных объектов в подземных цехах предприятий Донбасса и/или бомбоубежищах, созданных в советские годы для организации работы в условиях военного времени.

В то же время нельзя забывать о слабых сторонах нового оружия украинской армии.

«Если мы говорим о планирующей высокоточной бомбе GBU-39, то скорость у неё по определению меньше, чем у реактивных снарядов GMLRS, которые сейчас используются для обстрелов коммуникаций. Мы знаем, что российские системы ПВО сбивают эти ракеты, а значит — против планирующих бомб их эффективность должна вырасти. Поэтому требуется плотное прикрытие системами ПВО наиболее важных объектов, таких как мосты, узловые станции и так далее. Но здесь нужно оговориться, что точных характеристик GLSDB мы пока не знаем, потому что это будет первая серийная закупка», — считает Максим Тумбарцев.

Можно констатировать, что поставки современных вооружений ВСУ действительно могут оказать серьёзное влияние на ход военных действий. Возможным «противоядием» от новой угрозы может стать продвижение российских войск вперёд, что позволит отодвинуть линию фронта и тем самым защитить оперативные тылы от ракетных обстрелов.