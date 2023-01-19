«На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку, — заявил в среду, 18 января, президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. — Особенно после того, что современные властители Украины начали творить с гражданским населением, с созданием так называемых заградотрядов — они воссоздали, по сути, заградотряды, которые использовались во время Второй мировой войны, — и с Русской православной церковью. Это всё не пройдет им даром, у меня сомнений нет».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Необычно резкое заявление для обычно сдержанного российского президента. Прежде всего, в отношении церковного вопроса, вновь обострившегося, как во времена Руины, на Украине. Русское православие и русская государственность шли на протяжении веков рука об руку. На востоке русские монахи продвигались вперед, и вслед за ними подтягивалось государство. До запада, где православные оказалась во враждебной среде польско-литовской Речи Посполитой и равнодушии османских константинопольских патриархов, де-юре управлявших Киевской митрополией, дело дошло позже, в XVII веке, когда вероисповедальные вопросы заставили реагировать не желавшего вступать в конфликт с Варшавой по политическим и военным соображениям царя Алексея Михайловича. Рожденное в таврической херсонесской и киевской купелях русское православие воссоединилось в 1686 году, каноническим обоснованием чего стал томос о передаче Киевской митрополии под омофор Московского патриарха из Константинопольской православной церкви. Однако в 2018–2019 годах в эти сакральные вопросы вмешались администрация президента Украины Петра Порошенко, константинопольский патриарх Варфоломей и администрация президента США Дональда Трампа. Фанар сделал вид, что томос 1686 года не имеет значения, и выступил вместе с режимом Порошенко творцом «новодела» под именем Православной церкви Украины, чье создание благословили в Вашингтоне.

President.gov.ua Петр Порошенко и Патриарх Варфоломей

Проще всего было бы свести эту интригу к межцерковной проблематике, каноническим территориям и праву предоставлять автокефалию. Но для Москвы эта проблема носит экзистенциальный характер, о чем во время состоявшегося 17 января заседания Совета Безопасности ООН по гонениям на православие, организованным украинскими властями, говорил постоянный представитель России при этой организации Василий Небензя. «Хотел бы при этом подчеркнуть, что Россия продолжает исходить из того, что вопросы защиты прав человека не входят в компетенцию СБ и должны обсуждаться в профильных органах ООН. — заявил во вступительной речи российский дипломат. — На повестке дня Совета сегодня не права человека как отдельная тема, а очередные провокационные шаги киевского режима, отдаляющие перспективу мирного урегулирования в стране. Наверняка многие из вас задавались вопросом о том, зачем мы созвали это заседание, в фокус внимания которого поставили внутреннюю ситуацию на Украине. Подчеркнем, речь идет не о вмешательстве в дела Церкви и не о сугубо церковных делах. Дело в том, что мы убеждены, что происходящие на Украине процессы имеют непосредственное отношение к международному миру и безопасности и напрямую влияют на перспективы установления мира в этой стране». Таким образом, «православный фактор» приобретает геополитическое значение, определяющее будущее Украины. И не только ее.

Впервые на заседании СБ ООН слово было предоставлено русскому православному иерарху, которым стал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний. И начал он свою речь со следующих слов: «В настоящее время мы предельно обеспокоены вопиющими нарушениями общечеловеческих и конституционных прав православных верующих Украины». Главный акцент Москва делает на преследовании религиозных свобод, которое при попустительстве Запада позволяет себе киевский режим и его репрессивный аппарат. Дело уже не в каких-то межцерковных разбирательствах, авторитарное украинское государство давит на верующих, заставляя их переходить в «политически правильную» конфессию. Это видят и за пределами Украины.

«Государственный террор переживает свой пик буквально в последние дни, — отмечает сербский епископ Бачский Ириней. — Иллюстрацией служит не только кощунственное вторжение полицейских и «сотрудников служб безопасности» в величайшую святыню Украины и всего Русского православного мира, Киево-Печерскую лавру, но и объявление вне закона канонической Украинской православной церкви и угроза того, что, при попущении Божием, «проевропейское» и «демократически» ориентированное украинское государство ее попросту запретит, если не упразднит. Само собой разумеется, что добродетельные представители демократии и человеческих — а в том числе религиозных — прав и свобод по обе стороны Атлантики мудро молчат».

Pravoslavie.ru Епископ Бачский Ириней

По их мнению, в Киеве рыцарски (!) защищают их «ценности» и «идеалы». Помимо США, в подавлении русского православия на Украине заинтересована и Польша, рассчитывающая, как и во времена Речи Посполитой, «перехватить» верующих и использовать их в своих целях. К сожалению, этим процессам способствуют и некоторые европейские национальные Католические церкви, закрывающие глаза на государственный характер преследования Украинской православной церкви.

Для Москвы репрессии против православия на Украине начинают выходить за пределы только этой страны. Как отметил в своем выступлении митрополит Антоний, «Русская православная церковь как самостоятельно, так и в сотрудничестве с иными Православными церквами, Католической церковью, протестантскими конфессиями, представителями мировых традиционных религий принимает посильное участие в защите прав верующих всего мира, в особенности же христиан». Это альтернатива западному подходу, в первую очередь американскому, использующему тему защиты религиозных свобод в политических интересах.