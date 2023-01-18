С первых месяцев проведения российской спецоперации на Украине Испания в лице своего премьер-министра Педро Санчеса неоднократно заявляла о необходимости «единства в вопросе оказания помощи Украине», а позже, после начала экономических проблем из-за санкционного давления, выступала с призывами «сплотиться перед лицом сложностей». Санчес даже лично посетил Киев, где дал множество обещаний как украинцам, так и лично Владимиру Зеленскому.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Однако за 11 месяцев пыл испанцев значительно поубавился — если не исчез вовсе: сперва Германия наложила вето на поставку танков из Испании на Украину, затем глава минобороны страны Маргарита Роблес заявила, что правительство отказалось от передачи танков из-за их «плачевного состояния», и вот в январе выступил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес со словами о том, что испанские власти на данный момент даже не рассматривают варианта передачи танков.

Заявление Альбареса прозвучало не где-нибудь, а на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом он подчеркнул, что в ближайшие дни состоится заседание министров обороны стран ЕС по вопросу оказания помощи Киеву.

EPA/TOMS KALNINS/ТАСС Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-брифинге

«Эта возможность [поставки танков Украине] не рассматривается на данный момент», — сказал Альбарес.

«На данный момент» украинский вопрос если и не исчез окончательно с первых полос испанской прессы, то уж точно ушёл на задворки информационной повестки. В первые месяцы спецоперации правительство страны отчитывалось по открытым лагерям для беженцев с Украины и обещало «обрушить путинскую экономику», а пресса вовсю смаковала и распространяла фейки украинской пропаганды. Теперь же ситуация на Украине, как правило, освещается не более чем одним периодически пополняемым онлайн-блоком, правительство отказывается поставлять Киеву танки, а специалисты в своих колонках для ведущих испанских газет признаются, что антироссийские санкции не действуют.

Еще в июне прошлого года посол Украины в Испании Сергей Погорельцев говорил, что Киев благодарен испанским властям за 200 тонн военной помощи, однако этого очень мало, поскольку такой помощи хватит всего лишь «на два часа боя».

Тема передачи Украине ЗРК сошла на нет быстро — в отличие от танков, которые всё ещё обещались Владимиру Зеленскому. Но и с ними получилось неладно: сначала Германия запретила Испании поставлять на Украину 40 танков Leopard (по информации СМИ, такое решение связано с негласным решением западных стран). А потом, когда Испания всё же договорилась о передаче Киеву (уже не сорока, а десяти танков), министр обороны Маргарита Роблес заявила о невозможности и такого шага, поскольку «танки Leopard, долгое время хранившиеся в Сарагосе, не могут быть переданы, так как их состояние абсолютно плачевно».

Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/Global Look Press Глава минобороны Испании Маргарита Роблес

Позднее в интервью изданию El Mundo украинский посол Сергей Погорельцев рассказал, что он неоднократно передавал премьер-министру Испании Педро Санчесу список с необходимым Украине вооружением, однако просьбы остались без ответа.

Судя по опросам общественного мнения, испанцы в большинстве своем продолжают поддерживать киевский режим. Но в основном эта поддержка носит моральный характер.