Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в заявлении ТАСС анонсировал еще одну встречу с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал диалог руководителей внешней разведки двух стран полезным, но отметил, что о точной дате такой встречи ему неизвестно. Кстати, как и о месте встречи. Напомним, что когда 14 ноября 2022 года Нарышкин и Уильям Бернс провели почти трехчасовые переговоры в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре, эта встреча не анонсировалась.

Валерий Шарифулин/ТАСС Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Сейчас, комментируя ту беседу, Нарышкин говорит, что в турецкой столице прошла «большая содержательная встреча с директором ЦРУ» и «мы много успели сказать друг другу, прояснить позиции». Но о чем конкретно шел разговор, неизвестно. Правда, в интерпретации временной поверенной в делах США в России Элизабет Руд, у Вашингтона и Москвы «есть канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб». При этом она специально уточнила, что «Бернс урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», а диалог с Москвой шел исключительно по проблемам стратегической стабильности, хотя после переговоров в Турции глава ЦРУ направился в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Можно, конечно, взять за основу версию Руд о внимании директоров СВР и ЦРУ к проблеме управления ядерными рисками. Как подмечает американское издание Politico, «разведслужбы двух стран следят за ядерными вооружениями друг друга, используя для сбора информации самые различные данные, собранные как в результате оперативных мероприятий «на земле» (шпионаж), так и средствами воздушной и космической разведки, а также операциями в киберпространстве». Полученная таким образом информация активно используется при выработке важных внешнеполитических решений.

U. S. Department of State Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс

Но часто бывает так, что главам разведок или других спецслужб поручаются самые тонкие дипломатические миссии с созданием дополнительных каналов связи между высшими руководителями государств, готовых и способных обсуждать в полуофициальном порядке достижение тех или иных договоренностей. В данном случае, когда, по словам посла России в США Анатолия Антонова, отношения Москвы и Вашингтона «достигли критической точки, политический диалог зашел в тупик», когда нет контактов между главами внешнеполитических ведомств Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, переговоры между двумя странами стали осуществляться на уровне глав внешних разведок. Так, встреча в Анкаре между Нарышкиным и Бернсом, как говорил замглавы МИД России Сергей Рябков, «проходила по инициативе американской стороны». Это явление «в обход МИД» требует тщательного анализа, так как в переговорную повестку глав разведок по разным причинам могут включаться вопросы, решение которых не определяется их официальными полномочиями. И это становится сейчас «политической модой» не только в отношениях между США и Россией. В зону публичности сейчас активно втягиваются руководители разведок и других стран.

В Турции глава разведки Хакан Фидан оказывается всё больше и больше вовлеченным в публичное политическое пространство. Он стал всё заметнее выступать на Ближнем Востоке в роли политического шерпа, оставляя за МИД функции всего лишь публичного оформления того или иного достигнутого соглашения, что оценивается экспертами как фактор возрастания политической роли Фидана в руководстве Турции. Также это демонстрация возможностей этой спецслужбы в деле формирования политических процессов в той или иной стране региона, хотя по классическому определению разведка призвана только обеспечивать необходимой информацией и аналитикой руководство страны. Во всяком случае, именно в таком ключе рассуждают сейчас турецкие эксперты. Не прячутся в своих кабинетах и главы разведок Саудовской Аравии, Ирана, Сирии и Египта. Почти не засекречивает свои зарубежные визиты и глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур. Он открыто недавно посетил Турцию и Армению. Кстати, возглавлявший МI-6 с 2009 по 2014 год Джон Соуэрс отмечал, что Мур обладает «идеальным сочетанием опыта» в проведении разведывательных операций, дипломатических миссий и ведении политики.

Михаил Метцель/ТАСС Руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан

Вообще,

публичность глав разведок объясняется кризисом мировой дипломатии как системы в выстраивании международных отношений, сокращением частоты дипломатических контактов, что приводит к падению качества диалога на уровне внешнеполитических ведомств.

Поэтому контакты между разведками восполняют дефицит открытых информационных ресурсов, как бы дорисовывая картину новой мировой ситуации. Но «открытая разведка» не становится всё же от этого внешнеполитическим ведомством, продолжает сохранять все прерогативы спецслужб со своими специфическими функциями и полномочиями. Поэтому с выходом в сферу публичности спецслужба любой страны не теряет эффективность своей «природной» работы, соблюдая секретность. В этом принципиальная особенность и нынешней ситуации. Приобретение разведкой грани публичности — всё равно разведка, которая необходима для принятия решений.